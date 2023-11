Studentské brigády jsou běžnou součástí života vysokoškoláků. Mezi typické brigádnické pozice patří práce ve skladu nebo obsluhování ve službách. V Moravskoslezském kraji je nabídka podobných pracovních míst slušná. Kde plnoletí studenti v Ostravě pracují? A jak si brigádu našli?

Studentské brigády jsou běžnou součástí života vysokoškoláků. Třídí balíky, prodávají v obchodech, obsluhují v kavárně nebo pracují v řetězcích rychlého občerstvení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V našem regionu jsou podle internetových pracovních portálů brigády převážně ve skladu nebo ve službách. Vysokoškolští studenti například třídí balíky, prodávají v obchodech, obsluhují v kavárně nebo pracují v řetězcích rychlého občerstvení.

Studenti v Moravskoslezském kraji mají řadu příležitostí, jak si v průběhu školního roku vydělat. Práci hledají přes kamarády, sociální sítě nebo pracovní portály.

V Ostravě a okolí je nabídka brigád dostatečná. „Pokud se podíváme na strukturu brigád na pracovních portálech, čtyřicet procent z nich patří Praze. Druhý v pořadí je Jihomoravský kraj s patnácti procenty. S devíti procenty patří další příčka Ostravě a okolí, následuje Středočeský kraj,“ informoval analytik pracovního trhu z portálu Jobs.cz Tomáš Ervín Dombrovský.

Dodal, že počet brigád v Ostravě a okolních oblastech s dobrou dopravní obslužností do jedné hodiny je vyšší. V Karviné, Frýdku-Místku, Krnově a ostatních vzdálenějších městech jsou příležitosti ke studentské práci podstatně omezenější, protože většina nabídek brigádních pozic je koncentrována do centra Ostravy.

Eliška Urbanová studuje právo na Masarykově univerzitě a přesto se o víkendu vrací za prací do Ostravy. Od roku 2019 chodí na brigádu do McDonald’s v Ostravě. „Pár spolužaček z gymnázia pracovalo v McDonald’s a mně se to zdálo jako dobrý nápad. Šla jsem se zeptat přímo na pobočku, zda přijímají nové zaměstnance,“ uvedla.

Když odešla na vysokou školu do Brna, restauraci opustila, ale o následujících prázdninách se zase vrátila zpátky za kamarády. „Dostávám sto dvacet korun na hodinu, což není zrovna moc, ale manuální práce je pro mě relaxací po náročném studiu,“ dodala Eliška Urbanová.

Podle vyhledávání a informací dostupných na pracovních portálech je v Moravskoslezském kraji nejvíce volných míst ve skladech nebo službách. „Přes známou pracuji v obchodním řetězci Hruška za minimální mzdu,“ zmínil například Martin Gaži, student marketingu na Slezské univerzitě.

Těžkou manuální práci několikrát zkusil osmnáctiletý student Obchodní akademie v Ostravě Lukáš Krpec: „Poněvadž je mi stále osmnáct, tak jsem dříve pracoval ve skladu, pekárně, na stavbě nebo v McDonald’s.“

Nyní se mu podařilo spojit vydělávání peněz s osobním zájmem a pracuje v dýmkárně. Práci zde sehnal tak, že zašel na pobočku, aby se zeptal, a poté si domluvil s majitelem pohovor. „V dýmkárně pracuji dva měsíce za sto korun na hodinu, plus dýška a bonusy za vydělanou tržbu,“ podotkl Lukáš Krpec.

Mladí lidé, kteří studují, stojí většinou o přivýdělek. Dozvědět se o volné pracovní pozici mohou také ze speciálních internetových stránek, kam zaměstnavatelé vkládají inzeráty. „Platformy nabízejí snadný a rychlý způsob spojení mezi zaměstnavateli a potenciálními brigádníky, což usnadňuje a zrychluje celý proces nalezení vhodné příležitosti,“ říká výkonná ředitelka portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.