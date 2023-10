Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na víkendové akce v Moravskoslezském kraji.

OSTRAVA

Halloween costume party v BrickHouse

KDY: pátek 27. října od 20 hodin

KDE: BrickHouse, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: v předprodeji 179, na místě 249 Kč

PROČ PŘIJÍT: Halloweenská party se strašidelnou atmosférou a tematickými drinky. Pro návštěvníky v kostýmech welcome drink zdarma. Připraven bude i fotokoutek, beer pong, soutěž o nejlepší kostým večera. Vstup pouze pro starší 16 let.

Masky, převleky, strašení. Halloweenské party propuknou po celé Ostravě

Na fotbal i na jídlo. Baník láká novou Food zónou

KDY: sobota 28. října od 16 hodin

KDE: Městský stadion Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 200 až 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velkou, pestrou, chutěmi nabitou a jedinečnou Food zónu otevře Baník na městském stadionu dvě hodiny před začátkem sobotního utkání s Jabloncem (má výkop v 18 hodin). Fotbalový food festival bude ideální předehrou před očekávanou atraktivní fotbalovou podívanou, kterou Baník v této sezoně doma tradičně nabízí. Stadion se v sobotu otevře již v 16 hodin a klub slibuje, že, bude co jíst, také co pít, kde posedět a poklábosit s přáteli. Součástí akce bude i venkovní improvizovaná hospoda, v níž bude Mistr výčepní čepovat pivo do skla! A nabídka jídla? Grilovaná vepřová kýta z ofyru s křenem, hořčicí a zelím, grilovaná baníkovská klobása, domácí hranolky, ale také například speciality jako argentinské empanades s vepřovým masem, mexická quesadilla, nachos nebo například tradiční bramboráky nebo langoše - a to je jen část pestré nabídky baníkovské food zóny, kterou najdete v areálu stadionu v prostoru „náměstíčka“ před fanshopem.

Baník v Ostravě otevře novou Food zónu. Na čepováni dorazí i Václav Svěrkoš

Den otevřených dveří ostravské Nové radnice

KDY: sobota 28. října od 14 hodin

KDE: budova magistrátu, Prokešovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu je pro širokou veřejnost na sobotu tradičně připraveno zábavné odpoledne na Prokešově náměstí a v prostorách Nové radnice. Od 14 hodin budou moci zblízka poznat práci složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Policisté, strážníci a záchranáři se představí prostřednictvím vlastních prezentací u svých tematických stánků. Dojde i na předvedení zásahové techniky a dynamické ukázky. Návštěvníkům se kupříkladu naskytne možnost vyzkoušet laserovou střelnici, pořádně „prolézt“ jednotlivá vozidla složek IZS, dovědět se užitečné informace o první pomoci nebo sledovat práci policejních psů. Tradičně se na Prokešově náměstí objeví stanoviště ostravských středisek volného času i s bohatým programem pro celou rodinu. K dispozici bude občerstvení a relaxační zóna. Na přistaveném pódiu se budou střídat hudební interpreti. Vystoupí přední ostravský vocalhouseový DJ Roman Chmiel vulgo DJ Horse, jazzově ambientní kytarista Martin Dytko i houslový mág a multižánrový eskamotér Samuel Hampala. Posledně jmenovaný předvede houslovou klasiku i moderní party. Od 14 do 18 hodin se zdarma konají oblíbené komentované prohlídky radničních prostor, včetně těch, kam veřejnost běžně nemá přístup. Až do 18. hodiny bude bezplatně zpřístupněna věž Nové radnice - nejvyšší radniční věž v celé České republice – včetně vyhlídky na městské panorama.

Za čokoládou a největší balónkovou výstavou do Trojhalí

KDY: pátek 27. října až neděle 29. října

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: od 60 (75) Kč

PROČ PŘIJÍT: Čokoládový festival v podzimním hávu a údajně největší balónková výstava v Česku se koná od pátku 27. do neděle 29. října v Trojhalí Karolina. K návštěvě jsou tedy zváni nejen všichni milovníci čokolády a cukrovinek, ale i milovníci balónků. Připraveny jsou prodejní stánky i doprovodný program, včetně workshopů a vaření s čokoládou. Vstupenka opravňuje ke vstupu na obě akce. Balónkovou výstavu není možné navštívit bez vstupenky na Čokofest, proto si ji po zakoupení pečlivě uschovejte. Děti do 2 let v doprovodu rodičů, držitelé/ky průkazu ZTP nebo ZTP/P mají vstup zdarma (bez vstupenky).

BRUNTÁLSKO

Arakain a 40LETour v Krnově

KDY: pátek 27. října od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Česká metalová legenda Arakain oslavila 40 let na hudební scéně. V rámci oslav vyrazila už v loňském roce na koncertní šňůru. Také fanoušci v Krnově se mohou těšit na dvouhodinový průřez bohatým repertoárem, součástí scény jsou ledkové stěny a videa i s archivními záběry.

Sokolnické lovy na Sovinci

KDY: sobota 28. října a neděle 29. října od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední říjnový víkend na Sovinci bude patřit sokolům a dravé zvěři. Návštěvníci se mohou těšit na sokolnické ukázky výcviku a lovu atrapy kořisti za pomoci dravých ptáků a loveckých psů, fotografování s dravci, přednášky a besedy se sokolníky. Chybět nebudou ani kejklířská, žonglérská a fakírská vystoupení i bohatý doprovodný šermířský program. Akci pořádá historická posádka Dědictví.

Cvilínské šlápoty

KDY: sobota 28. října

KDE: v lesích na Cvilíně u Krnova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Cvilínské šlápoty jsou příjemnou procházkou podzimní přírodou, přesto je potřeba dorazit do cíle nejpozději do 17 hodin. Jsou oslavou narozenin Klubu českých turistů, který byl založen k 10. výročí vzniku republiky - 28. 10. 1928. Letos klub oslaví 95 let. Cíl je v místě startu, tedy u Střediska volného času, Dobrovského 16, Krnov (kde je zároveň i prezence) mezi 13. a 14. hodinou. Startovné je dobrovolné. Organizátoři upozorňují, že účastníci, kteří nedojdou do cíle, nebudou vyhledáváni. Více na www.turistikrnov.cz/slapoty.

OPAVSKO

Podzimní výlov rybníka

KDY: pátek 27. října od 7 hodin

KDE: Špalkovský rybník, Bohuslavice

PROČ PŘIJÍT: Podzim a výlov ryb je každoroční tradiční akce s nadšenými diváky. Kromě zážitku a někdy i rýmy si mohou od 9.30 do 11.30 hodin odnést i vylovené ryby. Kapr je tam přijde na 80, Amur na 100 a Tolstolobik na 50 korun.

Přátelské setkání na hranici

KDY: sobota 28. října od 13 hodin

KDE: hraniční přechod Píšť - Owsiszcze

PROČ PŘIJÍT: Program zahájí slavnostní průvod, ukončený zasazením Stromu přátelství. Od 13.30 hodin bude u budovy bývalé píšťské celnice následovat zábava s živou hudbou. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.

Dva koncerty v divadle

KDY: sobota 28. října od 18 a 19.30 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Další dva koncerty z minifestivalu Kvarteto kvartet zahrnují vystoupení souboru Kapralova Kvartet, pojmenovaného podle významné české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Posluchačům představí skladbu Ilji Zelenky s názvem Musica Slovaca i kvarteta Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Na vystoupení naváže od 19.30 hodin slovenské těleso Mucha Quartet, založené na půdě bratislavské konzervatoře. Na repertoáru má množství skladeb domácích i světových skladatelů a v rámci festivalu zahraje díla Mikuláše Moyzese, Leoše Janáčka a Johannese Brahmse.

Do Opavy se vrací Nabucco

KDY: neděle 29. října od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Na opavská operní prkna se po jedenácti letech v premiéře znovu objeví proslulý Nabucco. Jeho uvedením sází opavské divadlo na osvědčenou klasiku. Příběh, odvozený z Bible, diváky zavede do Babylonu v době 6. století před Kristem, kdy jsou ve městě vězněni Židé a vypráví o jejich osvobození. Jejich nářek tvoří nejznámější část inscenace a bývá uváděný i při různých společenských akcích nebo pohřbech. V režii Jan Andělové Pletichové představí hlavní postavy této inscenace hostující Pavel Klečka a domácí sólisté Alexander Vovk s Katarinou Jordou.

NOVOJIČÍNSKO

Otevíráme nové centrum města Kopřivnice!

KDY: pátek 27. října, od 17 hodin

KDE: centrum Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek 27. října bude oficiálně otevřeno nové centrum Kopřivnice. K 75. narozeninám tak město dostane dárek, na který Kopřivničané už dlouho čekali. Součástí oslavy budou dva koncerty, módní přehlídka, filmová premiéra a samozřejmě nebudou chybět ani balonky.

Akce odstartuje v 17 hodin koncertem folk-popového zpěváka a písničkáře Voxela & Spol. Následovat bude oficiální část, jejíž součástí bude premiéra časosběrného snímku Miroslava Hofmanna zachycujícího průběh více než dvouleté revitalizace centra v několika minutách.

Potom se pozornost přesune k prosklenému pavilonu, který se promění v přehlídkové molo. Komentovaná módní přehlídka bude symbolicky mapovat vývoj Kopřivnice až do dnešních dnů.

V 19.30 hodin se představí Pokáč - známý písničkář hrající na kytaru a ukulele. Připraveny budou také svítící balonky pro děti a růžové brýle nejen pro ty, kterým se centrum nelíbí.

Podzimní pooderské rybářské slavnosti

KDY: sobota 28. října

KDE: Bartošovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již od ranních hodin bude výlov rybníka s možností zakoupení ryb na místě, pro veřejnost bude otevřený Dům přírody Poodří s komentovanými prohlídkami v době od 9 do 17 hodin. V zámku bude v provozu od 10 hodin domácí kuchyň s nabídkou nejen rybích specialit, v zámku a na nádvoří bude k vidění tvůrčí dílna Včelařů z Bartošovic, prezentace a prodej firmy Lyra decor, s. r. o., expozice Moravského Kravařska, TIC Regionu Poodří, prezentace MAS Regionu Poodří, ukázky ryb, ukázka prací dětí z MŠ Bartošovice a ZŠ Bartošovice. Program zpestří jarmark, ekoprogramy pro děti a hudební vystoupení kapely Country garáž z Příbora.

Halloween Oldies Party

KDY: sobota 28. října od 19 hodin

KDE: dvorana Knurrova paláce, Fulnek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Halloween party pořádá MY Day kavárna s vinotékou. Hudbu na akci obstará DJ Jarda, účastníky v maskách čeká překvapení.

Halloween Party

KDY: sobota 28. října od 19 hodin

KDE: hospůdka a restaurace U Martiny, Fulnek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky fulnecké hospůdky U Martiny čeká strašidelná výzdoba, jukebox po celý večer zdarma, crazy drinky a také soutěž o nejlepší masku.

Apači

KDY: sobota 28. října, od 20 hodin

KDE: pivnice Máj, Nový Jičín

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné do klobouku

PROČ PŘIJÍT: Apači jsou již místní rocková legenda.

Varhanní koncert Petra Rajnohy

KDY: neděle 29. října od 14 hodin

KDE: kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk

PROČ PŘIJÍT: Přední český varhaník Petr Rajnoha zahraje při příležitosti 300. výročí od posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň

KDY: pátek 27. října, 17 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

PROČ PŘIJÍT: Další domácí utkání Ocelářů, tentokrát proti soupeři z Plzně.

No!se w/ Jon Void (DE)

KDY: pátek 27. října, 21 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Drum and bass premium party in da STOUN. Speciální host z Německa Jon Void! Celý večer doplní místní ostřílení matadoři.

Pohádky tisíce a jedné noci

KDY: neděle 29. října, 15 hodin

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Divadlo pro děti. V pohádkové orientální říši hledá Aiša, dcera rybáře, krásnou a chytrou princeznu Šahrazád, která králi vypráví pohádky ze skleněných pohádkových kuliček. Aiša se chce také stát chytrou a krásnou, aby se jí ve vesnici neposmívali. Proto princeznu prosí o pomoc. Pohádka s krásnou hudbou a zapojení dětí do děje.

KARVINSKO

Halloweenská Oldies Party

KDY: pátek 27. října, 19 hodin

KDE: Karviná, Obecní dům Družba

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Taneční večer v hororovém stylu.

HCB Karviná - HK FCC Město Lovosice

KDY: sobota 28. října, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výborně rozjetý HC Baník Karviná uvítá tradičně zajímavého soupeře z Losovic v dalším kole házenkářské extraligy.

Halloweenský karneval s Hopsalínem

KDY: sobota 28. října, 15 hodin

KDE: Havířov, společenský dům

ZA KOLIK: 129 Kč

PROČ PŘIJÍT: Skvělá strašidelná party, masky vítány, nebude chybět ani malování na obličej a závěrečný průvod masek.

Vixlaivant, křest desky

KDY: sobota 28. října, 19 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: předprodej 220/na místě 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svou třetí studiovou desku pokřtí, kde jinde než ve Stolárně, rockoví pankáči Vixlaivant. Jako hosté zahrají Bastard a Animal Rock