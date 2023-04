Co se vám vybaví jako první, když se řekne skákání přes švihadlo? Pokud vaše odpověď zní, že je to oblíbená zábava malých děvčátek, pak jste pořádně zaspali dobu. Švihadlo je totiž skvělá pomůcka pro každého sportovního nadšence. A o tom, že je skákání nejen zábavné, ale můžete být díky němu i za frajery, vás hravě přesvědčí sourozenci Tomáš a Marek Vaněčkovi.

Marek (vlevo) a Tomáš přiznávají, že jsou poměrně choleričtí. Při společném podnikání tak musí pracovat i na sobě samých, aby jejich spolupráce fungovala. | Foto: se svolením Tomáše Vaněčka

Bývalí profesionální sportovci si švihání zamilovali natolik, že před sedmi lety společně založili firmu Švihej. Od té doby se jim podařilo nejen vyvinout zcela unikátní typ švihadla a naplno rozjet množství projektů, které pod Švihej spadají, ale především ke skákání přivést desítky tisíc lidí.

O Švihej i švihání samotném se v rozhovoru pro Deník rozpovídal Tomáš Vaněček.

První otázka se přímo nabízí. Proč zrovna skákání přes švihadlo a jak jste se k tomuto sportu dostali?

Oba s bráchou jsme bývalí profesionální sportovci. Brácha hrál od šesti let závodně tenis, já jsem od třinácti let boxoval. Na trénincích jsme pravidelně používali švihadla a čím více jsme je používali, tím častěji se nám rozbíjela. Jednou to byla rozbitá rukojeť, jindy přetržené lanko. To nás frustrovalo, tak jsme začali hledat švihadla ve světě.

Proč začít se skákáním přes švihadlo:

Jednoho dne jsme objevili Američana Buddyho Lee. Je to také sportovec; dokonce byl na olympiádě v řecko-římském zápase. Za jeho švihadlem stála filozofie, která se nám líbila. A to hlavně, jak se dá díky švihadlu zlepšit kondice, rychlost, výbušnost, síla či obratnost. Když jsme jeho švihadlo otestovali, bylo úplně jiné než všechny ostatní. Nikdy nezapomeneme na ten diametrálně odlišný požitek ze skákání oproti konvenčním švihadlům. A my si řekli: Pojďme se s Buddym spojit a učit se od něj. Udělali jsme si jeho kurz, založili Švihej a začali prodávat švihadla.

Jak dlouho firma Švihej existuje a co bylo důvodem k jejímu založení?

Letos v únoru jsme slavili sedm let. Hlavním důvodem pro založení Švihej bylo to, že jsme chtěli lidem v České republice dopřát možnost vyzkoušet si kvalitní švihadla a pocit, který jsme sami zažili. Přáli jsme si ostatním předávat zkušenosti, jak švihadlo začít naplno využívat a jaké má skákání přes něj benefity. Hodně lidí si totiž myslí, že švihání je jen pro děti, ale není tomu tak.

Tomáš Vaněček



Věk: 34

Město: Ostrava

Vzor: Moje rodina a lidé s hodnotami jako MMA zápasník Jiří Procházka

Největší dosažené úspěchy: Díky našemu projektu a švihadlům spousty namotivovaných Šviháků

Koníčky: Doplňky stravy, čokoláda, rodina, cestování, jídlo, sport, vzdělávání se

Švihej, jsou mimo jiné i zcela originální švihadla. Jak probíhá takový vývoj švihadla a v čem se liší od běžně dostupných v obchodě?

Naše švihadlo je unikátní v tom, že nikde jinde na světě totožné nenajdete. Sami jsme si ho totiž navrhovali ve spolupráci s naším technologem. Vývoj trval poměrně dlouho, něco přes rok. Přestože se na první pohled nezdá, že by se dalo u švihadla něco pokazit, je toho spousta, na co jsme si během vývoje přicházeli. Rukojeť a lanko jsou u našeho švihadla v dokonalé synergii. Ani jedna část nelimituje tu druhou a člověk si tak může užívat stoprocentní pocit ze švihání. Každý detail jsme precizně testovali a vylaďovali k naší i zákaznické spokojenosti.

Dva bráchové, kteří spolu trénují i podnikají. Nemáte někdy „ponorku“? A co byste poradili lidem, kteří spolupracují s někým ze svých nejbližších, aby vše fungovalo, jak má?

Jasně, že ponorku občas máme. Navíc jsme oba cholerici. Už jsme se ale dostali do fáze, že když vybuchneme, tak se za chvíli omluvíme a zasmějeme se tomu. Zní to jako klišé, ale kdysi jsme se byli schopní nebavit třeba i měsíc.

A jak na spolupráci s blízkými? Žádná doporučení neexistují. Buď prostě chcete takový vztah budovat a tomu druhému naslouchat, nebo je pro vás důležitější mít svoji pravdu a krmit ego. My jsme se naučili dělat kompromisy a uznávat vlastní chyby.

Pomůcky ke skákání přes švihadlo, jejich prodej a distribuce, poradna ohledně správné techniky skákání, videa, tutoriály, exhibice, výzvy. Švihej je v dnešní době už hodně rozsáhlý projekt…

Snažíme se lidem poskytnou vše potřebné na jednom místě, aby nemuseli dohledávat informace někde jinde. Proto tolik videí a inspirace, co se švihadlem dělat. Chceme, aby naše Šviháky motivace jen tak neopustila a skákání si zamilovali. Jsme také moc rádi, že můžeme ve spolupráci s neziskovým spolkem Srdce na pravém místě organizovat Lednovou švihadlovou výzvu, kdy lidé skákáním přes švihadlo pomáhají handicapovaným dětem.

Lednové charitativní skákání? Jak vás to napadlo a v čem přesně výzva spočívá?

Před třemi lety nás oslovil Kuba Kohoutek ze zmíněného spolku Srdce na pravém místě, jestli bychom nechtěli s našimi Šviháky uspořádat Lednovou výzvu se švihadlem a pomoct malé Adélce. První ročník byl domluven hodně narychlo a jsme rádi, že to nakonec dopadlo.

Parádní švihadlová sestava na videu:

Výzva spočívá v tom, že máme cíl společně naskákat během ledna 100 milionů přeskoků. Každý, kdo se přihlásí, zaplatí startovní poplatek 199 korun. Své přeskoky pak zapisuje na web, kde se sčítají. My dáváme těmto přihlášeným lidem během celého ledna speciální obsah a motivaci – ve smyslu tréninkových videí a různých výzev – podle čeho skákat. Pro spoustu Šviháků jsou motivační i tabulky výkonů ostatních, které se připisují každý den. A ano, nemáme žádný kontrolní mechanismus. Předpokládáme, že když jde o charitativní skákání, nebudou si lidé honit ego a přeskoky si vymýšlet. Primárně jde o to pomoci potřebným a zároveň aktivně nastartovat nový rok.

Jsme moc pyšní, že švihadlo a naše komunita Šviháků pomáhá. Letos se uskutečnil už třetí ročník, kdy se nám podařilo vybrat přes 1,3 milionu korun pro rodinu malé Pavlínky a Arianky. Zapojilo se přes čtyři tisíce Šviháků.

Sto milionů přeskoků je vcelku velké číslo. Už se vám ho podařilo překonat?

Uuuuh, těsně… Tento rok jsme zvládli 81 milionů přeskoků, ale už žhavíme motory na ročník 2024.

Jak si lidé přeskoky počítají?

Snažíme se, aby lidé pochopili, že skákání má svoji rychlost. Můžete se ji naučit vnímat a podle toho si odvodit svůj výsledek. Pokud však nechcete zapojovat mozek, což je škoda, existují samozřejmě pohodlné aplikace či chytré hodinky. Ty umí přeskoky zaznamenávat, i když stoprocentní přesnost není ani u nich.

A to tak velký projekt, kterým Švihej je, zvládáte organizovat sami s bratrem?

Neee, to už by nešlo. V našem týmu je, včetně nás dvou, deset lidí. Za projektem je spousta věcí, které nejsou tolik vidět, od odesílání objednávek, zákaznické podpory, přes vývoj až třeba po marketing. Sami dva bychom to už nezvládali.

Marek Vaněček



Věk: 28

Město: Ostrava

Vzor: Vzor vyloženě nemám, ale skvělá inspirace jako člověk i sportovec je Cristiano Ronaldo

Největší dosažené úspěchy: Možnost dělat, co mě baví a motivovat lidi ke zdravému životnímu stylu

Koníčky: Švihání, box, všeobecně sport, vybavování bytu (smích), nahrávání videí, růst a posouvání Švihej, vzdělávání se

Jste velmi aktivní na sociálních sítích jako Instagram nebo YouTube. Základna vašich fanoušků je pak opravdu bohatá. Počítali jste už od začátku s takovým úspěchem?

Vůbec ne. Chtěli jsme dělat zkrátka dobrou práci a rozšířit povědomí o švihadle a jeho výhodách. Ustavičná a dlouholetá tvrdá práce ale nakonec přinesla několik desítek tisíc lidí, které skákání přes švihadlo zajímá…a myslíme si, že i baví. (úsměv) V prvních letech se lidé v našem okolí pozastavovali nad tím, že podnikat v takovém oboru je nesmysl. Nás to ale jednoduše bavilo a baví i nadále.

Že to se švihadly opravdu umíte, může člověk vidět z množství videí. Kolik času přibližně věnujete trénování?

Nedá se to přesně specifikovat. Jeden týden máme energii, motivaci a čas a můžeme skákat klidně každý den. Pak jsou dny, kdy tam ta jiskra není a skáčeme třeba jen jednou týdně. Rád bych ale zmínil, že i když to možná vypadá, že jenom skáčeme, tak to není pravda. Abychom měli zdravé tělo, musíme tréninky doplňovat i silovým tréninkem. Bez něj by přicházela zranění.

Další skvělá švihadlová videosestavička:

Vše se učíte sami? A kde berete inspiraci?

Co se týče inspirace, jsme extrémně vděčni, že jsme mohli potkat holky z týmu Jumpit. Ty nám ukázaly skákání z jiného úhlu pohledu. Že se nemusí skákat jen kondičně, ale že si můžeme se švihadlem hrát, měnit tempa, vnímat rytmus, kombinovat triky. Dokonce máme český svaz Czechjumprope, který pořádá soutěže. Brzy budeme mít soutěžní premiéru v tomto sportu. Jinak inspirace je na sociálních sítích plno. Švihadlo a jeho možnosti nikdy nekončí. (úsměv)

Kdo z vás vymýšlí choreografie pro různé švihadlové sestavy?

Jsme dost spontánní. Každý přidá ruku k dílu, včetně našich ambasadorů. Také se učíme podle videí jiných skokanů.

Švihadlová klasika na videu:

Kdo jsou vaši ambasadoři?

Jsou to lidé, kteří švihadlo milují a pomáhají nám skákání i naši značku reprezentovat na sociálních sítích. Letos máme v plánu tým ambasadorů rozšířit o lidi, kteří projdou naším výcvikem a budou nás reprezentovat i na offline akcích Švihej. Prozatím máme v týmu jen pár super Šviháků z Ostravy.

Kde vás mohou lidé vidět švihat naživo?

Tento rok jsme se s bratrem rozhodli jezdit po základních školách a švihat s dětmi. Zatím máme za sebou pět základních škol a čekají nás další. Domluvených ale máme spoustu dalších akcí po celé republice, kde budou buď naši ambasadoři nebo i my dva. Za zmínku stojí Rainbow run Ostrava, Hradecké sportovní hry, Sportovní park Pardubice a mnoho dalších.

Prozraďte…chystáte nějaké novinky? Na co se mohou fanoušci švihání těšit?

Chceme ještě letos představit zátěžové švihadlo vyrobené v České republice. Pracujeme taktéž na novém webovém rozhraní. To by mělo být zajímavým nástrojem pro každého Šviháka, který chce na sobě pracovat, inspirovat se, zapisovat přeskoky či si zaznamenávat své další úspěchy.

Co vám udělalo v poslední době největší radost?

To, že se nám díky Lednové švihadlové výzvě podařilo pomoci dvěma rodinám s handicapovanými dětmi. A samozřejmě každý nový namotivovaný Švihák nebo Švihanda.

Lednová challenge na videu:

