Frekventované ostravské podchody a zastávky Dřevoprodej a Tylova ze sedmdesátých let minulého století se v uplynulých měsících proměnily. Samotnou rekonstrukcí, v případě zastávky Dřevoprodej navíc poněkud kontroverzní a diskutabilní, ale proměna vzhledu zastávek neskončila. Město od začátku obou projektů počítalo s realizací streetartových děl.

Návrh výzdoby zastávky Dřevoprodej od Zuzany Černocké. | Foto: Se svolením MMO

Pro spolupráci na výzdobu zrekonstruovaných zastávek ve stylu street artu si město tentokrát přizvalo studenty Ostravské univerzity. Celkem šest studentů pod vedením ostravského umělce Jiřího Surůvky představilo své návrhy na konci března odborné pracovní skupině Streetart Ostrava, zástupcům města a městského obvodu, kteří doporučili vybraná díla k dopracování a následné realizaci.

„Pracovní skupina doporučila k realizaci dva návrhy, ten pro podchod u Dřevoprodeje je bezesporu více provokativní, avšak autentický, vypovídající jeden z příběhů Ostravy. Velkou roli zde hraje i jeho kompatibilita s architektonickým ztvárněním podchodu po rekonstrukci. Návrh pro podchod Tylova, který je sice zrekonstruovaný, avšak šedý a nezajímavý, pak má potenciál místo oživit barvami a příběhem v nich,“ konstatuje Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Pro Ostravu to znamená třetí projekt muralu během tří let. První byl SKOK v Nádražní ulici, realizován umělcem Mariuszem „M-City“ Warasem pod kurátorským vedením Alexandry Krolikové. Druhý mural Bazaly od Bogyho vzešel z mezinárodní umělecké soutěže. Tento třetí je výsledkem soutěže studentské.

„Jak dojít k návrhům muralu v podchodech jsme v rámci pracovní skupiny diskutovali opakovaně, s ohledem na charakter zadání jsme zvolili soutěž lokální, na úrovni studentů Ostravské univerzity. Poděkování a uznání patří všem tvůrcům, věřím, že spolupráce s univerzitou se bude dále rozvíjet i na podobných projektech,“ dodává Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Studenti své návrhy, ideový záměr a plán provedení děl prezentovali osobně. Diskuse nad návrhy vyústila ve výběr návrhů Matěje Krajíčka a Zuzany Černocké. Pro Matěje Krajíčka nebude podchod Tylova první streetartovou zkušeností. Svým typickým rukopisem zachytil Ostravu a ostravské dominanty.

„Podchod by měl v lidech vzbuzovat pocit bezpečí, proto jsem zvolil stylizovaný styl malby se sytými barvami. Toto místo by mělo v lidech probouzet fantazii. Mělo by vzbuzovat touhu být součástí tohoto světa a nutnost při každé procházce si udělat fotku detailu, kterého jste si předtím nevšimli,“ soudí mladý umělec. Na základě doporučení z debaty návrh po konzultaci s vedením obvodu doplní Matěj Krajíček o další prvky, které budou reprezentovat nejen Ostravu, ale především místní lokalitu a aspekty městského obvodu Ostrava – Jih.

Zuzana Černocká se pustila do odvážného návrhu pro podchod Dřevoprodej. Za kompilací na první pohled nelegálních graffiti se skrývá promyšlený koncept galerie pojmenované „Best of ostravská graffiti scéna“. Studentka se zabývala rešeršemi ostravských pouličních výjevů, které spojila na jednom místě. Ve spolupráci s městem autorka mimo jiné připraví on-line prezentaci svého díla, která přiblíží kontext výjevů a jejich původní výskyt.

Realizaci návrhu doporučil i architekt Tomáš Bindr z Atelieru 38, spoluautor architektonického řešení zastávky Dřevoprodej, jenž konstatuje: „Podchod u Dřevoprodeje redesignem a scénickým nasvětlením získal charakter. S doplněním o muraly jsme v návrhu počítali. Musí být citlivé, tak aby stávajícímu designu nekonkurovaly, ale podpořily jej. Tomu nejlépe odpovídá návrh studentky Černocké. Navíc s bezvadným, vtipným a jednoduchým tématem sesbírání již existujících nápisů v ostravských podchodech. Z těch studentka poskládala kompozice grafiky stěn.“

V následujících týdnech čeká oba autory dopracování návrhů dle připomínek. V průběhu května by pak vybraní autoři se svými spolužáky měli samotná díla uskutečňovat. Cestující se tak na nová umělecká díla ostravských studentů mohou těšit nejpozději do začátku prázdnin. Předpokládané náklady na provedení obou streetartových děl nyní činí 600 tisíc korun, rozpočet studenti budou dále zpřesňovat po konzultacích s městem.

