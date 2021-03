Testování zaměstnanců je v plném proudu. Testuje se i v Ostravě, podívejte se

/FOTOGALERIE/ Do povinného plošného testování zaměstnanců se zapojily i firmy na Ostravsku. Podniky nad 250 zaměstnanců musí otestovat všechny pracovníky na Covid-19 do 12. března. Firmy s 50 až 249 lidmi testováni musí zvládnout do 15. března.

Povinné antigenní testování zaměstnanců ve firmě Sungwoo Hitech s.r.o. v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové, březen 2021. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Například v ostravské firmě Sungwoo Hitech v průmyslové zóně v Hrabové je testování v plném proudu. „S ohledem na zajištění co možná nejmenšího nepohodlí našich zaměstnanců, používáme k testování POC antigenní test, využívající šetrného stěru z přední části nosní dutiny,“ popsal Deníku vedouci oddělení General Affairs Sungwoo Hitech Jiří Sýkora. Polská konzulka: Policie denně vrací do Česka lidi, kteří nemají test Přečíst článek › „Je to složité období pro nás všechny, i přesto však naši zaměstnanci přistupují k testování ochotně a zodpovědně,“ dodal s tím, že bohužel již evidují pozitivní případy, zatím však naštěstí pouze v řádu jednotek. „Věřím, že na tomto relativně dobrém výsledku se, krom mnohých, společností uplatňovaných preventivních opatření, podílí významnou měrou právě výše zmíněný zodpovědný přístup našich zaměstnanců, za který jim samozřejmě moc děkujeme,“ dodal Sýkora. Na začátku pandemie dovezli respirátory, nyní jim hrozí vysoká pokuta Přečíst článek › Povinné plošné testování se má opakovat jednou týdně, kontroly budou provádět hygienici. Pokud pracovníci odmítnou testování, nesmí podle vyjádření právníků na své pracoviště. Neuposlechnutí povinnosti testování může být i důvodem k výpovědi.