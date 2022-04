Chtěli by získat až dvanáct procent všech hlasů a zapojit se do řízení v rozhodovacích procesech města. „Ve spolupráci a různých formách budeme kandidovat jak na magistrát, tak i v osmnácti ze třiadvaceti městských obvodů Ostravy. Podařilo se nám sestavit velmi silnou a samostatnou kandidátku,“ komentuje uskupení jeho lídr pro podzimní volby Jiří Jureček.

V jeho řadách se nachází hned deset současných starostů městských částí a dva bývalí starostové, devět místostarostů, ale i další významné osobnosti napříč kulturně-společenským životem v Ostravě. V první sedmičce na kandidátce voliči naleznou výhradně starosty – Patrika Hujduse (Mariánské Hory a Hulváky), Tomáše Lefnera (Nová Ves), Aleše Boháče (Radvanice a Bartovice), Tomáše Výtiska (Krásné Pole), Pavla Bochniu (Polanka nad Odrou) a Mojmíra Krejčíčka (Stará Bělá).

Historický okamžik?

„Nebylo zvykem, že by se čelní představitelé obvodů spojili dohromady, aby pomohli městu a vytvořili společnou sebevědomou a silnou kandidátku do zastupitelstva města. Nám se to podařilo. Všichni napříč politickými uskupeními se spojili a domluvili se. Našim voličům máme co nabídnout, dobře víme, co naše občany trápí. Je to historický okamžik!“ zdvihá prapor Starostů pro Ostravu dvojka na kandidátce Patrik Hujdus.

Starostové se podle svých slov chtějí vyvarovat politikaření a používat selský rozum. A také si zajistit místo v rozhodovacích procesech města. „Jako obvody jsme napojeni na město pomyslnou pupeční šňůrou, potřebujeme větší kooperaci a spolupráci, nemůžeme se tvářit, že jsou tu obvody, pak město a mezitím nic. Občané žijí přímo v obvodech, ne na radnici. Proto potřebujeme úzkou spolupráci, ale ne vždy se to daří. Mnohdy naše zastupitelstva něco schválí, a město to zamítne. Chceme prodat pozemek, město to vidí jinak. Schválíme pět výjimek z protihlukové vyhlášky, zastupitelé města jen jednu. Chceme konec rozhodování o nás, bez nás, chceme propojit politiku obvodů s politikou města,“ komentuje hošťálkovický starosta Jiří Jureček snahu subjektu, jehož symbolem se stal klíč k lepší a bezpečnější Ostravě.

Co je třeba zlepšit

Právě starosta Nové Vsi a trojka na kandidátce Tomáš Lefner by coby bývalý hasič rád zužitkoval své zkušenosti a zlepšil krizové řízení města. „Je smutné, že z počátku obou posledních krizí se k nám informace dostávaly až trestuhodně pozdě,“ vrací se Lefner zpět v čase a poukazuje na to, co je třeba změnit.

Čtvrtý muž na kandidátce Aleš Boháč, který ostravským starostům v jejich sboru nyní předsedá, chce zase dál zlepšovat životní prostředí, které trápí především „jeho“ Radvanice. „A to hlavně prostřednictvím evropských a národních dotací, což v posledních letech v Ostravě vázne. Všichni dlouhá léta známe svá teritoria a víme, co občany trápí. Jednotně můžeme Ostravu posunout mnohem dál,“ apeluje na lidi Boháč.

Na nižších pozicích kandidátky vyztužují řady i další ostravští starostové – martinovská Jolana Kavalková, třebovický František Šichnárek či proskovická Marie Matějová.

K TÉMATU

Prvních 15 kandidátů Starostů pro Ostravu:

1. Jiří Jureček, starosta, Hošťálkovice

2. Patrik Hujdus, starosta, Mariánské Hory a Hulváky

3. Tomáš Lefner, starosta, Nová Ves

4. Aleš Boháč, starosta a předseda Sboru ostravských starostů, Radvanice a Bartovice

5. Tomš Výtisk, starosta, Krásné Pole

6. Pavel Bochnia, starosta, Polanka nad Odrou

7. Mojmír Krejčíček, starosta, Stará Bělá

8. Vladimíra Machalová, kunsthistorička, Poruba

9. Petr Čech, auditor, Jih

10. Barbora Jelonková, starostka 2014-2018 a veterinářka, Slezská Ostrava

11. Roman Štípal, kardiolog, Moravská Ostrava a Přívoz

12. Petr Kutěj, starosta 1994-2010, Vítkovice

13: Vladimír Kozel, místostarosta, Michálkovice

14. Rudolf Kondula, místostarosta, Pustkovec

15. Marek Bužga, vysokoškolský učitel, Jih

Zdroj: Starostové pro Ostravu