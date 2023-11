/FOTOGALERIE/ Bude to světelná podívaná, jakou Ostrava zatím nezažila! V areálu Dolní Vítkovice se 1. prosince rozsvítí venkovní expozice nazvaná Světla vyprávějí…, na které statisíce LED diod osvítí více než sto světelných objektů. Co vše tam návštěvníci uvidí?

Světelná instalace v Dolní oblasti Vítkovice s názvem SVětla vyprávějí, 28. listopadu 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Vedle tradičních vánočních symbolů a zvířat tam návštěvníci spatří například světelnou vzducholoď, létající kolo, rozzářené planety, zvířata i pohádkové bytosti. To vše bude zasazené do kulisy továrenských komínů, věží, potrubí a betonu.

Světelný park bude tvořen stovkami tisíc LED světelných diod, velkými světelnými sochami a kilometry světelných řetězů či dekorací. Jeho návštěvníky čeká jedinečný zážitek pro celou rodinu. V parku uvidí také trojrozměrné světelné sochy inspirované motivy fantaskního světa, inspirovaného Julesem Vernem a Karlem Zemanem. Unikátní expozice je z dílny českých designérů a řemeslníků pod hlavičkou české rodinné společnosti Decoled.

Světelná vánoční výstava vzniká v těchto dnech v Dolních Vítkovicích v Ostravě pod rukama stavitele projektu Martina Hochmana a jeho kolegů. „Na prostranství pod vysokou pecí budou rozmístěny světelné dekorace. Bude tam například ponorka, světelný anděl, klavír, létající balon, stromy a spousta dalších světelných doplňků. Návštěvníci budou procházet okružní trasou kolem těchto světelných dekorací,“ uvedl Martin Hochman.

Příprava podle něj zahrnovala instalaci elektrických kabelů, chystání dekorací a pozadí se světelnými prvky. Samotná montáž světelných soch pak trvá zhruba tři týdny, na starost ji mají čtyři lidé, v posledních dnech příprav se jejich počet zdvojnásobí. LED osvětlení a materiál na přípravu konstrukcí soch přivezlo na místo několik kamionů.

Vznikající ostravský světelný park není u nás jediným. Podobné světelné expozice letos najdou návštěvníci na šesti místech v České republice, dokonce i na Slovensku a v Německu. Každý světelný park Světla vyprávějí… má svůj vlastní příběh, ducha a atmosféru. Ten ostravský navodí atmosféru fantaskního světa 20 tisíc mil pod mořem.

„Co se týká konkrétně výstavy v Dolních Vítkovicích, nemohli jsme při realizaci opomenout nádhernou a magickou industriální atmosféru, díky které jsme od počátku pracovali s myšlenkou zakomponovat do vánoční výstavy prvky z legendárního díla Julese Vernea,“ uvedla jednatelka společnosti Decoled a autorka výstav Eva Poláčková.

Stavitel Martin Hochman k tomu dodává: „Ostravská expozice bude zajímavá tím, že bude v industriální zóně. Bude tam pozadí různých komínů a siluety rozličných věží. Bude to mít svou atmosféru." Jednotlivé světelné sochy a dekorace budou přístupné, do mnohých bude možné vejít. Některé jsou určeny dětem, jejich hrám a představivosti.

Autoři světelných parků s názvem Světla vyprávějí… používají jen nejmodernější LED technologie s minimálním odběrem elektrické energie. Jejich největší expozice s téměř půl milionem LED světelných diod spotřebuje za jeden den stejné množství elektrické energie jako jedno vyprání prádla v nové pračce s energetickým štítkem třídy A. Mnohé dekorace od letošního roku jsou vyráběny za pomoci velkoplošného 3D tisku z recyklovaného plastu. Společnost Decoled zdobí primárně vánočním osvětlením a dekoracemi přes 60 měst a obcí a 200 obchodních domů a center v Česku a zahraničí.

Světelná expozice v Dolních Vítkovicích bude veřejnosti přístupná od 1. prosince do 31. ledna příštího roku, a to denně od 16 do 21 hodin. Veškeré aktuální informace o dopravě na místo, programu, vstupenkách a akcích návštěvníci najdou zde.