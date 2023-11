/FOTOGALERIE/ Bude to světelná podívaná, jakou Ostrava zatím nezažila! V areálu Dolní oblasti Vítkovice se 1. prosince rozsvítí venkovní expozice nazvaná Světla vyprávějí…, na které statisíce LED diod osvítí více než sto světelných objektů. Co vše tam návštěvníci uvidí?

Světelná instalace v Dolní oblasti Vítkovice s názvem Světla vyprávějí, 28. listopadu 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Vedle tradičních vánočních symbolů a zvířat tam návštěvníci spatří například světelnou vzducholoď, létající kolo, rozzářené planety, zvířata i pohádkové bytosti. To vše bude zasazené do kulisy továrenských komínů, věží, potrubí a betonu.

Světelný park

Světelný park bude tvořen stovkami tisíc LED světelných diod, velkými světelnými sochami a kilometry světelných řetězů či dekorací. Jeho návštěvníky čeká jedinečný zážitek pro celou rodinu. V parku uvidí také trojrozměrné světelné sochy inspirované motivy fantaskního světa, inspirovaného Julesem Vernem a Karlem Zemanem. Unikátní expozice je z dílny českých designérů a řemeslníků pod hlavičkou české rodinné společnosti Decoled.

Světelná vánoční výstava vzniká v těchto dnech v Dolních Vítkovicích v Ostravě pod rukama stavitele projektu Martina Hochmana a jeho kolegů. „Na prostranství pod vysokou pecí budou rozmístěny světelné dekorace. Bude tam například ponorka, světelný anděl, klavír, létající balon, stromy a spousta dalších světelných doplňků. Návštěvníci budou procházet okružní trasou kolem těchto světelných dekorací,“ uvedl Martin Hochman.

Příprava podle něj zahrnovala instalaci elektrických kabelů, chystání dekorací a pozadí se světelnými prvky. Samotná montáž světelných soch pak trvá zhruba tři týdny, na starost ji mají čtyři lidé, v posledních dnech příprav se jejich počet zdvojnásobí. LED osvětlení a materiál na přípravu konstrukcí soch přivezlo na místo několik kamionů.

Fantaskní svět Julese Verna

Vznikající ostravský světelný park není u nás jediným. Podobné světelné expozice letos najdou návštěvníci na šesti místech v České republice, dokonce i na Slovensku a v Německu. Každý světelný park Světla vyprávějí… má svůj vlastní příběh, ducha a atmosféru. Ten ostravský navodí atmosféru fantaskního světa 20 tisíc mil pod mořem.

„Co se týká konkrétně výstavy v Dolních Vítkovicích, nemohli jsme při realizaci opomenout nádhernou a magickou industriální atmosféru, díky které jsme od počátku pracovali s myšlenkou zakomponovat do vánoční výstavy prvky z legendárního díla Julese Vernea,“ uvedla jednatelka společnosti Decoled a autorka výstav Eva Poláčková.

Stavitel Martin Hochman k tomu dodává: „Ostravská expozice bude zajímavá tím, že bude v industriální zóně. Bude tam pozadí různých komínů a siluety rozličných věží. Bude to mít svou atmosféru." Jednotlivé světelné sochy a dekorace budou přístupné, do mnohých bude možné vejít. Některé jsou určeny dětem, jejich hrám a představivosti.

Nejmodernější technologie

Autoři světelných parků s názvem Světla vyprávějí… používají jen nejmodernější LED technologie s minimálním odběrem elektrické energie. Jejich největší expozice s téměř půl milionem LED světelných diod spotřebuje za jeden den stejné množství elektrické energie jako jedno vyprání prádla v nové pračce s energetickým štítkem třídy A. Mnohé dekorace od letošního roku jsou vyráběny za pomoci velkoplošného 3D tisku z recyklovaného plastu. Společnost Decoled zdobí primárně vánočním osvětlením a dekoracemi přes 60 měst a obcí a 200 obchodních domů a center v Česku a zahraničí.

Světelná expozice v Dolních Vítkovicích bude veřejnosti přístupná od 1. prosince do 31. ledna příštího roku, a to denně od 16 do 21 hodin. Veškeré aktuální informace o dopravě na místo, programu, vstupenkách a akcích návštěvníci najdou zde.