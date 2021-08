I oni se totiž znají od dětství a po dlouhých 12 letech, kdy tvoří pár, se rozhodli svůj vztah stvrdit svatbou a osudovým "ANO". A my jim gratulujeme!

Manželské prstýnky si vyměnili tuto sobotu - 7. srpna 2021 - na romantickém zámku v Chalupkách, kde se zároveň konala i oslava jejich životního kroku.

„Říká se do třetice všeho dobrého, tak snad to konečně vyjde,“ komentoval s úsměvem ještě v pátek svobodný Lukáš datum svatby. Dva předchozí termíny totiž museli vždy s ohledem na měnící se opatření v souvislosti s aktuální koronavirovou situací zrušit.

O ruku Lukáš Veroniku požádal ještě před vypuknutím pandemie, a to na podzim roku 2019 na ostrově Martinik. A opět nechyběla romantika - pláž za šumu moře a kouzelný západ slunce…

Osud cesty novomanželů Kaboňových ale propojil mnohem dříve, než před dvanácti lety. Poprvé se poznali už jako teenageři v lukostřeleckém kroužku. Pak se, jak už to bývá, zase rozdělily, aby se podruhé zkřížily a propojily už trvale.

Životních zkoušek, kterými si společně za ty roky oba museli projít (a proti kterým bylo jejich zkouškové období na vysokých školách procházka růžovým sadem), bylo hned několik. Jednou z nich, jak prozradili, byla zhruba před dvěma lety změna zaměstnání nevěsty.

„Hlavně příprava byla krutá. Z líné úřednice musela Verunka přejít do stavu nasazení a odhodlání, a konečně dělat to, co bylo náplní jejího vzdělání,“ vzpomíná na krušné chvíle již se smíchem Lukáš.

„No já bych řekla, že to bylo horší pro Lukáše. Do té doby jsem měla pevnou pracovní dobu a většinou se všechno mohlo přizpůsobovat jeho času a akcím, které fotil. Tehdy najednou musel rozdýchávat, že už není ve středu pozornosti a není to jen o jeho omezených časových možnostech. A i v přísunu aktuálních informací už není první on, ale já,“ vysvětluje rovněž s úsměvem na tváři Verča, která nyní pracuje na dispečinku integrovanného záchranného centra jako operátor tísňové linky a na svou práci je velmi hrdá.

A my přejeme nejen jí, ale oběma novomanželům Kaboňovým, aby jim jejich společná radost a přetrvávající láska vydržely co nejdéle. Hodně štěstí!