/VIDEO, FOTO/ Tajemné obrazce se nedávno objevily na některých silnicích Moravskoslezského kraje. Dva dotýkající se bílé čtverce vyvolaly mezi motoristy řadu otázek. Oč se tedy vlastně jedná…?

Znaky na silnicích MS kraje, květen 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Znaky se někde nacházejí uprostřed jízdních pruhů, jinde jsou situovány při okrajích vozovky. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i další správci komunikací řidiče uklidňují. Čtverce nejsou dílem UFO ani sprejerů. Někoho by snad mohlo napadnout přirovnání s jistým neslušným znakem. I to je špatně.

Vysvětlení poskytl Miroslav Mazal z ŘSD s tím, že stejné znaky se již dříve objevily na jiných místech České republiky. Nyní jsou i v Moravskoslezském kraji. Vše souvisí se zákonem o zeměměřičství, na jehož základě je na území celé České republiky pořizována Digitální technická mapa krajů. Ta bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

„Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností,“ řekl Mazal s tím, že těmito body jsou výše zmíněné obrazce.

„Jedná se o jeden z typů geodetických bodů, které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízeného mapového díla, tzv. vlícovací měřické body,“ doplnil Mazal, podle kterého by body na silnicích ve správě ŘSD měly být umisťovány pokud možno do krajnic, aby nedošlo k záměně, ale zároveň aby byly dobře viditelné a vyhodnotitelné. „Jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování,“ uzavřel Mazal.