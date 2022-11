„Pokud by v Ecocoal šli do stávky, tak může hrozit zastavení klíčových pracovních operací v Liberty Ostrava, a to proto, že fabrika by neměla kde klopit strusku,“ konstatoval Petr Slanina, zmocněnec Kovo za Moravskoslezský kraj. Situace podle něho dospěla tak daleko, že zdejší základní odborová organizace už před několika měsíci vyhlásila stávkovou pohotovost.