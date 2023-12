Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na víkendové akce v Moravskoslezském kraji.

Podívejte se na archivní video Deníku, jak vypadala jízda historickou tramvají po Ostravě v prosinci před 15 lety. | Video: DENIK/Pavel Sonnek

OSTRAVA

Vánoční jízdy Barborkou

KDY: neděle 17. prosince

KDE: různá místa v Ostravě

ZA KOLIK: dospělí 30 Kč, děti od 6 do 15 let 15 Kč

PROČ PŘIJÍT: V neděli 17. prosince pořádá Dopravní podnik města Ostravy vyhlídkové jízdy historickou tramvají Barborka centrem Ostravy. Jízdy se konají v rámci akce Ostravské Vánoce 2023. Adventní jízdy tramvají Barborka povedou po trase: Hlavní nádraží – Náměstí S. Čecha – Muglinovská – Křižíkova – Důl Jindřich – Stodolní – Elektra – Výstaviště – Hranečník a zpět. Odjezdy z Hlavního nádraží budou: 10.14, 11.14, 13.14, 14.14, 15.14 a v 16.14 hodin. Odjezdy z Hranečníku: 10.38, 11.38, 13.38, 14.38, 15.38 a v 16.38 hodin. Jízdenky cestující koupí u průvodčího ve voze.

Vánoční trhy, co se hledají

KDY: sobota 16. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: areál Národního zemědělského muzea v Ostravě

PROČ PŘIJÍT: Připraveny budou nejen svařáky, punč, vaječňák od Oktaríny, ale i vánočky, speciální vánoční meu od Nha Cretcheu (rybí polévka atd.), speciální produkty s recepturou od různých prodejců vytvořeno jen pro vánoční edici trhů, kapři, stromečky, lití olova, květinové výzdoby do domácnosti a další.

FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 330 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostravský tým na domácím hřišti hostí Slavii Praha. Čeho všeho se dočkají diváci, kteří na utkání zavítají? Uvidíme. Začátek je v 15 hodin - více zde.

Baník v. Slavia: Ostrava se těší na skvělou atmosféru, kotel hostů je vyprodán!

Designhalí v Trojhalí

KDY: sobota 16. a neděle 17. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Další designový market v Trojhalí, který se bude konat třetí prosincový víkend, se ponese v duchu Vánoc.

KARVINSKO

Advent v Těšíně

KDY: 15. a 16. 12. od 16 do 19 hodin

KDE: Náměstí ČSA, Český Těšín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Adventní čas v Českém Těšíně je naplněn koledami, vánočními trhy, kulturním programem, společným setkáváním u velkého vánočního stromu a sváteční atmosférou blížících se svátků. V pátek pak i minizoo, v sobotu zase vystoupení místních kapel a amatérských hudebníků.

Vánoční čas v Bohumíně

KDY: 16. a 17. 12. od 16 hodin

KDE: Náměstí TGM, Bohumín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výčet největších akcí na náměstí doplní v Bohumíně tradičně nabídkou menších setkání uskutečněných například v prostorách kina či místních knihoven. Zaměří se v nich především na děti. Ostatní mohou na náměstí nasát předvánoční atmosféru a také vidět naživo známá pěvecká jména, tento víkend půjde o program Zimní „letní“ kino na náměstí (sobota) a adventní neděli s Markétou Konvičkovou (neděle).

Vánoční vlak v Karviné.Zdroj: Deník

Házenkáři v roli favoritů

KDY: sobota 16. 12. v 18 hodin

KDE: hala házené STaRS

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Handbalisté Karviné si chtějí udržet pozici lídra soutěže a proti Maloměřicím nemohou brát logicky niž než vysokou výhru. Jde o poslední domácí utkání v kalendářním roce 2023 na karvinské palubovce. Přijďte se s hráči rozloučit vítězně.

AZ Havířov vs. Hodonín

KDY: sobota 16. 12 v 17 hodin

KDE: zimní stadion Havířov

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Lídr soutěže z Havířova drtí soupeře a v čele tabulky si už vypracoval náskok 14 bodů na druhý Vyškov. Tentokrát doma přivítá třetí Hodonín, na nějž má náskok téměř dvaceti bodů, přesto půjde o jasný hit tohoto kola. Přijdete zafandit?

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Živý betlém v Rožnově

KDY: 16. a 17. 12. od 6 do 18 hodin

KDE: Valašské Muzeum v přírodě Rožnov p. R.

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kousek za hranicemi Frýdecko-Místecka, v Národním (Valašském) muzeu v přírodě, proběhne o víkendu lidová hra o narození Ježíše, kterou představí na komorním amfiteátru vždy od 17 hodin tanečníci, zpěváci a muzikanti ze souborů Javořina, Radhošť, Soláň, Dechová hudba Horňané a členové jezdeckého oddílu Valašsko. Třetí adventní víkend však nebude jen o narození Ježíše podle Evangelia svatého Matouše, návštěvníci si mohou projít Dřevěné městečko, podívat se na vánoční pastýřské hry či obdivovat exteriéry Valašské dědiny a Mlýnské doliny.

Živý betlém v Rožnově.Zdroj: VMVP

Betlémy z Evropy, Afriky i Jižní Ameriky

KDY: sobota 16. 12. v 17 hodin

KDE: muzeum Beskyd, Zámecké náměstí 1264

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V letošním roce slavíme 800 let od události, kdy František z Assisi vytvořil živou scénu narození Ježíška v jeskyni u městečka Greccio. Tato výstava nabídne nejen betlémy z muzejních sbírek, ale i část sbírky afrických a jihoamerických betlémů znalce a sběratele Jaromíra Tlustého.

Večer s baladami K. J. Erbena

KDY: pátek 15. prosince v 18 hodin

KDE: Rytířský sál frýdeckého zámku

ZA KOLIK: 40 až 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dramatický podvečer na frýdeckém zámku v podání balad ze známé sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Těšit se můžete na stínohru v podání TOM Lysáci z Malenovic, kteří ztvární dvě stěžejní balady - Svatební košili a Vodníka.

Grand Opening nové lanovky na Bílé

KDY: sobota 16. 12. ve 12 hodin

KDE: Ski Areál Bílá

ZA KOLIK: zdarma, ale celodenní skipass za 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní otevření nové lanové dráhy Zbojník Express se nekoná každý rok. V areálu Bílé proběhne doprovodný program, DJ a hudba, testování lyží Atomic, veřejný trénink obřího slalomu, skialpový závod.

BRUNTÁL

Řemeslná vánoční vesnička

KDY: sobota 16. a neděle 17. prosince od 10 do 18 hodin

KDE: Zahrada smyslů, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: O třetím adventním víkendu, v sobotu 16. a v neděli 17. prosince, se vždy od 10.00 do 18.00 hodin otevřou brány řemeslné vesničky v Zahradě smyslů, kde kováři, včelaři, tkalci, hrnčíři nebo pekaři předvedou své dovednosti a zájemci si také budou moci některé z řemesel vyzkoušet. Chybět samozřejmě nebudou ani stánky s dobrotami a horkými nápoji, které všechny udrží v teple i ve sváteční náladě. Vše je součástí programu Vánoce v Krnově. Stejně jako sobotní představení v 15 hodin v divadle muzikál Lotrando a Zubejda.

Sobotní koncert Vojty Dyka v Krnově

KDY: sobota 16. prosince, od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

PROČ PŘIJÍT: Kofola Music Club v Krnově v sobotu večer uvede hlavní hudební autorský projekt Vojtěch Dyka, kapelu D.Y.K, jejíž melodie plují na vlnách funku, soulu, jazzu, ale ve skutečnosti se snad ani žánrově zařadit nedá. Koncert je vyprodaný.

Adventní koncert v zámecké kapli

KDY: neděle 17. prosince od 16 hodin

KDE: zámecká kaple, Slezské Rudoltice

PROČ PŘIJÍT: Zámek Slezské Rudoltice je kulturní památka, ve kterém jsou instalovány historické sbírky. Vysoká kaple s barokní štukovou výzdobou a obrazy se nachází v přízemí východního traktu, přístupná z nádvoří. Kapacita kaple je 100 míst na sezení a cca 100 míst na stání.

Vlak s betlémským světlem v okrese Bruntál

KDY: sobota 16. prosince

KDE: zastávky spoje R 845 Praděd - trasa Olomouc hl.n. (09:06) – Opava východ (11:32)

Valšov: Příjezd: 10:14 Odjezd: 10:15

Bruntál: Příjezd: 10:24 Odjezd: 10:26

Hlavní nádraží v Krnově: Příjezd: 10:52 Odjezd: 11:06

Krnov Cvilín: Příjezd: 11:09 Odjezd: 11:10

NOVOJIČÍNSKO

Na náměstí vystoupí kapely, v radnici divadelníci

KDY: pátek 15. prosince až neděle 17. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další vystoupení v rámci tradičního adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. V pátek od 17 hodin vystoupí folkrocková kapela Moravians, v 19 hodin ji vystřídá skupina DEPO, která zahraje hity 70. až 90. let. V sobotu od 10 hodin v pořadu Vánoční rozjímání Městská dechová hudba Nový Jičín, v 16 hodin představí alternativní rock kapela Saca z Ostravy a večer zpestří od 19 hodin hudbou v latinsko-americkém rytmu peruánsko-české trio Chasing Eagles. Nedělní program zahájí v 10 hodin vystoupení pop-folkové zpěvačky Moniky MOKA, ve stejnou dobu začne ve vestibulu radnice Pohádka o veselém vánočním stromečku v podání Divadla Koloběžka, v 16 hodin bude patřit pódium na náměstí Dominikovi Sadilovi a jeho akustických cover verzí známých písní.

Kvalitní házená v Kopřivnici

KDY: sobota 16. 12. v 19 hodin

KDE: hala ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Šlágr 18. kola házenkářské extraligy mužů. Kopřivnice doma nerozdává, nedávno skolila i pražskou Duklu a vytáhnout se bude chtít i proti třetímu Brnu.

Adventní trhy

KDY: sobota 16. prosince od 13 do 18 hodin

KDE: náměstí Republiky, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kromě tradičních prodejních stánků nebudou chybět stánky s pochutinami. Čekají vás také tvořivé workshopy pro děti i dospělé, kde si můžete vytvořit vánoční dekorace či drobné dárky.

OPAVSKO

Trhy s hudbou, zpěvem a punčem

KDY: pátek 15. až neděle 17. prosince

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci Vánočních trhů vystoupí v pátek od 16 hodin Deaf Heart a v 18 hodin nastoupí na pódium Bohouš Josef s Burmou. V sobotu začíná v 15 hodin prodej charitativního rotariánského punče, u kterého bude asistovat primátor města. Současně vystoupí herečka Yvetta Blanarovičová, známá jako malý, ale moc šikovný čertík z oblíbené pohádky a v 18 hodin představí skupina Šrouby a Matice ty největší „pecky“ od Mandrage. Třetí adventní neděle bude od 10 hodin v režii Dechového orchestru z Hradce nad Moravicí a v 15 hodin vystoupí Holki. Program uzavře od 18 hodin Trocha klidu.

Školka myslí na zvířátka

KDY: pátek 15. prosince od 7 hodin

KDE: Mateřská školka Budišov nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Učitelky ve školce vedou děti k lásce a péči o zvířata. Svůj prostor proto věnuje Knižnímu bazárku, ve kterém si zájemci mohou za symbolickou cenu koupit knížky z druhé ruky, které dobře poslouží dalším čtenářům. Výtěžek z této akce poputuje do zvířecího útulku, kde bude rozdělený mezi ubytované pejsky i kočičky a opuštěná zvířata budou mít jeho prostřednictvím také své Vánoce.

Vánoční koncert

KDY: pátek 15. prosince od 17.30 hodin

KDE: U Rodinného centra, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Prostorem bude znít vánoční koncert, nazvaný Setkání s Olafem. Bude tvořit součást programu, spojeného s rozsvícením stromku, vánočním workshopem, vánočním punčem a překvapením pro děti.