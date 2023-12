Během čtvrtka začal Tameh s odstávkou kotlů a ukončuje výrobu energií pro kunčickou huť Liberty Ostrava, která mu dluží dvě miliardy korun, nadpoloviční částku po splatnosti. Nemá peníze ani na nákup uhlí. Podle Liberty je však neférové jednání právě Tamehu. Ten už na sebe kvůli finančním problémům musel podat insolvenční návrh.

Energetická společnost Tameh Czech podala u Krajského soudu v Ostravě dlužnický insolvenční návrh z důvodu sekundární platební neschopnosti. Do té se Tameh dostal poté, co jeho jediný odběratel, huť Liberty Ostrava, před téměř půl rokem přestal platit za dodávané produkty.

Vyčerpané rezervy

Liberty Ostrava dnes dluží dodavateli energií skoro dvě miliardy korun, z toho 1,2 miliardy je po splatnosti. „Vzhledem k tomu, že se jedná o našeho jediného zákazníka a provoz Tamehu je specificky uzpůsobený dodávkám výlučně pro tuto huť, jsme v patové situaci,“ uvedl mluvčí Tamehu Patrik Schober. Důsledkem podle něj je, že Tameh už vyčerpal veškeré potenciální rezervy.

„Došly také zásoby uhlí, na nákup dalších surovin nejsou prostředky. Z toho důvodu nemůže Tameh pokračovat ve své činnosti,“ dodal. Firma se s Liberty Ostrava pokoušela téměř rok jednat a najít řešení, ale bez výsledku. Sám Tameh má v důsledku toho vůči vlastním věřitelům závazky po splatnosti přesahující 255 milionů korun.

Z vyjádření Liberty nevyplývá, že by se Tamehu chystala v nejbližší době zaplatit, přesto je to podle mluvčí Kateřiny Zajíčkové právě Tameh, kdo jedná neférově. Huť by prý dodavateli energií uhlí zajistit dokázala.

Liberty: Je to zklamání

„Jsme velmi zklamáni tímto jednostranným a poškozujícím jednáním společnosti Tameh, které může ohrozit tisíce pracovních míst v celém ostravském regionu. Už jsme navrhli řadu řešení včetně nabídky toho, že zatímco budou probíhat naše společná jednání, poskytneme elektrárně potřebné uhlí na udržení provozu,“ řekla mluvčí huti Kateřina Zajíčková s tím, že Tameh odmítl.

S kunčickou hutí, z níž byl vyčleněn jako samostatná firma už za předchozího majitele Lakšmího Mittala, má totiž uzavřenou specifickou smlouvu a má omezené možnosti. „Smluvní závazky nedovolují, aby Tameh navzdory nesplaceným fakturám jednoduše zastavil dodávky energií a produktů ocelárně nebo od smluvní dokumentace odstoupil, jak by to mohl udělat jiný standardní dodavatel,“ podotkl mluvčí Schober.

Ačkoli Liberty přišla s návrhem na restrukturalizaci, kterému má pomoct získané moratorium u soudu, tedy ochrana před Tamehem, neprojevily se údajně v konkrétních krocích či reálné ochotě cokoliv uhradit. „Dokud nám huť nezaplatí faktury, nejsme schopni dále fungovat. Nezbyla nám tedy jiná možnost než podat dlužnický insolvenční návrh,“ vysvětlil mluvčí Tamehu Patrik Schober. Pro Deník ještě v předchozím dni specifikoval, že o vlastní zaměstnance se firma i díky akcionářům dokáže postarat.