Už poněkolikáté se nejdelší diskuze na zasedání ostravských zastupitelů svedla k budově někdejšího hobbymarketu Bauhaus, kde nyní pod záštitou galerie Plato fungují nejen umělecké aktivity pro veřejnost. Město chce objekt zbourat a plochu zatravnit, než se rozhodne, co s místem dál. Opozice a iniciativa Bauhaus končit nemusí ale žádají zachování.

Ostravská galerie Plato. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Proč chcete, aby tady vznikla další proluka?“ vypálila na zastupitelstvu Zuzana Bajgarová z opozičního hnutí Jdeto!!! po několika marných pokusech přesvědčit vládnoucí koalici v posledním půl roce. Podle primátora Jana Dohnala (ODS) proluka nevznikne. Alespoň ne trvalá. „Stejně tak bych se mohl já zeptat, proč trváte na tom, že zde zůstane zchátralý nevzhledný objekt,“ oplatil stejnou mincí.

Na přístupu vedení města je patrné, že ze svého rozhodnutí o demolici nehodlá ustoupit. Vede však jen spíše zdvořilostní dialog. Se zástupci iniciativy Bauhaus končit nemusí, která pod peticí za zachování Plato Bauhaus získala tisíce podpisů a pravidelně vystupuje na zastupitelstvu, aby provoz o pár let prodloužila, stejně jako s části opozice.

Investovat, či ne? Zastupitelé v Ostravě se opět hádali kvůli demolici Bauhausu

Radní musejí vysvětlovat, proč nechtějí dát nižší jednotky milionů korun na zajištění statiky a bezpečnosti a rovněž podobnou částku na dofinancovávání provozu, zatímco jinde vynakládají vyšší částky. Z opozičních lavic tak padají nesmyslné příměry s dotováním například Ostravar Arény, z koaličních židlí pak opakovaně zaznívá, že když za zachování objektu opozice tak bojuje, měla ty nezbytné náklady vynaložit už ona v době, kdy sama vedla město.

Trnem v oku opozice je skutečnost, že Ostrava hodlá objekt zbourat a místo na čas zatravnit, opozice by brala stejný scénář s tím rozdílem, že na demolici už by rovnou navázala nová zástavba. Jaká to bude, se však ještě neví. Košatá diskuze se nakonec svedla i k tomu, nakolik důstojné je vystupovat k tématu na zasedání zastupitelů. „Mrzí mě, že tato diskuze neproběhla na důstojnější platformě,“ zmínila mezi řečí v dlouhém monologu Ilona Rozehnalová, která stojí za Klubem Fiducia a také zmíněnou iniciativou.

„Moc mě mrzí, že zasedání vrcholného orgánu města nepřipadá paní Rozehnalové jako důstojná platforma k projednání,“ bránil společenství pětapadesáti volených vůdců města předseda klubu ODS František Kolařík.

Koalice není jednotná. Vítězí princip většiny

Ilona Rozehnalová také vytkla radním, že zastupitelům nepředložili žádná relevantní data či dokumenty, takže rozhodují jen na základě emotivní výměny názorů. „Máte program Refill, kterým zničené nebo nevyužité prostory naplňujete uměním. Nyní tu máte prostor, který uměním naplněný je, ale zboříte ho s tím, že tam bude proluka. Už tak je jich je vedle Jatek spousta. Co si člověk, který do Ostravy přijede, pomyslí o tom, jakým způsobem chceme vést město? Nechápu, proč ten kompromis není možný,“ zopakovala ve středu.

Pod pokračování aktivit v Bauhausu se podepsalo přes 2500 lidí. Jaký je výsledek

Ne všichni radní přitom zastávají odmítavý názor. „Já jsem ten člen rady, který byl za to, aby Bauhaus pokračoval,“ přiznala náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti), která se ohradila proti nařčení, že snad dostává instrukce, jak má hlasovat. „Respektuju však většinové rozhodnutí rady. Nutno také podotknout, že v zahraničí je to podobné a i při následném zavírání objektů se tam potýkají s podobnými problémy, protože aktivity je nikdy nechtějí opustit,“ dodala náměstkyně.

Primátor Jan Dohnal přislíbil, že s lidmi, kteří bojují o prodloužení aktivit v Bauhausu, se znovu rád sejde a může iniciovat i jednání s dalšími radními v širším kruhu. Asi každému je už ale jasné, že jde jen o zdvořilostní návrh a vedení Ostravy postoj k Bauhausu nezmění.