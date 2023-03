Když přijde do práce, není den, kdy by si „jen tak“ něco nezkoušel uvařit, nezaexperimentoval. David Mecko sleduje trendy ve světě, gastronomie jej zajímá a podle svých slov dělá vše pro to, aby jídla nejenže hezky vypadala, ale i dobře chutnala, což v některých případech bohužel nekoresponduje. Od pátku 21. do neděle 23. dubna budou moci lidé v Ostravě zjistit, jak jim kuchař ze Stračeny s tamním týmem dokáže připravit desetichodové degustační menu inspirované kuchyní z dob Rakouska-Uherska.

„Myšlenka se zrodila v mé hlavě, protože mi v Ostravě takovéto akce chybí a chci, ať se tady něco děje. Zavolal jsem kamarádovi Janu Curylovi z Prahy, s nímž jsme společně dělali desetichodové menu už v Praze a který jako someliér pracoval deset let u Zdeňka Pohlreicha. A domluvili jsme se, že v Ostravě uděláme něco velkého,“ vysvětlil Deníku Meco, jak se myšlenka na netradiční gastronomický zážitek na sídlišti zrodila.

Someliér Curylo dodá vína z prestižních vinařství Heumann a Jager z Maďarska a Rakouska a David Mecko k nim na míru připraví desetichodové degustační menu. „Nebude to čistě rakousko-uherská kuchyně, to bych chtěl zdůraznit, ale bude z ní v menu mnoho prvků. Zastoupena bude i česká kuchyně, kterou umím nejlépe, a bude to pojato moderně. Lidé se vůbec nemusejí bát, že by se nenajedli, to při deseti chodech garantuji,“ slibuje kuchař, pro něhož je důležité, aby lidé odcházeli spokojení a najedení. „A když to budou prolévat špičkovým vínem, lepší gastronomický zážitek si mohou jen stěží představit,“ láká Mecko.

Malá upoutávka

Prozatím nechává jako překvapení, co přesně bude menu obsahovat, chybět však nebudou malé amuse bouche [amisbuše], studený i teplý předkrm, polévka, hlavní chod, dezert, predezert či třeba pralinky. „Každý si vybere. Bude to hodně masité menu, jsme koneckonců Stračena, takže masem šetřit nebudeme. Přestože degustační menu obsahují i vegetariánské chody, my z něj chceme dostat maximum,“ říká Mecko a přeci jen odhaluje jeden highlight – největším hitem v menu bude dvacetidenní stařená kachna v kachním sádle a s omáčkou z medoviny. Maso tím prý získá úplně jinou dimenzi, v menu ale bude spousta dalších zajímavých chutí.

„Musím uvažovat dopředu, s čím mohu v dubnu pracovat. V menu bude spousta ingrediencí, které teď ještě ani nerostou, například medvědí česnek, využiju i své vlastní šlechtěné výhonky šťavele. Bude to o něčem jiném, než u nás hosté běžně znají. Zároveň však budu pracovat s tím, o čem vím, že to Ostraváci běžně jedí, nebudou to žádné chuťové přestřely. To víte, že bych mohl udělat telecí brzlík nebo kaviár, ale to by Ostravané neocenili, možná by se toho i lekli,“ popisuje David Mecko, jak se snažil v připravovaném menu najít vyváženost.

Nesmírně si také cení, že mu při tomto nápadu dal šéfkuchař Stračena Pubu v Pustkovci Martin Drechsler volnou ruku. „S kluky, které máme v kuchyni, se toho nebojím. Lidi tímto menu posadíme na zadek,“ slibuje Mecko pro prodloužený víkend od pátku 21. do neděle 23. dubna. Pro veřejnost bude tou dobou zavřeno, menu bude na rezervaci, kterých bude maximálně 60 na den – od oběda až do večerních hodin –, aby ve Stračeně stihli vše připravit, mohli lidem k jednotlivým chodům dávat osvětu a oni tak dokázali v každé chuti poznat ingredienci. Rezervační systém Stračena otevře v nejbližších dnech, stejně jako rozhodne o ceně degustačního menu.

K TÉMATU

Kdo je David Mecko?

Ve svých začátcích se talentovaný kuchař „potloukal“ po ostravských podnicích, skvělé základy a směr mu vštěpil strýc. Pracoval také v Horní Bečvě v hotelu Endemit pod šéfkuchařem a kamarádem Markem Vokalem, který jej hodně naučil a zažehl ve něm ten správný gastronomický plamen. Jeho snem bylo jednou pracovat v michelinské restauraci Field pod Radkem Kašpárkem, což se mu před covidem také podařilo a za tuto zkušenost je nesmírně vděčný. Covidové peripetie a patriotismus jej přivedly zpět do Ostravy, kde nyní pracuje jako kuchař Stračena Pubu Pustkovec.