/ROZHOVOR/ Nová předsedkyně klubu zastupitelů ANO je po středečním sněmu hnutí ANO také nejočekávanější budoucí primátorkou Ostravy. Hana Tichánková v rozhovoru pro Deník nechala nahlédnout do dění uvnitř zastupitelského klubu ANO v posledních týdnech a okomentovala některá možná budoucí spojení při tvorbě nové koalice.

Sněm hnutí ANO vybral kandidáta na primátora Ostravy | Video: Deník/Petr Jiříček

Co říkáte na to, že z 21členného klubu ANO je rázem 14členný? Karel Malík odešel až těsně před sněmem…

Jestliže s někým sedíte na klubu a zeptáte se ho, jestli v klubu zůstává, a on vám řekne, že ano, a potom odejde, vypovídá to mnohé o jeho vlastnostech. V tuto chvíli se projevují charaktery lidí a je jedině dobře, že takoví politici opouštějí náš klub. Nechceme je tady.

Takže pro jejich důvody byste neměla pochopení, ani kdybyste nebyla v ANO?

Byli zvoleni za ANO, voliči hnutí ANO, a provedli tak zradu nejen na nás coby klubu, ale na celé voličské základně. Kdyby nebyli členy hnutí, pravděpodobně by nebyli ani v zastupitelstvu. Ztráta mandátů mě netěší, ale chci kolem sebe mít lidi, kteří budou fungovat, budou sdílet naše myšlenky a budou loajální vůči hnutí, za které byli zvoleni.

ANO v Ostravě má náhradu za Macuru: kandidátkou na primátorku je Tichánková

Příslib, že zůstanou, aby následně odešli, vám dali i pánové Němeček a Pachomov?

Byli to lidé, kteří říkali, že zůstanou. Každý na vás nějak působí, vysílá nějakou energii, ale vámi zmínění pánové patřili k lidem, u kterých jsem neměla stoprocentní jistotu, že zůstanou.

Dnes se vám rozbíhá kolečko vyjednávání o koalici. Budete jednat se všemi?

Ano, jsme připraveni jednat se všemi politickými stranami a hnutími v zastupitelstvu. A to i s klubem Tomáše Macury jsme ochotni jednat. Samozřejmě by ale rozložení sil odpovídalo počtu mandátů.

Nevadilo by vám sedět s ním v radě poté, čím jste si prošli?

Určitě bychom s ním mohli sedět, ale upřímně řečeno bych se tomu raději vyhnula.

Ostrava už nehledá primátora, ale celou koalici. Podívejte se na možné varianty

Jako první budete už dnes jednat s koalicí Spolu, jejíž lídr Jan Dohnal vás zkritizoval, když to zjednoduším, za to, že jste situaci nezvládli a nedodrželi koaliční dohodu. Nebojíte se, že můžete ztratit nejsilnějšího partnera?

Je otázka, jestli jsme to nezvládli my, nebo pan primátor. Kdyby byly dodržené dohody, které jsme uzavřeli, máme nyní klub s 21 členy a můžeme pokračovat v práci. On zahájil útok a válku. Demonstrativně začal odcházet on i jiní lidé. To na jeho bedra padá odpovědnost za stávající situaci v Ostravě.

A k mému dotazu?

V tuto chvíli se dá koalice sestavit i bez Spolu a pana Dohnala.

Znamenalo by to pro ně vendetu na obvodních radnicích, kde s nimi spolupracujete v Porubě, na Jihu, v Moravské Ostravě a Přívozu i ve Slezské Ostravě?

Samozřejmě všechno má své důsledky. Nemůžu říct, že by to spustilo nějaký kolotoč, ale je třeba na situaci pohlížet v kontextu celé Ostravy. Tedy že není jen magistrát, ale jsou tu i jednotlivé obvody, které jsou nějak ustanoveny, proto je možné, že to může mít nějaký dopad i v nich. Je ostatně tradiční, že chcete mít podobné složení na městě, jako v obvodech.

Jako domeček z karet. Koalice v Ostravě ztratila většinu, bude se skládat nová

Kdybyste byla primátorkou, jaké budou vaše priority?

Plynule navážeme na stávající program a na to, na čem pracovalo zastupitelstvo města v minulém období. Máme to ve volebním programu a slíbili jsme to našim voličům. Samozřejmě se mohou vyskytnout nějaké nové myšlenky, ale základ vychází z toho, co vykonává zastupitelstvo, rada a primátor města.