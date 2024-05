- Jaké jsou skutečné vztahy mezi Světlíkem, švýcarskou firmou Towit a zámečkem Romanshorn, a může to ovlivnit výsledek kauzy?

„Policejnímu orgánu musí být známo, že oznamovatel po dobu mnoha let na obviněného podává celou řadu nedůvodných trestních oznámení, které byly beze zbytku odkládány jako nedůvodné, za tohoto stavu je nezbytné i k tomuto trestnímu oznámení přistupovat s vysokou mírou kritického pohledu,“ stojí ve stížnosti Světlíkova právníka.

„Obvinění je zcela absurdní!“ reagoval už dříve v prohlášení Jan Světlík, který nyní s mluvčí Evou Kijonkovou pro Deník upřesnil některé detaily celé kauzy. Proti sdělení obvinění totiž podal prostřednictvím právníků stížnost (stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pozn. red.). Světlíkovi právníci upozorňují na to, že trestní oznámení podala skupina KKCG podnikatele Karla Komárka (minoritní vlastník Vítkovic, pozn. red.), která se se Světlíkem podle jeho slov soudí v nejrůznějších sporech už devatenáct let.

„Jedná se o částku asi 35 milionů korun,“ upřesnil v pořadu Reportéři ČT Radim Dragoun z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci s tím, že prověřování trestného činu začalo v roce 2018, ale až před měsícem bylo zahájeno trestní stíhání. V případě prokázání viny hrozí Světlíkovi pět až deset let vězení.

Jak už jako první informovala Česká televize, podle Národní centrály proti organizovanému zločinu se měl podnikatel Jan Světlík mezi lety 2008 až 2013 dopustit daňových úniků. Trestně stíháni jsou celkem tři lidé, vedle Světlíka také dva čeští manažeři švýcarské firmy Towit. Té měly Vítkovice poslat asi 180 milionů korun za údajně fiktivní služby, což by jim umožnilo snížit daňový základ a připravit stát na daních o několik desítek milionů korun.

Policie obvinila také Ferdinanda Reichelta, někdejšího jednatele Towitu, který měl údajně s daňovými úniky vypomáhat. „Je to nesmysl,“ reagoval Ferdinand Reichelt v Reportérech ČT. Třetím obviněným je jeho bratr Jan Reichelt, který zastával funkci prezidenta správní rady Towitu a podle ČT se měl na zprostředkování obchodů osobně podílet. „O tom nic nevím,“ reagoval však Jan Reichelt.

Vyvádění peněz do Švýcarska pod falešnou záminkou ve zmíněném pořadu potvrdilo několik bývalých klíčových spolupracovníků Jana Světlíka. „Faktury byly fiktivní, to je naprosto jasné,“ uvedl někdejší ředitel nákupu VHM Radek Modrovský. Milan Beněk, do roku 2008 generální ředitel VHM, si dokáže představit uzavření důležitého partnerství s určitou firmou krátce po jejím vzniku. „Ale asi za jiným účelem než pro běžný obchodní vztah,“ naznačil Beněk. Naopak Jiří Brož, mezi lety 2011 až 2018 obchodní ředitel Vítkovic, podle svých slov v televizi vůbec netušil, že se pro Vítkovice nějaký Towit realizuje.

Podle Světlíkovy mluvčí Evy Kijonkové je ale vhodné položit si otázku, jestli tito lidé říkají pravdu. „Je pravda, že ne se všemi bývalými manažery či řediteli některých dceřiných společností se Vítkovice, respektive pan Světlík, rozešly v dobrém. To je skupina lidí, která má důvod se panu Světlíkovi nějak mstít,“ zpochybnila pro Deník mluvčí věrohodnost podaných prohlášení.

Spolupráce Vítkovic s Towitem však byla mnohem užší než jen v možném zprostředkovávání obchodu. Krátce po vzniku švýcarské firmy, což některým připadá zvláštní, jí Vítkovice poskytly 20 milionů franků, tedy přes 340 milionů korun, jako půjčku. Světlík argumentuje, že zárukou mu byla osoba Jana Reichelta, který mu už dříve „vydělal velké prachy“, navíc v obchodních kruzích měl jméno skrze značky Erste či Henkel. „Nebyla jediná pochybnost, že umí obchodovat na světových trzích, především vyjednávat podmínky,“ objasnil Světlík svou důvěru.

Komu patří Towit a zámeček Romanshorn?

Část peněz z půjčky měl Towit použít na nákup zámečku Romanshorn u Bodamského jezera ve Švýcarsku, kde firma zasídlila. Podle Světlíka je tato interpretace nepřesná. „Vítkovice poskytly společnosti Towit půjčku s úroky a zámeček byl zástavou za tuto půjčku Vítkovic,“ upřesnil s tím, že KKCG tuto půjčku dvanáct let, až do jejího splacení, kritizovala. Světlík každopádně musí už roky odrážet nařčení, že je dost možná tajným vlastníkem švýcarské firmy i zámečku, zvlášť když firmu provází neprůhledná struktura a žádné jiné konkrétní jméno nikdy nepadlo.

Další nejistotu do už tak nevyjasněné majetkové otázky nyní vnesl i někdejší vlivný podnikatel Daneš Zátorský, toho času obchodní partner Jana Světlíka, s nímž si nyní nemohou přijít na jméno. Ještě než se rozkmotřili, navštívili spolu údajně Švýcarsko a s tehdejšími vlastníky z Lichtenštejnska jednali o prodeji.

Alespoň tak to interpretoval Daneš Zátorský v Reportérech ČT. „Pan kancléř nás navštívil i v Ostravě a došlo potom k dohodě na tom, že by pan Světlík zámeček odkoupil. U toho jsem byl,“ uvedl Zátorský v reportáži ČT, která naráží nejen na daňové úniky, ale i na možné praní špinavých peněz.

Podle Světlíka by ale nyní bylo krátkozraké vytahovat všechny karty, to si nechají pro policii a soud. „Firma ani zámek však rozhodně nepatřily panu Světlíkovi,“ zdůraznila Kijonková. Jak kauza dopadne?