Vlastníci pozemků nechali vystěhovat z haldy vedle cyklostezky z Ostravy do Beskyd i samotné bezdomovce, kteří tady přebývali asi šest let a doslova si areál opevnili jako nějakou pevnost. Nechyběly zde žiletkové dráty či dokonce padací most.

Další skládka s autoplasty u Ostravy. Stahuje se smyčka? Stop má policie několik

Uvnitř měli bezdomovci Dan s Martinou elektroniku napájenou solární energií a voda jim ve sprše tekla samospádem ze sudu. Píchali si tu drogy a kšeftovali s kradenými koly.

„Od likvidace tohoto ležení jsme v souvislosti se Zárubkem dalšího nezaznamenali nic. Ale kol se nám od počátku roku ztratilo celkem osmatřicet, z toho dvaatřicet bylo dohledáno a šest nikoliv,“ popsal Jan Hummel za firmu provozující sdílené bicykly. Ta měla právě s „kolonisty“ na haldě své problémy. A po jejich vystěhování se na bezdomoveckém ostrůvku skutečně objevilo i mnoho součástek z kol či koloběžek.

Ostatně, spousta jich – plus dalšího svinčíku – zůstala na místě dodnes. Černou skládkou si však pomalu a jistě začala s příchodem jara nacházet cestu i zeleň.

Nicméně stále zde byly zřetelné stopy po ohništi dole i vypálené chatrči od jistého Toma nahoře. Nemluvě o velkém smetišti kousek vedle. Podle jeho tady rozlohy museli lidé bez přístřeší nepotřebné věci vyhazovat docela dlouhou dobu.

Nová tvář ostravského ghetta Zárubek. Vystěhovaní se ale vrací. A ne z nostalgie

„Je jasné, že úklid bude pokračovat. Velkokapacitní kontejnery máme na tuto akci rezervovány. Tak jde jenom o to, najít prostor pro fyzické pokračování likvidace odpadu. S ohledem na personální kapacity to proběhne v následujících měsících,“ oznámil slezskoostravský starosta Richard Vereš. Obvod pak bude muset chtě nechtě nejspíš řešit i pokračování „kolonizace“.

Od vyklizeného tábora několik stovek metrů východně směrem k Bohumínské ulici totiž vyrostl další umně provedený slum včetně vstupních dveří i okna. Venku čekala (že by na zapojení?) pračka a v okolí přistavený vozík nasvědčoval, že se někteří lidé čerstvě přestěhovali. V lese byl navíc znát ještě další příbytek. „Bezpečno tam tím pádem stále není,“ shrnul Jan Hummel.