„Ačkoliv je naší prioritou starost o provozní bezpečnost stromů, respektive bezpečnost lidí, kteří Klimkovickou ulicí procházejí, navrhujeme zachování torza. Ono takzvané mrtvé dřevo se tak totiž nyní stane biotopem pro mnoho druhů živočichů, hub nebo rostlin,“ vysvětlil místostarosta Ostravy-Poruby Miroslav Otisk.

„V první fázi jsme zvažovali, že bychom kmen odstranili a přesunuli na jiné místo, například do nedalekého Zámeckého parku, kde bychom ho nechali samovolně rozpadnout. Ale po poradě s odborníky přistoupíme k tomu, že ho v celé výšce ponecháme na místě,“ dodal.

LIPOVÁ ALEJ

"Pokud se kdokoli podívá do katastrální mapy Poruby z tohoto roku, zjistí, že už v ní je zakreslena lipová alej, která vedla z Poruby do Klimkovic. O více než 180 let později z ní zůstaly zachovány pouze čtyři stromy. Byť se lípy dožívají stovek let, tyto porubské v tak dobré kondici nejsou," komentoval rozhodnutí radních mluvčí Martin Otipka.

Jejich ne příliš dobrý zdravotní stav se podle jeho slov řeší už od druhé poloviny minulého století.

Zdroj: Archiv radnice ÚMOb Poruba

"Například v porubské kronice z roku 1967 najdete tento zápis: Na nábřeží u kostela máme staré lípy, bohužel uvnitř jsou vyhnilé. Ač jsou v péči ochrany přírody, nic se pro jich záchranu nedělá, ač se o tom jedná již třetí rok. Vinu nesou Technické a zahradní služby města Ostravy (TAZSMO ), které měly konservaci provésti, ale nic neudělal. Letos si mládež v jednom dutém stromě rozdělala ohníček a je nebezpečí, že lípa vezme za své, už z obavy, aby se sama neskácela," dodal Otipka.

Ačkoli nad stromy byl vyřčen ortel už před půl stoletím, obvod Porubase o jejich záchranu snaží od roku 2013. O dva roky později byly stromy ošetřeny zdravotním a bezpečnostním ořezem a bylo odstraněno nevhodné oplechování dutin.

MRTVÉ DŘEVO

V roce 2016 se odborníci z brněnské Mendelovy univerzity snažili vlít lipám přímo „do žil“ metodou makro-injektáže výživu, aby se zlepšila jejich vitalita. Ač se věřilo, že život všech čtyř prodlouží alespoň o půl století, povedlo se to jen ze tří čtvrtin.

"Nejhůře je na tom lípa, která stojí na Klimkovické ulici nejníže. Přes všechnu péči loni odborníci konstatovali, že lípa je mrtvá, a bylo vydáno rozhodnutí o povolení skácení dřeviny. Mrtvého dřeva, které má význam pro ohrožený dřevní hmyz, je v přírodě – natož v městském prostředí – nedostatek," uvedl dále Otipka.

„Doporučuji ponechat na místě stojící torzo, pouze je ořezat a zajistit do té podoby, aby nikoho neohrožovalo,“ potvrdil správnost záměru entomolog z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Petr Kočárek. Na místě, kde staré lípy stojí, dělal před šesti lety průzkum výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu.

„Mrtvé stromy do přírody patří, a to, že nejsme zvyklí je běžně vídat, je způsobeno desítky let praktikovaným hospodařením. Podle toho je usychající strom zdrojem nákazy a je potřeba ho urychleně pokácet, dokud lze dřevo ještě zpeněžit,“ uzavřel Petr Kočárek.