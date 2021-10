Již za několik dnů by mělo být zmírněno dopravní omezení, které týdny komplikuje život motoristům v Ostravě-Přívoze. Ti od 1. září nemohou projet frekventovanou Hlučínskou ulicí, kde probíhá rekonstrukce tramvajové tratě.

Práce na rekonstrukci tramvajové tratě v Hlučínské ulici v Ostravě-Přívoze finišují. Již za několik dnů bude pro vozidla otevřen směr do centra Ostravy. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Uzavřeny jsou oba směry, a to jak do centra Ostravy, tak i k mostu přes řeku Odru u Outlet Areny Moravia, který byl s předstihem po rozsáhlé opravě otevřen v polovině října.Na stavbě panuje čilí ruch, v polovině listopadu je plánováno zprovoznění silnice do centra města, o měsíc později pak i opačný směr. Stavbaři se však kromě své práce musejí věnovat i okolí, konkrétně si dávat pozor na podezřelá individua.