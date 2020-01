První díl příběhu o nešťastné události, která zapříčiní nečekané pokračování plné zvratů má premiéru dnes po 20. hodině na ČT1 (druhý díl diváci uvidí v neděli 19. ledna). Hlavní postavy, mezi nimiž nechybí David Švehlík, Martin Finger, Zuzana Mauréry, Elizaveta Maximová nebo Vojtěch Vondráček, budou čelit nejen mezním situacím, ale i vlastnímu svědomí a morálce.

FATÁLNÍ NÁSLEDKY

„Scenárista Miroslav Sovják dokáže vybudovat příběh, který začíná u souseda na dvorku a postupně se změní v drama s mezinárodním přesahem. K postavám se dokážeme dostat velmi blízko, a tak je těžké se přiklonit na stranu jedné či druhé. Lákalo mě, že o vině či nevině si rozhoduje divák sám,“ říká režisér minisérie Dan Svátek, který se k televizní tvorbě vrátil po celovečerním snímku Úsměvy smutných mužů.

Stejně jako v tomto filmu obsadil i ve Stockholmském syndromu do hlavní role Davida Švehlíka. Ten hraje kriminalistu Viktora Mojžíše, jehož dceru napadne pes. Při obraně padnou tři výstřely, poslední má fatální následky. Nejen pro Viktora, který musí nastoupit do výkonu trestu, ale i pro majitele zastřeleného psa Jindřicha Oseckého, jež z poloviny těla ochrne. Aby se představitel této postavy Martin Finger necítil na vozíčku neobratně, potřeboval několik lekcí.

„Měl jsem klidného a příjemného učitele, vozíčkáře Jiřího Pleška, se kterým jsme zůstali kamarádi. Od něj jsem se naučil třeba přejet práh mezi dveřmi, otočit vozík za jízdy v úzké chodbě, nebo vylézt z vany a přesednout z ní do vozíku. Jsou to úkony, které mohou působit nenáročně, ale bez tréninku, aby nebylo vidět, že na vozíku sedíte poprvé, se zvládnout nedají.“

Po propuštění z vězení je Viktor bez práce, po rozvodu a navíc musí splácet výživné i odškodné za Oseckého invaliditu. Do příběhu se zaplete i Klára Osecká, několik let pohřešovaná dcera Jindřicha, která unikne na německé dálnici z auta svým pasákům.

Postavu Kláry ztvárnila Elizaveta Maximová: „Hraji dívku, která se po letech v zajetí vrací ke své rodině, ale rodiče vnímá jako naprosto cizí lidi. Nepomohli jí, ve své podstatě ji tam nechali. Potýká se s těžkými psychickými problémy, je uzavřená ve svém světě a nikdo neví, co se jí doopravdy honí hlavou a jak se zachová v následující minutě.“

Herečka konzultovala postavu s psycholožkou pracující nejen s oběťmi, ale i pachateli únosu. „Hlavní představitelka filmu trpí posttraumatickou poruchou velice závažného typu, je znát, že jí zasahuje do života. V první fázi není vůbec schopna existovat, léčba je mnohaletá, i když má oběť podporu od okolí včetně odborné péče, velké procento lidí má psychiku celoživotně ovlivněnou,“ popisuje stockholmský syndrom psycholožka Martina Venclářová.

Hlavním podezřelým v únosu Kláry Osecké je Lukáš Kulhánek, kterého ztvárnil Vojtěch Vondráček. „Nevěřil jsem, že nenajdeme jediný moment, ve kterém by se dalo obhájit jeho chování, ale nenašel se. Cestou k tomu, jak ukázat skutečného sígra, kterému bych i já měl chuť dát pár facek, byl strach. Strach ze všech, ze všeho a především strach z nevyzpytatelnosti vlastního chování.“

Ve vedlejších rolích se objeví například Martin Pechlát nebo Sylvie Krupanská, ale i řada dalších herců, jak doplňuje kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková: „Stockholmský syndrom je příběh plný zvratů. Viníky známe sice už od začátku, ale jak to s postavami, které záměrně stavíme do mezních morálních situací, dopadne, nevíme až do konce. Toto dvoudílné televizní drama jsme točili v Ostravě a jejím okolí a objeví se v něm celá řada ostravských herců.“