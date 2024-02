Jak si užít nastávající víkend? Přímo v Ostravě můžete zavítat na oblíbený ČokoFest spojený s balónkovou výstavou, zatančit si na plesech nebo podpořit vítkovické hokejisty v Ostravar Aréně. Mnoho se toho ale děje i jinde v kraji. Více již v Tipech Deníku.

Mikuláš na koni - Vystoupení Heidi Janků. | Video: Jitka Krňanská

OSTRAVSKO



HC Vítkovice Ridera – Motor České Budějovice

KDY: pátek 16. února v 17.30 hodin

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti do 15 let)

PROČ PŘIJÍT: Povzbuzení dvěma výhrami z Kladna zabojují vítkovičtí hokejisté o co nejlepší pozici pro play-off. Dalším soupeřem jsou favorizovaní Jihočeši.

Čokoládový festival a balónková výstava

ČokoFest se mezi Ostravany těší velké oblibě.Zdroj: Christ Events, s.r.o.



KDY: 16. až 18. února

KDE: Černá louka

ZA KOLIK: 90 Kč (děti, studenti a senioři 60, rodinné vstupné 260)

PROČ PŘIJÍT: Další ČokoFest na Černé louce v Ostravě. Pro návštěvníky je připraven stánkový prodej, workshopy, koncerty i soutěže. Chybět nebudou čokolády, čokoládové tabulky, pralinky, lanýže, káva, čokoládové churros, čokoládový kebab, víno, karamel nebo vafle. Součásti festivalu je i bohatý doprovodný program. V pátek akce poběží od 14 do 18 hodin, o víkendu pak od 10 do 18 hodin (v neděli do 17). Ve stejných termínech a časech pojede tamtéž zároveň balónková výstava, velká expozice 60 tisíc balónků (královské zoo se zvířátky, obří zámek atd.).

Valentýnský ples



KDY: sobota 17. února v 19.30 hodin

KDE: Sanatoria Klimkovice

ZA KOLIK: 790 Kč

PROČ PŘIJÍT: Lázeňský ples ve stylu agenta 007. Těšit se můžete na Gangsters of Swing Orchestra! Melodie z kultovních Bondovek zazpívají sólisté Aleš Pirnos a Lenka Háčková. Vystoupí také tanečníci a akrobaté FIT & FUN Cheerleaders a akrobatické DUO MIKA. Nebude chybět ani bohatá tombola a mobilní Casino! V ceně občerstvení a autobusový rozvoz do okolí.

Retro ples



KDY: sobota 17. února v 19 hodin

KDE: Kulturní dům K-TRIO

ZA KOLIK: od 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte oprášit své taneční kreace s přáteli na ty největší hity všech dob. Čeká na vás nevšední atmosféra plná zábavy, bohatá tombola, doprovodný program nebo stylový fotokoutek. O hudbu se postará oblíbená kapela UFO, taneční vystoupení obstará Taneční škola Bolero.

Guerillová ptačí krmítka



KDY: neděle 18. února od 10 hodin

KDE: Galerie Plato, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Aktuální výstava na téma městské zvěře, které rezonuje v poslední době ostravskou kulturní krajinou více než dříve. Před budovou galerie Plato stojí vánoční stromeček pro městská zvířátka, na který se létají přikrmovat i různé druhy ptáků. A právě ptactvo je předmětem rodinné dílny ve Fiducii. Pro ptáky budeme vyrábět vlastní autorská krmítka, něco si povíme o trendu a významu celoročního krmení ptáků ve městech a posléze společně vyrazíme do ulic a krmítky osadíme různá místa v centru Ostravy. Materiál zajištěn.

Petr Jablonský v BumBumu



KDY: čtvrtek 15. února v 19.30 hodin

KDE: BumBum Comedy

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Známý český imitátor Petr Jablonský vystoupí se svou show v Ostravě. Dorazí s ním mnoho známých osobností. Přijďte se pobavit do prvního comedy clubu v Ostravě, který vznikl pod taktovkou Štěpána Kozuba (Havlíčkovo nábřeží, Mor. Ostrava a Přívoz).

NOVOJIČÍNSKO

Městský ples ve stylu Black & White



KDY: pátek 16. února od 19.30 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 320 korun

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program XXVI. městského plesu ve Studénce, který se koná ve stylu Black & White, obohatí Heidi Janků, Rivieras Show Band, Sideria – světelná show, DJ Srp, nebudou chybět tombola, fotokoutek a další nezbytnosti správného plesu. Pro účastníky je připraven také welcome drink.

Obecní ples města Štramberku



KDY: pátek 16. února od 20 hodin

KDE: kulturní dům, Štramberk

ZA KOLIK: 250 korun v sále / 200 korun v ostatních prostorách

PROČ PŘIJÍT: Ples se koná ve více prostorách kulturního domu, K poslechu a tanci zahrají kapely Five Star Band – v sále a CM Slanina - v zasedací místnosti. Prostory budou otevřené od 19 hodin, program začne o hodinu později.

Dvojkoncert v „Kaťáku“



KDY: pátek 16. února od 20 hodin

KDE: Katolický dům, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Kapela Tomáš Palucha zajisté představí kytarovky ze svého nejnovějšího alba Rauš, které vyšlo loni na sklonku léta. Kapelu vhodně doplní plzeňská formace Safeant Paneach, která má na kontě již tři alba.

Cirkusový maškarní karneval



KDY: sobota 17. února od 15.30 hodin

KDE: velký sál kulturního domu, Kopřivnice

ZA KOLIK: 90 korun / děti do 2 let věku zdarma

PROČ PŘIJÍT: Účastníky čekají hry a soutěže s cirkusovým spolkem Prostě Cirkus, fotokoutek a hlavně spousta zábavy.

Plesy a bály na Frenštátsku a v okolí



KDY: sobota 17. února od 19 hodin

KDE: Frenštát pod Radhoštěm, Veřovice

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: ve Frenštátě pod Radhoštěm v sále restaurace Střelnice se v sobotu od 19 hodin uskuteční 1. Střelniční bigbítový ples s kapelou FRE/E/ROCK. Na programu je také taneční vystoupení Mariana Michni a Karolíny Veselé, sportovního tanečního páru, dvojnásobných mistrů ČR v kategorii U21 a finalistů MČR v hlavní kategorii. Účastníci mají přijít v tom, v čem se budou cítit dobře. Vstupné je 230 korun. Ve stejnou dobu začne v kulturním domě ve Veřovicích Sportovní maškarní ples pořádaný místním AFC Veřovice. K tanci a poslechu hraje skupina HEC, vstupné je 100 korun.

Koncert: Perličky z celuloidu



KDY: neděle 18. února od 16 hodin

KDE: velký sál kulturního domu, Kopřivnice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní galakoncert sestavený z nejkrásnějších a nejznámějších evergreenů z pamětnických filmů 30. a 40. let minulého století. V podání Tanečního a swingového orchestru Zdeňka Pukovce a jeho zpěváků Martina Frynty a Lenky Krompolcové účastníci společně zavzpomínají na takové hvězdy prvorepublikového černobílého plátna jakými byli Oldřich Nový, Vlasta Burián, Adina Mandlová, Hana Vítová, Zdena Sulanová, Jindřich Plachta a řada dalších. Koncert je spojený s filmovou projekcí a tak každý pamětnický šlágr bude uveden příslušnou originální ukázkou. Moderátorem akce je Pavel Hanzelka.

OPAVSKO

Svatba a její tradice ve viktoriánské éře



KDY: pátek 16. února od 17 hodin

KDE: knihovna, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: K zájemcům o dávné svatby přijde Kateřina Křejčová alias Viktorian Catherine se zajímavým a možná i podnětným vyprávěním. Představí jim totiž etiketu, tradici a módu svatebního dne v 19. století.

Obcí projde masopust



KDY: sobota 17. února od 10 hodin

KDE: obec Dobroslavice

PROČ PŘIJÍT: Od Obecního úřadu projde maskovaný průvod obcí a vrátí se zpátky. Chybět nebude hudba, jitrnice ani soutěž o nejlepší masku dětí i dospělých účastníků.

Výstavu doplní loutková pohádka



KDY: sobota 17. února od 15 hodin

KDE: Dům umění Opava

PROČ PŘIJÍT: Jedním z doprovodných programů k výstavě Svět fantazie, která je dílem mezinárodně uznávaného výtvarníka Jindry Čapka a k imagináriu bratří Formanů, bude pro děti připravena autorská Zimní pohádka. Do Opavy ji přiveze pražské loutkové divadlo 100 opic a malým divákům v ní nabídne spoustu zábavy, hudby a loutkových gagů.

Kousek Ria v Kobeřicích



KDY: sobota 17. února od 16 hodin

KDE: restaurace Familie, Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Čtyřlístek Kobeřice připravil pro milovníky bubnování první vystoupení bubeníků z denního stacionáře pod vedením Jakuba Kupčíka a skupiny BUM BUM BAND. Vstupné je dobrovolné.

Hurá za dobrodružstvím



KDY: neděle 18. února od 10 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Mezi děti zavítá Míša Růžičková s písničkovým pořadem a příběhem, který přítomné provede cestami za dobrodružstvím na suchu i pod mořskou hladinou. Všude tam jsou kamarádi, kteří se společně učí správné věci. Písničky o zvířátkách i lidech, žijících v různých částech zeměkoule diváky pobaví a naučí je spoustu nového. Děti budou do písniček zapojovány a zvány k tanci na pódiu nebo před ním.

Plesy jsou ještě aktuální



KDY: pátek 16. a sobota 17. února od 20 hodin

KDE: obce na Opavsku

PROČ PŘIJÍT: Na rozdíl od sněhu se únorové plesy stále drží. V pátek 16. února vypukne v Hati ples Návštěvníci. V hostinci U sv. Mikuláše zahraje účastníkům kapela Cactus a vstupné je 300 korun. Na společenském plese VIA v Hlučíně provede návštěvníky parketem Taneční orchestr a DJ. Vstupné bez jídla je 300 a s jídlem 500 korun. V sobotu 17. února bude v kulturním domě v Dolním Benešově Sportovní ples s kapelou No Stress a vstupné je 300 korun. U Zlatého džbánku v Sudicích bude Sousedský ples s kapelou Bolero a vstupným 100 korun. Zimní ples v dobroslavickém kulturním domě bude na hudbu DJ Michala Seidla a vstupné je 350 korun a ples Slavia v Píšti prožijí návštěvníci v kulturním domě s kapelou Stenly Band. Ples SVČ se uskuteční ve vítkovském kulturním domě se skupinou BennyQ a DJ Thomasem za 250 korun vstupného.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

No!se drum n bass night



KDY: pátek 16. února, 21 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další No!se si vezmou pod křídla skoro samé ženy a z toho máme radost! V hlavní roli hrdě představujeme všechny aktérky skvělého BTALK podcastu Beaty, Kaira a Abelyn.

Boris Band Combination



KDY: sobota 17. února, 20 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stolárna

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Uskupení Boris Band Combination v současnosti tvoří kromě klávesisty Borise Urbánka, také fenomenální saxofonista Michal Žáček. Ten vystupuje například s Richardem Műllerem, Vojtěchem Dykem, Peterem Lipou, Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Kromě České republiky se prosadil například také na Slovensku, v USA, Mexiku, Německu nebo Francii. Má vlastní kapelu Gicd Q. Působí také jako pedagog.

Oceláři Třinec – Verva Litvínov



KDY: neděle 18. února v 15 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 220 - 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní souboj třetího s pátým v závěru základní části extraligy.

KARVINSKO

HCB Karviná - Steaua Bukurešť



KDY: sobota 17. února, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Špičkové sportovní klání evropské úrovně v Karviné. Domácí házenkáři prohráli v prvním zápase u soupeře o pouhý gól, v Karviné se rozhodne o dalším postupujícím v EHF European Cup 2023/2024.

Permoníkovský ples



KDY: sobota 17. února, 18 hodin

KDE: Karviná, KD Družba

ZA KOLIK: 650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Permoník zve na ples rodiče a své přátele. O hudbu se postará kapela Smolaři.

MFK Karviná - Slavia Praha



KDY: neděle 18. února, 15 hodin

KDE: Karviná, fotbalový stadion

ZA KOLIK: 230 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další se slavných pražských "S" v Karviné. Minulý týden tu Sparta vyhrála 1 : 3, jak dopadne Karviná se Slávií. Předchozí zápas v Praze Karviná prohrála 1 : 5.

BRUNTÁLSKO

Mini muzeum hraček a kočárků



KDY: sobota 17. února od

KDE: muzeum Nové Heřminovy, centrum obce

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Mini muzeum hraček a kočárků se nachází ve středu obce Nové Heřminovy, která leží na křižovatce mezi městy Bruntálem, Krnovem a Vrbnem pod Pradědem. Můžete zde vidět kočárky různých velikostí a typů, panenky, plyšové medvídky, minipokojíčky, kuchyňky, autíčka a také ostatní dřevěné, kovové a jiné hračky. Na návštěvě mohou děvčátka obdivovat vše co potřebují pro svou panenku a chlapci uvidí s čím si hrávali jejich tátové.

Poklady z půdy



KDY: neděle 18. února od 10 hodin

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava ojedinělých nálezů předmětů a ošacení z období 40. let 20. století. Móda ukrytých oděvů i uschované písemné materiály poskytují nemalou jistotu, že je můžeme časově zařadit do 30. až 40. let 20. století a jejich původní majitelé byli německé národnosti, patrně tehdejší majitelé zdejšího hostince. Krom toho, některé dokumenty byly značně choulostivé povahy, třeba takové stranické legitimace NSDAP…

Hledání pokladu pro děti v Malé Morávce



KDY: sobota 17. února od 8 hodin

KDE: obecní úřad Malá Morávka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hra je vhodná pro děti od 4 let (v doprovodu dospělých). Trasa je okružní, má 1,5 km a pohodovým dětským tempem se zastávkami ji zvládnete za 1,5 až dvě hodinky, s většími dětmi i do hodiny. Úkoly jsou originální a namixované pro zábavu menších i větších dětí. Po cestě natrefíte na dětské hřiště, venkovní posilovnu a několik možností občerstvení. Plánky k pokladu si můžete vyzvednout u obecního úřadu v Malé Morávce. Plánky najdete ve schránce na dřevěné vývěsní tabuli před budovou.