V těch, a to nejen na Ostravsku, vládla v pondělí kvůli plánované stávce napjatá atmosféra. V poledne se v některých provozech zastavila výroba, lidé na pracovištích s lídry odborů o důvodech stávky debatovali. Nikde se nestalo, aby stávka ochromila firmu na celý den.

Setkání na pracovištích

Setkání na pracovištích se odehrála například v Liberty Ostrava, kde některé odboráře doslova rozlítil dopolední televizní projev premiéra České republiky Petra Fialy směřovaný na adresu protestujících. Premiér „přilil olej do ohně“, když mimo jiné prohlásil, že šéfové odborů protesty zorganizovali kvůli svým politickým ambicím. Těm se to nelíbí.

Liberty Ostrava, pondělí 27. listopadu 2023:

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vítkovice Steel, pondělí 27. listopadu 2023:

„Pan premiér doslova urazil všechny odboráře, když řekl, že to děláme pro své politické ambice. Ten člověk je nebezpečný pro tuto zemi, to říkám s plnou zodpovědností, a uplatňuje princip kolektivní viny. To tady bylo někdy v minulém století. Premiér by se měl zamyslet nad tím, co říká a podívat se, co je za ním,“ reagoval na dopolední televizní vystoupení premiéra Fialy Petr Zegzulka, předseda ZO Ostravská huť-Rourovna.

Podobně rozzlobená byla i Jana Halešová, místopředsedkyně ZO OS Ostravská huť-Servis, když si poslechla českého premiéra.

„Chtěla bych mu tímto vzkázat, že nemáme krátkou paměť jako on, když tvrdí, že se odbory probraly až teď. Stačí si vzpomenout, jak se na konci března konaly odborářské mítinky v Praze a vláda, aby tomu nebyla přítomna, si udělala výjezdní zasedání v Jeseníku,“ připomněla odborářka ze společnosti Liberty Ostrava.

Demonstrace na Malostranském náměstí v Praze, pondělí 27. listopadu 2023:

Co vadí? Drahá elektřina a odchody do důchodů

Protože podle Petra Slaniny, šéfa zdejší největší odborové organizace, kterou je ZO OS KOVO Liberty, nebylo možné svolat v podniku velkou demonstraci, vyřešily to odbory hodinovým přerušením výroby v provozech, kde je to možné. Odboráři pak s předsedy jednotlivých organizací o situaci debatovali na pracovištích. „Snažíme se to udělat takovým způsobem, aby ekonomické dopady protestu byly co nejmenší, protože firma se opravdu nachází ve velmi složité ekonomické situaci. I v našem zájmu je, aby stávka situaci podniku ještě nezhoršila,“ řekl novinářům v 10 dopoledne Petr Slanina.

Přetížení zdravotníci Den protestu podporují. Provoz FNO ale stávka neohrozí

V té době ještě neznal počet lidi, kteří se do protestu zapojí, ale předpokládalo se, že to bude přes 1000 lidí. Část pracovníků z Liberty brzy ráno společně s odboráři z Třineckých železáren odjela na plánovanou demonstraci do Prahy.

Stávka, kterou vedení firmy schvaluje