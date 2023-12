Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Co to znamená pro Liberty Ostrava

ČTK

Společnost Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Do té doby využije uhlí, které jí dodá OKD. Znamená to, že Tameh přestane dodávat energie hutní společnosti Liberty Ostrava. Novinářům to dnes řekl mluvčí Tamehu Patrik Schober.