Při ohledání okna narazili strážníci na elektrický kabel, který procházel z vnějšku skrze okno dovnitř objektu. Kabel byl navíc při vstupu do okna maskován textilií a přiloženou plechovou střešní krytinou.

Dalším ohledáním hlídka zjistila, že kabel směřuje k plotu a končí za oplocením v rozvodné skříni. Ve spodní části této rozvodné skříně pak strážníci objevili vyvrtanou díru, přes kterou kabel pokračoval dovnitř rozvodné skříně.

Podezření strážníků na neoprávněný odběr elektrické energie potvrdili i na místo přivolaní pracovníci energetické společnosti ČEZ. Tito pracovníci zjistili neodborný zásah do rozvodné skříně s cílem odebírat neoprávněně elektrický proud. Zaměstnanci ČEZ dále strážníkům sdělili, že poškozením rozvodné skříně a jejich vnitřních komponentů byla způsobena škoda ve výši pět tisíc korun.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem strážníci vstoupili do neobydleného domu. Na jejich výzvu poté objekt opustily osoby, který se zdržovaly v prostorách, do kterých byl přiveden elektrický kabel. Jednalo se o jednu ženu (37 let) a čtyři muže (16, 17, 22 a 26 let). Žena a dva z mužů přiznali, že v objektu pobývají již delší čas. Kromě svícení používali k ohřevu i přímotopy.

Vzhledem k okolnostem případu strážníci na místo přivolali kolegy z Policie České republiky, kteří si celou věc převzali k dalšímu opatření.