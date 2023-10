Nemá někdo informace, jestli už chytili toho blázna se zbraní, který řádí v Porubě? Tato otázka v jedné z nejpočetnějších ostravských skupin na sociální síti Facebook obratem vyvolala v pátek krátce po poledni dohady a velké znepokojení ohledně policejních i vojenských manévrů a evakuaci střední školy.

Foto: Koláž/SŠPZM, Repro Facebook

Ty se z virtuálního světa okamžitě přenesly i do toho skutečného. Také na Deník se obrátili čtenáři s otázkou, co se v Porubě vlastně stalo. A není divu. Před necelými čtyřmi lety šokovala celou republiku zpráva o psychicky labilním vrahovi, který se zbraní v ruce zamířil rovnou do nemocnice.

Šílenec se zbraní?

Dnešní zprávu o muži pohybujícím se v ostravském obvodě Porubě se zbraní v ruce, se měla žena, poptávající bližší informace od možných svědků na facebookové skupině Ostrava, dozvědět od zákazníků v obchodě. Příspěvek byl později smazán. Na zprávu ale předtím reagovali příbuzní dětí a studentů s tím, že například bratr nebo syn taky něco povídal o útočníkovi se zbraní.

Evakuovat se měla podle některých debatujících dokonce i škola, a to za přítomnosti vojáků a policistů.

„Tady má hromada lidí děti, takže pokud to není pravda a někde něco někdo povídal, tak jsou rodiče ve stresu,“ uvedl do komentářů další z diskutujících ve skupině Ostrava.

Žádné cvičení, žádná evakuace

„Brácha byl v Martinově na policajtech. Všechno je hlášené. Podávají na toho, kdo vytáhl zbraně, trestní oznámení!“ uvedl další.

„Právě přišel syn ze školy, tak mi to líčil, co se stalo. Nějaký pán tam mířil zbraní po dětech před školou,“ uvedla další.

Jak Deník zjistil, ostravští policisté žádnou událost o použití zbraně přímo v některé z ostravských škol hlášenou nemají. V pátek zde neprobíhalo ani žádné cvičení. Vyšetřují okolnosti incidentu, ke kterému došlo nedaleko Střední školy prof. Zdeňka Matějčka.

Podle svědků se nepohodli dva studenti a jedna ze spolužaček měla na pomoc zavolat dalšího kamaráda.

„Kolem 9. hodiny ráno byli policisté přivoláni do Ostravy-Poruby ke konfliktu mladých mužů. Bylo zjištěno možné přestupkové porušení občanského soužití. V tuto chvíli zjišťujeme míru zavinění účastníků,“ uvedla pro Deník policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Policisté vyšetřují také další okolnosti případu, včetně toho, zda měl někdo z přítomných u sebe zbraň.