„Sběrem jehel se ostravští strážníci zabývají celoročně v rámci běžné hlídkové činnosti, ale i při cílených opatřeních. V roce 2020 sesbírali strážníci na území města 3696 kusů injekčních stříkaček a jehel. Od začátku letošního roku to pak bylo celkem 2577 kusů,“ předložil nevábné statistiky mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Kontrole neušly parky, hřiště, průchody, zákoutí opuštěných objektů či domovní výklenky. Strážníci nakonec nalezli celkem 230 jehel či stříkaček. Do akce se jich přímo 67.

