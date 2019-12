Stavbou čtvrtstoletí se stalo zrekonstruované sídlo společnosti POSPIECH SD, s.r.o., autorem díla je ostravské PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o. architekta Davida Kotka. Získalo za ni v roce 2014 čestnou cenu Grand Prix architektů. Firma POSPIECH podniká v autodopravě a své nové firemní prostory se rozhodla vybudovat ve zchátralém areálu bývalého svinovského lihovaru, který je kulturní památkou.

Ing. arch. David Kotek

Narozen v roce 1977 v Ostravě, mimo jiné studoval na Fakultě architektury Polytechniky v Miláně, ve vlastní architektonické kanceláři PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o. v Ostravě působí od roku 2004.

Jako horolezec úspěšně zdolal několik třítisícovek, včetně lezení v ledu.

David Kotek se při architektonickém návrhu nechal inspirovat automobilovým průmyslem, což je vidět nejenom v opláštění budovy, ale také ve tvaru kulatých oken, z nichž jsou některá konvexně vypouklá.

„Ocenění je pouze bonbonek, výsledek má pro firmu obrovský přínos zvýšením prestiže a prezentace navenek. Je to příjemné, komfortní místo k práci, když do budovy přijde někdo, kdo v ní ještě nebyl, vždy se setkám s projevem nadšení a kladného hodnocení designu. Přitom první setkání s Davidem Kotkem byla prostě náhoda, přišel, uviděl, začal máchat roztažitě rukama a zvítězil. Věděl jsem od začátku, že se rekonstrukce podaří, že to bude pecka. A že stojí areál v ústraní? Bude se přetvářet a otevírat pro veřejnost,“ říká David Pospiech.

Ve zdevastovaném objektu byly rekonstruovány staré unimobuňky, jejich původní konstrukce byla očištěna na nosný skelet a kompletně nově opláštěna a zastřešena sedlovou střechou. Kanceláře nejsou ukryté v některé ze starých budov, ale jsou centrem, kolem kterého obíhá čilý spediční provoz.

Autory projektu Stavba čtvrtstoletí jsou Petra Miškejová, která se dlouhodobě věnuje stavitelství a architektuře, a producent a sociolog Stanislav Schneeweis.

Středem, z něhož kontrolní středisko sleduje pohyb svých automobilů po celé Evropě tak, jako by bylo možno sledovat a řídit pohyb vesmírných lodí po galaxii.

Budova připomíná vesmírný objekt z jiného časoprostoru, fasáda je provedena z kompozitních panelů v zrcadlově-chromové barevné úpravě, ve které se odráží stávající stoletý lihovar. Nová stavba své okolí doslova prozářila.

„Z ocenění výsledku rekonstrukce jsem měl velkou radost, jenom je škoda, že nestojí nikde u rušné cesty, téměř není vidět a spousta obyvatel Ostravy o této stavbě nemá ani ponětí. Když jsem přinesl první návrh nejlevnějšího plechového opláštění, investorovi Davidu Pospiechovi se zpočátku nelíbil, ale nakonec se stal spoluautorem projektu a rozhodl o plášti z pochromovaných panelů,“ vzpomíná David Kotek.

