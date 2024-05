Stíny v mlze řeší další ubodání. Vraždil stejný pachatel? Natáčelo se v Čeladné

Druhá řada ostravského krimiseriálu České televize Stíny v mlze se v pondělí večer přehoupne do své druhé poloviny. Možná si s sebou však přinese něco z první části. Něco, co kriminalisty zavede do hotelu v Čeladné.

Stíny v mlze II se natáčely i ve Věznici Heřmanice | Video: Deník/Jaroslav Perdoch