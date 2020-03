Kolem čtyř a půl tisíce seniorů bydlí v bytech firmy Residomo a právě jim od středy 25. března budou studenti telefonovat prostřednictvím mimořádné telefonní linky pod názvem Haló, nejste sami! a zjišťovat, zda něco nepotřebují. Osamělost a úzkost totiž v těchto dnech nedoléhá pouze na pozastavenou sortu lidí, která jindy pracuje, ale právě také na momentálně nejzranitelnější skupinu seniorů.



Dobrovolnický tým lidí povede Josef Koláček z neziskové organizace ADRA, který je členem pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra ČR a předním odborníkem na posttraumatický syndrom u lidí zasažených mimořádnou událostí.



„Čeští senioři jsou skupinou, která je osamělostí ohrožena dlouhodobě. Nedostatek mezilidského kontaktu doslova ničí zdraví a zkracuje život. V případě, že se senior necítí dobře, je nutné jednat rychle a nabídnout této nejohroženější skupině jednoduchou pomoc, zdánlivě obyčejnou možnost si popovídat, která ale doslova může zachraňovat životy,“ říká o iniciativě Josef Kundrát, který působí jako pedagogický psycholog na Katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ta nabídla rovnou čtyřicet svých studentů, kteří se do projektu dobrovolně zapojí.



Také generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj se k projektu vyjádřil kladně a je názoru, že o staré lidi je třeba se postarat. „Naší výhodou je to, že seniory dobře známe prostřednictvím dalších služeb, které pro ně normálně děláme. A taky to, že na ně máme kontakty a můžeme jim aktivně zavolat sami. Dovedu si v těchto dnech představit, jak starý člověk sedí před televizí a s hrůzou sleduje, co se děje,“ zmínil Rafaj.



„Jsem velmi rád, že se naši studenti, mimo fyzickou pomoc seniorům, kterou již spontánně činí, budou podílet i na pomoci psychologické. Ta bude čím dál tím důležitější, dnešní situace zjevně neskončí během dnů a s postupem času bude ubývat trpělivosti i empatie. Nicméně věřím, že i díky studentům Ostravské univerzity tyto obtížné týdny zvládneme,“ doplnil rektor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata.