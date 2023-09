/FOTO, VIDEO/ Hrad Hukvaldy se v sobotu 23. září nesl ve znamení Svatováclavských slavností. Pestrý program nabízel třeba ukázky palných zbraní a střelby, barokní scénku dvou pánů, pirátské dobrodružství a pohovořit o svém řemesle přišel mistr kat.

Svatováclavské slavnosti na Hukvaldech, 23. září 2023. | Video: Veronika Bernardová

To vše pod taktovkou letohradského šermířského spolku Honorata. Návštěvníci si na hrad našli cestu i přes chladnější a deštivé počasí, a i když jich nebylo mnoho, slavnosti si užili také v komorním počtu. Svatováclavskými slavnostmi ale program na Hukvaldech letos zdaleka nekončí, chystají se ještě další zajímavé akce.

Víno, burčák i medové moky

Svatováclavské slavnosti se na hradě konaly už popáté. „Pojí se ke svátku svatého Václava, tedy k 28. září. U nás jako každým rokem vystupuje šermířský spolek Honorata z Letohradu, je to naše tradiční spolupráce, jejich program je velice pestrý. A slavnosti se samozřejmě pojí i se svátky vína, máme tady tedy víno, burčák, medové víno a podobně,“ prozrazuje kastelánka hukvaldského hradu Kateřina Bordovská.

Jak už bylo zmíněno, asi jedinou, byť poměrně významnou kaňkou na celých slavnostech, bylo počasí, které akci nebylo vůbec nakloněno. „Byli jsme optimističtí a věřili jsme, že se počasí umoudří. Ale bohužel, dopadlo to, jak to dopadlo a prší, avšak my nezoufáme. Program běží tak, jak byl naplánován i pro tu hrstku lidí, kteří se odvážili a přišli,“ říká s úsměvem kastelánka.

Program byl na hradě připraven od jedenácté do šestnácté hodiny. Nejdříve si zájemci prohlédli palné zbraně, nechyběla ani ukázka střelby, při které se dozvěděli, jak fungovaly zbraně z dob husitů až po třicetiletou válku. Následně vystoupil kat, který vysvětlil, jak to ve středověku bylo s útrpným právem a ukázal přítomným nástroje, které se kdysi používaly k výslechu i trestání. Pak už hradní motta, kde se program odehrával, patřila pirátům. Ti sehráli scénku o truhlu s pokladem. Poté se ještě publiku představili dva pánové z dob baroka, kteří se proti sobě postavili v komicky ztvárněném duelu. Slavnosti zakončila závěrečná salva.

Otevírají se nové prostory hradu

I během září a října je hrad ještě otevřen, a to denně mimo pondělky. V září od 9 do 17, v říjnu pak od 9 do 16 hodin. Hned v sobotu 7. října je v plánu další akce, a sice tradiční Strašidelný hrad Hukvaldy. „Jde o akci, která se nám také každoročně opakuje a je jednou z vůbec nejoblíbenějších, na kterou lidé slyší, rádi přijdou. Hrad je otevřen večer, nechybí různá strašidla, ohňová show a podobně,“ popisuje Kateřina Bordovská.

Významná pak bude i sobota 14. října. „Proběhne slavnostní otevření renesančního paláce, který se letos v rámci projektu přeshraniční spolupráce renovuje. Návštěvníkům budou zpřístupněny nové prostory, které byly doposud uzavřeny,“ upřesňuje kastelánka.

V prosinci, konkrétně 3. prosince, se pak ještě uskuteční Ondřejská pouť. Jde o tradiční pouť k uctění památky svatého Ondřeje, neboť právě jemu je zasvěcena kaple na Hukvaldech.