Důvod? Nový most jen tak stát nebude, město totiž v dohledné době stavbu nového mostu neplánuje. A přitom se o nutnosti demolice ví od roku 2016, což ve svém prohlášení přiznal místostarosta Tomáš Pavelek.

10 kilo masa? Co s tím ti Češi dělají, diví se Poláci na sociálních sítích

Podle mluvčí města Marcely Hladké je odstranění mostu součástí realizace povodňových opatření, která jsou v kompetenci Povodí Odry. „Jsou to nutná opatření, která mají do budoucna zabránit případným škodám v období možných povodní. Protipovodňové stavby (opěrné zdi, říční hráze, úpravy koryt s manipulačními pruhy a odvodnění) realizuje letos a v roce 2023 Povodí Odry,“ uvedla.

Město platí demolici, povodí protipovodňové úpravy

Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové je spolupráce s městem nutná. „Spočívá v tom, že my v letošním roce a v roce 2023 zhotovíme protipovodňové stavby (říční hráze, opěrné zdi, úpravy koryt s manipulačními pruhy a odvodnění) a město vyřeší dvě významné odtokové závady, a to silniční most na ulici Nová Tovární jeho odstraněním a dále rekonstrukcí propustku na drobném vodním toku Rakovec na ulici Třinecké,“ přiblížila Vlčková.

Facebookový Děda na kolobrndě vyráží k Baltu. Spát může klidně pod širákem

Podle mluvčí města tato opatření zvýší ochranu proti povodním přibližně z desetileté na stoletou vodu. „Po úplném dokončení prací Povodím Odry, bude město řešit další postupy týkající se nového mostu na ulici Tovární tak, aby byla tato rekreační lokalita zpřístupněná co nejdříve. V danou chvíli je přístupná z ulice Třinecká. Demolice a následná realizace nového mostu je hrazena z rozpočtu města," sdělila mluvčí města.

Opozice: Proč pět let čekali?

Postup města je terčem kritiky veřejnosti. Například Eduard Waloszek, člen Pirátské strany v Českém Těšíně, napsal na sociální síti, že o demolici mostku ví vedení města už pět let a současné vedení více než tři roky, avšak jediné, co pro to udělalo, je, že se snažilo demolici oddálit.

Průmyslová zóna v Těšíně je plná. Začaly se stavět další haly

„Takový přístup k závažnému problému se mi zdá velmi nezodpovědný a nesystémový. Přemostění v této lokalitě pro pěší a cyklisty je více než vhodné zachovat, nemluvě o tom, že přes mostek vede cyklostezka,“ je přesvědčen Waloszek.

Domnívá se, že byl dostatek času na to, aby vedení města společně s Povodím Odry našlo takové řešení, které by zajistilo přemostění v průběhu i po skončení prací, případně připravilo jinou alternativu, a vše dopředu komunikovalo s veřejností. Bohužel to vypadá tak, že město nemá připravený projekt nového přemostění, ani že není zajištěné dočasné provizorní přemostění pro období plánované rekonstrukce. Že situace nebyla komunikována s veřejností snad není třeba ani připomínat,“ dodal Waloszek.