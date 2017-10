Strážníci a policisté budou dohlížet na Dušičky, hřbitovy budou otevřeny déle

Také v letošním roce bude ostravská městská policie dohlížet na pořádek v souvislosti s Památkou zesnulých. Strážníci se objeví v okolí všech hřbitovů. Ty budou opětotevřeny déle.

„Opatření potrvá po celou dobu, kdy lze očekávat zvýšenou návštěvnost, tedy až do 5. listopadu,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Michal Maršo. Strážníci se mimo jiné zaměří na krádeže věcí ze hřbitovů a také kapesní krádeže.

„Náležitou pozornost chceme věnovat i pohybu podezřelých osob kolem zaparkovaných vozidel,“ dodal Maršo s tím, že strážníci budou v případě potřeby usměrňovat také dopravu. Opatření chystá i Policie ČR.

Počínaje sobotou 28. října se až do neděle 5. listopadu prodlužují otevírací hodiny na hřbitově v Zábřehu pro veřejnost. A to od 8 do 20 hodin.

Taktéž pohřebiště ve Vítkovicích na Dušičky protáhne otevírací dobu v úterý 1. a ve středu 2. listopadu bude přístupné od 8 do 21 hodin.