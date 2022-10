To, co vládnoucí koalice proklamovala před volbami a čemu nahrály i samotné volební výsledky, se v úterý stalo skutečností. V Ostravě pokračuje stávající koalice, doplněná o TOP 09 (byť bez účasti v radě města), které je nyní s ODS a KDU-ČSL součástí uskupení Spolu. Vítězné hnutí ANO do vedení města opět přizvalo i Piráty – jako projev dobré vůle a tak trochu i za odměnu.

Hlas Ostravy: matador Šrámek pokračuje, Výtisk vyzrál na Babiše, končí Šichnárek

„Jednání nebyla obtížná personálně ani programově. Čistě matematicky by nám postačovalo složit koalici jen s uskupením Spolu, nicméně s ohledem na vyvážení, jsme nabídli účast v nové městské koalici Pirátům, čímž jsme chtěli zohlednit jejich práci v předchozím volebním období,“ uvedl na tiskovém brífinku primátor Tomáš Macura s tím, že rada města bude i nadále jedenáctičlenná, dojde však k několika personálním změnám.

Jednu pozici ve vedení města ztratí Piráti, získá ji koalice Spolu (nové složení rady města naleznete pod článkem - pozn. aut.).

Nemocnice zůstane městská

Primátor také potvrdil, že partneři souhlasili s programovými prioritami jeho hnutí. „Potřebovali jsme si jen vyjasnit náhled na budoucnost Městské nemocnice Ostrava, kde jsme se nakonec shodli se Spolu na tom, že zůstane městskou organizací a jako taková bude dále rozvíjena a modernizována,“ uvedl Macura a potvrdil i pokračování příprav výstavby koncertního sálu a rekonstrukce domu kultury.

Ve Slezské Ostravě vznikla staronová koalice

„Jednoznačně budeme pokračovat, nyní jdeme do fáze do stavebního řízení a vyřizujeme externí financování na úrovni vlády i evropských fondů,“ uvedl Macura, který jednal také s hnutím Ostravak, jednání však proběhla spíše jen ze slušnosti. „Měli jsme připravenou i subvariantu možnosti rozšíření koalice, tedy nikoli výměnu za jiný subjekt. Nicméně už tak bude vedení města dosti fragmentované, máme v podstatě pět politických subjektů, Ostravak by byl šestým. Vzniklo by více třecích ploch než je potenciálně nyní, navíc Ostravak se v předvolební kampani vymezoval vůči některým městským projektům, takže průnik programových priorit by byl komplikovanější,“ zdůvodnil Tomáš Macura. Starostové pak kvůli jejich útočné předvolební kampani i názorovému rozkolu nikdy nebyli reálným partnerem.

S Ostravakem se nedohodli

Zajedno s Ostravakem nebylo Spolu ani Piráti. „Jednali jsme s Ostravakem všichni separátně, k dohodě jsme nedošli,“ potvrdil Jan Dohnal (Spolu). „Není tajemství, jaký máme vztah s Ostravakem poslední čtyři roky v centrálním obvodu, byť na městě není nijak konfliktní. Není to však subjekt, se kterým bychom chtěli spolupracovat,“ dodala Andrea Hoffmannová (Piráti), která vedle školství bude mít nově na starost kulturu namísto dosavadního sportu, jenž putuje (vedle dopravy) k Janu Dohnalovi. Finance bude mít po primátorovi na starost Miroslav Svozil.

Mezi priority nové koalice má patřit primárně pomoc lidem a institucím při překonávání krize, chce také pokračovat v rozvoji města ve všech klíčových oblastech.

Jaké je nové složení Rady města Ostravy (11 členů)?

Tomáš Macura (ANO) – primátor

Zuzana Bajgarová (ANO) – náměstkyně pro investice

Kateřina Šebestová (ANO) – náměstkyně pro životní prostředí

Karel Malík (ANO) – náměstek pro majetek a veřejné zakázky

Miroslav Otisk (ANO) – radní (neuvolněný)

Ondřej Němeček (ANO) – radní (neuvolněný)

Jan Dohnal (Spolu/ODS) – náměstek pro dopravu a sport

Miroslav Svozil (Spolu/ODS) – náměstek pro finance

Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL) – náměstek pro sociální věci a zdravotnictví

Vladimír Cigánek (Spolu/ODS) – radní (neuvolněný)

Andrea Hoffmannová (Piráti) – náměstkyně pro školství a kulturu