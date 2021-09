Mladá žena byla předána do péče zdravotníků. Celou věc se bude dále zabývat Policie České republiky.

„Vzhledem k okolnostem a závažnosti situace strážník neváhal a během okamžiku i přes aktivní odpor ženu strhnul ze zábradlí zpět na chodník. Vzhledem ke stupňující se agresivitě ženy strážník požádal kolemjdoucího občana o pomoc při stabilizaci ženy do doby příjezdu hlídky a zdravotníků, které stihnul přivolat ještě před provedením zákroku,“ popsal zákrok policisty mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.