Obce po domluvě s provozovateli služby Senior taxi rozšiřují počet destinací, kam mohou klienti takto cestovat. A to vše díky tomu, že někde změnili provozovatele této služby a noví provozovatelé více slyší na přání klientů, kteří platí jen část jízdného. Paušální část platí obec.

V Rychvaldu zajišťuje službu Senior taxi nový dopravce, který je ochoten klienty odvézt i do vzdálenějsích míst. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Například v Rychvaldu dříve vozil městský taxík seniory jen do centra na náměstí Míru a k točně trolejbusů v Ostravě-Michálkovicích, teď je dopraví i na nákupy do Penny marketu nebo Rychvaldské pekárny i k místnímu hřbitovu. A to vše díky tomu, že město uzavřelo smlouvu s novým provozovatelem služby Senior taxi.

„S předchozím provozovatelem už lidé nebyli příliš spokojení, začali se množit stížnosti. Věřím, že teď to bude mnohem lepší. V rámci výběru nového provozovatele jsme udělali vše pro to, aby se spokojenost s taxíkem pro seniory zvýšila, to je pro nás zásadní,“ uvedla starostka Rychvaldu Dagmar Pížová.

Kvůli inflaci se však zvýšila cena služby a klient tak za jednu jízdu zaplatí 20 korun.

Také v Těrlicku změnili provozovatele služby Senior taxi a podle slov starosty Davida Bieguna jsou klienti i obec maximálně spokojeni. Nově nasmlouvaná taxislužba je prý pružnější, výrazně levnější a má k dispozici více vozů. „Za červen bylo celkem 70 jízd, za které obec zaplatila 14 tisíc korun. Plus samozřejmě doplatek, který platí jednotlivý občan, který službu využívá,“ řekl Biegun.

Senior taxi doveze klienta na přání dokonce až do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Podle starosty služba funguje, jak má a lépe, než v předešlých letech. „Nově nasmlouvaný dopravce má k dispozici více automobilů. Klienti také oceňují komfort aut, která mají lepší nástupní plochu, vyšší posez, větší kufr, takže pokud někdo potřebuje nějaké chodící pomůcky, tak se dají v autě převézt,“ vysvětlil starosta Těrlicka.

V Rychvaldu i nadále funguje městem dotovaná služba Hospital taxi, kterou mohou senioři nebo hendikepovaní využít při cestách do všech zdravotnických zařízení v Orlové a Bohumíně, ale také do Městské nemocnice Ostrava Fifejdy, Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Agel ve Vítkovicích, Modrého pavilonu ve Slezské Ostravě i do nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově.