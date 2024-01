Je lehce nad nulou a hustě prší. Na cestě z parkoviště přímo do epicentra této lokality mě přes okna baru pozorují dva muži, jež si teď brzy ráno dopřávají vodní dýmku. Před uzavřeným barem stojí hlouček kuřáků, kteří živě debatují. Naproti přes ulici stánkař na grilu obrací maso, do housky nakládá zeleninu, sýr, majonézu a připravuje další porce. Po silvestrovské noci má i teď za svítání několik zákazníků.

Ulicí projíždí několik aut strážníků a odněkud z vedlejších ulic se na této zábavní promenádě plné v tuto chvíli již uzavřených hotelů, barů a hospod objevují muži v oranžových kombinézách s vozíky, lopatami a košťaty. Zábava končí, celý prostor je třeba po prohýřené noci uklidit.

Oslavy nového roku: „jen“ čtyřicet ohýnků a sem tam nějaká popálenina

„Letos to není tak hrozné, ale nepořádek tady je. Však vidíte,“ říká má jeden z chlapů, kteří mají na starosti úklid této části města. Odpadkové koše jsou plné lahví od sektu, papírových obalů od jídla a nejrůznějších kelímků. Při chůzi je třeba koukat pod nohy, sem tam se na zemi válejí střepy z rozbitých lahví.

Tato silvestrovská spoušť tady však už nebude dlouho. „Během dvou, tří hodin to musíme uklidit, říká šéf party mužů, kteří mají na na kombinézách logo Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu.

Barmanka z baru Dublin Pub finišuje s úklidem. „Ještě vytřu a frčím domů,“ říká. Také ona tvrdí, že letošní silvestr byl na Stodolní klidnější než v minulých letech. „Nějaká hádka, jedna rvačka, jinak klid,“ vyjmenovává události uplynulé noci v tomto podniku.

VIDEO: Ohňostroje bavily lidi, Ostravané vítali příchod nového roku 2024

Mladík, který pomalu dopéká poslední porce masa a začíná s úklidem, na otázku, Jaký byl silvestr, trochu nevrle odpoví: „Na p**u. Málo lidí, kšeft byl slabý,“ vysvětluje.

Stejně jako on uklízejí také muži z technických služeb. „Tančí“ s košťaty a lopatami a likvidují zbytky po bujaré noci. Podobně jako jejich kolegové na Masarykově náměstí, kde je krátce před osmou ráno ticho a klid.

Také tady odpadkové koše přetékají a je potřeba je vyprázdnit. Na rozdíl od Stodolní je tady hodně prázdných kazet od petard, tady na velkém prostranství lidé hodně odpalovali pyrotechniku. „Není to tak hrozné, už jsem tu zažil větší nepořádek. Během dvou hodin to máme uklizené,“ říká mi chlapík, který pobíhá po náměstí a v jeho stopách jede multikára, na jejíž korbu on vysypává obsah plných odpadkových košů.