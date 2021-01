Nově naočkovaní lidé v Moravskoslezském kraji přibývají po tisících. Na konci příštího týdne navíc bude využito všech 8400 dávek vakcíny Moderna, která do regionu dorazila uprostřed tohoto týdne. Lidé, kteří byli očkovaní hned zkraje vakcinace na přelomu roku, už podstupují nutné přeočkování.

Aktuálně se v regionu vakcína podává v sedmnácti nemocnicích a 21 očkovacích centrech. Jejich nárůst souvisí se zpřístupněním vakcíny seniorům starších osmdesáti let, kterých v Moravskoslezském kraji žije kolem čtyřiceti tisíc, z toho necelá třetina v Ostravě.

Vytížení operátoři

„Nyní nám dorazila další várka vakcín Pfizer a BioNTech, kterými budeme moci očkovat příští týden. Dostane se na více než deset tisíc lidí,“ řekl na dnešní tiskové konferenci hejtman kraje Ivo Vondrák, který už byl kvůli zajištění chodu úřadu sám očkován.

Od včerejších ranních hodin se na krajské operátory (mají je mnohdy i jednotlivá města či některé městské části) obracejí lidé, kteří potřebují pomoc s vyplněním registrace k očkování. „Vyčlenili jsme k tomu pět úředníků, v prvních hodinách jim volala už řada lidí,“ poznamenal hejtman a nastínil další očkovací scénář, v němž na řadu přijdou také praktičtí lékaři v ambulancích, aby pak sami mohli očkovat veřejnost, jakmile dorazí další vakcíny.

Devět očkovacích center

To by mělo být od února, kdy bude zprovozněno také nové očkovací centrum, které vzniká v Ostravě na Černé louce v jednom z pavilonů tamního výstaviště. „V pondělí můžeme začít s výstavbou, která potrvá asi týden. Centrum však začne být využíváno až s plošným zpřístupněním registračního portálu pro veřejnost,“ vysvětlil Vondrák s tím, že chod centra bude obstarávat Fakultní nemocnice Ostrava a očkovat v něm bude její personál. Očkovací centra vzniknou také v dalších větších městech, kraj počítá přinejmenším s devíti místy. „Nejde primárně o to, kde se bude očkovat, ale kdo bude očkovat. Proto nyní očkujeme hlavně lékaře.“