Projekt Stezky z lásky, jehož cílem je postupná obnova poškozených turistických tras a čištění studánek v celém Česku, se v regionu rozjíždí naplno. Dobrovolníci se svolávají na sobotu 17. června do Vyšních Lhot k chatě Prašivá.

Prašivá ve Vyšních Lhotách, kam se na sobotu 17. června svolávají turisté - dobrovolníci pro projekt Stezky z lásky. | Foto: Deník/Radek Luksza

Projekt Stezky z lásky má za sebou úvodní představení, které se odehrálo v květnu v Bocanovicích na Frýdecko-Místecku, kde se nadšenci pustili do cestičky na podmáčené stezce a lávek přes potok.

„Bocanovice vyšly, i když jsme tam ještě nezvali širokou veřejnost. Původně se měl postavit povalový chodník, ale vzhledem ke stavu podmáčeného terénu tam vznikly z kmenů a kulatin spíše můstky, jeden větší a druhý menší,“ upřesnila Alexandra Janoušek Kostřicová ze společnosti RegioJet, jedné z těch, které se zapojily do obnovy a opravy turistických tras, studánek či útulen a čištění lesů po celém Česku.

Stezky z lásky budou mít pokračování třetí červnovou sobotu na Malé Prašivé. V nadmořské výšce 706 metrů, na samém okraji Beskyd, je tradiční a vyhlášený cíl milovníků hor. Stojí na něm dvě chaty - Prašivá a U Antonína, kostel sv. Antonína Paduánského a nedaleko je velké hřiště pro děti. Nahoru vede více cest, ale jen pěších, vjezd auty je zapovězen. Z Komorní Lhotky (čtyři kilometry) i Vyšních Lhot (asi čtyři a půl kilometru) se jde po žluté, z Raškovic přes Pražmo (pět a půl kilometru) po modré a z Kohutky (ani ne dva kilometry) či od Kotaře (čtyři kilometry) po červené značce.

„Když přeje počasí, tak se tady objeví tisíc lidí denně,“ odhaduje Martin Stiller z Chaty Prašivá, který je koordinátorem Stezek z lásky a činovníkem místního Klubu českých turistů. Podle ohlasů by sem mohlo v sobotu dorazit patnáct až dvacet dobrovolníků a další jsou v očekávání. Pustí se do opravy chodníčků i rozcestníků, natírání a obnovy laviček, terénních úprav u nové čističky odpadních vod i dalších drobných prací ke zkrášlení okolí vrchu Malá Prašivá.

Tým Stezek z lásky vzkazuje, že dobrovolníci se nemusí bát extrémní turistiky: „Právě naopak! Sejdeme se už v pátek večer na chatě, můžeme si udělat exkurzi na rozhlednu, povídat si s jen tak o životě na horské chatě nebo o historii. Ráno se pak rozdělíme do menších skupin, vyhrneme si rukávy a dáme se do toho.“ Zdarma je pro brigádníky zajištěn na chatě Prašivá nocleh, oběd a Kofoly, „co hrdlo ráčí“. Práce v sobotu začne v 9 hodin. V poledne bude oběd, do jedné odpočinek v přírodě a pak se bude vše dodělávat do páté hodiny odpolední.

Stezky z lásky ve stejném termínu avizují ještě další akci, a to na Vlčí hoře u Krásné Lípy, kde budou dobrovolníci likvidovat následky požáru 130 let staré rozhledny.