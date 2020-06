Jak náročné bylo po nouzovém stavu znovu nastartovat restauraci a zároveň dodržet všechna nařízení?

Vzhledem k tomu, ze už 14 dnů máme otevřenou zahrádku, tak veškeré práce spojené se znovuotevřením a nastartováním provozu byly rozloženy do delšího časového období. Náročné to bylo hlavně pro mé spolupracovníky v kuchyni, managery a číšníky. Celé dny 14 hodin v kuse pracovat s rouškou na puse a stokrát denně si desinfikovat ruce není zrovna nic pohodlného.

Jak vypadal první den ve vaší restauraci po kompletním otevření?

Bylo to od hostů takové nesmělé, jako by se báli nakouknout dovnitř nebo pořád nevěřili, že po dlouhých 72 dnech je znovu konečně otevřeno. Přiznáme se, že první den to bylo špatné, asi to bylo i tím, že skoro cely den pršelo.

Z čeho máte největší radost?

My všichni se svými spolupracovníky máme velkou radost, že můžeme opět otevřít dveře našich provozoven dokořán, že to u nás ožije, uslyšíme cinkot sklenic a uvidíme cvrkot v kuchyni. Nikoho z nás by nenapadlo, jak si budeme vážit dne, kdy usedneme do naší oblíbené hospody ke stolu a dáme si obědové menu.

Štamgastům jste poděkovali za loajalitu a podporu hospod akcí První pivo na nás. Kolik piv zdarma jste mezi hosty rozdali?

Rozdali jsme něco pres 100 piv.

Jak ocenili takové gesto?

Přirozeně byli rádi. My už jsme to našim štamgastům avizovali během minulého týdne, když chodili na zahrádku, takže se na to těšili. Je to takové poděkování a zároveň výzva, aby se lidé nebáli chodit do hospod a restaurací. Skvělé vstřícné gesto Plzeňského Prazdroje.

Co byste vzkázal vašim štamgastům?

Hospoda je bezpečné místo! Minimálně ta naše. Hosty bereme jako své přátele. A přátele přece nechcete ohrozit, stojíte o jejich přízeň. Dodržujeme nová přísná hygienická pravidla, aby se u nás cítili bezpečně a mohli se zase scházet u dobrého čepovaného piva.