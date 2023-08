Jak si užít nastávající víkend? V Ostravě můžete v Dolní oblasti Vítkovic navštívit velkolepě pojatou show světoznámého DJ Boba a jeho hostů. Zoologická zahrada láká na komentované prohlídky exotických skleníků a na Slezskoostravském hradě pokračují Letní shakespearovské slavnosti. A spousty jiných akcí se konají i jinde v našem regionu, více v Tipech Deníku.

Světoznámý DJ Bobo vystoupí v sobotu v Ostravě. | Foto: SixArt/DOV

OSTRAVA



Dj BoBo v Ostravě / Evolut3on Tour + hosté: Michal David, Haddaway, Lunetic a další

KDY: sobota 12. srpna (od 15 hodin)

KDE: areál DOV

ZA KOLIK: 1150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tato událost se už několik měsíců těší obrovskému zájmu fanoušků! A nejenom fanoušků DJ Boba, ale také všech, kdo vyrůstali na devadesátkových hitech. Toto bude památný Open Air koncert, na který určitě budete dlouho vzpomínat! Přijďte se pobavit a zároveň se podívat na hudební legendy, které v sobotu v Dolní oblasti Vítkovic vystoupí.

Komentované prohlídky skleníků v Zoo Ostrava

KDY: sobota 12. srpna (11 h.) a neděle 13. srpna (14 h.)

KDE: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

ZA KOLIK: 160 Kč(dospělí), 100 Kč (děti 3-15 let)

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky dvou hektarových pěstebních skleníků v botanickém zázemí. Pěstují se zde např. citrusy, jako jsou tahitské lajmy, citrony, cedráty či pomela, ale také třeba banány. Lákavé je rovněž vidět exotické koření jako například kardamom nebo citronovou trávu. Ozdobou těchto tropických a subtropických prostor jsou bezesporu i květy nejrůznějších druhů orchidejí nebo sbírka bonsají. Sraz pro zájemce je u výběhu plameňáků hned za vstupem do zoo.

Letní shakespearovské slavnosti - Zkrocení zlé ženy

KDY: pátek – neděle 11. - 13. srpna (20.30 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 390 – 1190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostravské nastudování populární Shakespearovy komedie se tentokrát v překladu Jiřího Joska vrací k původnímu stylu uvádění této hry. Před diváky předstupuje opilý žebrák, pro kterého příběh hraje herecká společnost. Opilec situace střídavě komentuje a usíná. Diváci v hledišti tak uvidí, čeho všeho jsou herci schopni, když musí bojovat o divácký zájem, a jak obratně se dokáží přizpůsobit diváckému vkusu

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Historické slavnosti ve Frýdku-Místku

KDY: sobota 12. a neděle 13. srpna

KDE: Frýdek-Místek, Park Pod Zámkem, Zámecké náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o historické slavnosti ve spojitosti s Frýdkem-Místkem a zdejším krajem. Frýdecké historické slavnosti nabídnou tematický kulturní program ve formě pouličního divadla, šermu, historického jarmarku, šermířských a komediantských představení.

MajDay 2023

KDY: sobota 12. srpna

KDE: Třinec, fotbalové hřiště Vendryně

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Tak jako každý rok se můžete těšit nejen na překážkový závod dvojic, ale také na veletrh sportů i večerní koncerty.

Den obce Hrádek

KDY: sobota 12. srpna

KDE: Hrádek, areál TJ Sokol

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den obce Hrádek nabízí občerstvení i bohatý kulturní program. Od 15.20 hodin v areálu TJ Sokol vystoupí Verona, Petr Kolář s kapelou, Sebastien i Jiří Schelinger Revival.

KARVINSKO

Slavnosti guláše na Lodičkách v Karviné

KDY: sobota 12. srpna od 14 hodin

KDE: areál Lodičky, park Boženy Němcové, Karviná

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sobotní odpoledne nás čeká Slavnosti guláše na Lodičkách! Vystoupí kapely Drops, AC/CZ, Kaczi, Lewis Creaven Band.

Truck sraz Orlová

KDY: pátek 11. a sobota 12. srpna

KDE: Orlová-Město

ZA KOLIK: 150 Kč na 2 dny, 100 Kč jeden den, děti do 10-let a ZTP + doprovod zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce nabídne dvoudenní nabitý program. Pátek - spanilá jízda Orlovou, prohlídka trucků, od 20 hodin DJ. Sobota - soutěž profesionálních řidičů, hlasování o nejkrásnějším vozidle, dětský program, od 19 hodin koncert kapely Studna, od 21 hodin koncert AC/CZ revival.

Rockování nad Olzou

KDY: sobota 12. srpna od 14 hodin (vstup od 13 h.)

KDE: Park Adama Sikory, Český Těšín

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční letní hudební rocková akce, kterou letos moderuje Hanka Outratová. Vstup dětí do 12 let zdarma. Zahrají kapely Pindur, Witch Hammer, Turbo, Rolling Stones Tribute Band, Ador Dorath a Queenie-World Queen Tribute band. Vstup do areálu bude pouze hlavní bránou z ulice Potoční.

BRUNTÁLSKO

Hodokvas rytíře Kobylky + Noc démonů

KDY: sobota 12. srpna a neděle 13. srpna

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: 100 Kč (dospělí), 70 Kč (děti od 4 let, studenti, senioři, invalidé), 305 Kč (rodinné)

PROČ PŘIJÍT: Tradiční historicko-řemeslný jarmark a jedna z Top akcí sezony. Pověsti a šermířské příběhy ze života Karla IV. Maximální věrohodnosti bojového umění a soubojů. V sobotu 12. 8. poutavý večerní program. Velkolepý rytířský turnaj plný speciálních efektů. Šermířské komedie, pověsti, dobové příběhy. Nebudou chybět ani loutková představení a pohádky nejen pro děti, ale i dospělé . Ukázky zručnosti starodávných řemesel. V sobotu 12.8. od 17:30 do 22:30 Noc démonů, plná povídek a ohnivých show v podání historické skupiny Špinavci.

Duo Jamaha - koncert

KDY: sobota 12. srpna (15 h.)

KDE: zahrada Flemmichovy vily, Krnov

ZA KOLIK: 250 Kč, ZTP/P sleva 50 %

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená hudební skupina, která hraje v lidové písničky i moderní hudbu pro všechny generace.

NOVOJIČÍNSKO

Den města Fulnek

KDY: sobota 12. srpna, od 10 hodin

KDE: Náměstí Komenského, Fulnek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den města Fulneku přináší pestrý program, který zahájí v 10 hodin Dechová hudba Děrničanka, tu vystřídá půl hodiny před polednem zpěvák a muzikálový herec David Uličník. Ve 14 hodin začne program pro děti s názvem Štístko a Poupěnka, v 16.30 stane na pódiu Thom Artway, v 19 hodin zazpívá Kamil Střihavka a vyvrcholením bude koncert kapely Čechomor s Martinou Pártlovou.

Malované písničky

KDY: pátek 11. srpna, od 16 hodin

KDE: kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Táborový koncert pořádaný DDM Kopřivnice ve spolupráci s KDK Kopřivnice. Každoroční pěvecké, hudební a taneční vystoupení doprovázené výstavou dětských výtvarných prací.

Koncert v zahradách

KDY: pátek 11. srpna, od 18 hodin

KDE: Piaristické zahrady, Příbor

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Koncert příborské skupiny Country Garáž v příjemném prostředí piaristických zahrad.

Koncert – Ponožky pana Semtamťuka

KDY: pátek 11. srpna, od 19.30 hodin

KDE: autokemp, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 120 Kč/děti 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Berounská skupina Ponožky pana Semtamťuka kráčí napříč hudebními styly a s nějakým žánrovým zařazením si hlavu neláme. Kapela hraje jazz, folk, hospodskej šraml, ozvěny world-music, westernu, skáčka i rocku. Akce se uskuteční v rámci Frenštátského kulturního léta 2023.

Kapitán Demo & support: DJ SKAP

KDY: pátek 11. srpna, od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Nepřehlédnutelná osobnost českého showbusinessu v Novém Jičíně!

Frendly fest/Extreme edition

KDY: sobota 12. srpna, od 10 hodin

KDE: Martinská čtvrť, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 99 Kč/ děti do 12 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Frenštát pod Radhoštěm připravilo nový festival, který nebude jen o hudbě, ale i o zážitcích… Na místě bude Food festival, zážitkové jízdy sportovními auty, basketbal, graffiti, jízda buggynou, dětský park. Dále jsou v programu uvedení Dj Lucky boy, Dj Necroz, Dorian, Furt bokem drift. Lower united cars, special brothers stunts show, Trash Quads drone a Picnic skate school. Část výtěžku pořadatelé věnují na dobročinné účely.

Turnaj a obecní fotbalové derby

KDY: sobota 12. srpna, od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Kopřivnice-Lubina

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Součástí akce bude fotbalový turnaj dětí, fotbalové utkání staré gardy Lubina, soutěž v penaltách, připraveny budou také různé akce pro děti. Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení. Akci zakončí hudební zábava.

Závod družstev s mezinárodní účastí - SPT vs. PROFIL Team

KDY: sobota 12. srpna, od 16.30 hodin

KDE: plochá dráha na stadionu, Kopřivnice

VSTUPNÉ: 150 Kč/děti do 150 centimetrů výšky - zdarma

PROČ PŘIJÍT: AK Plochá Dráha Kopřivnice pořádá závod dvou družstev s mezinárodní účastí. Jeden tým pojede pod hlavičkou jednoho z generálních sponzorů SPT, druhý pod hlavičkou PROFIL Team. Oba týmy budou složeny z velmi vyrovnaných jezdců a bude to doslova bratrovražedný souboj od první do poslední jízdy. Závod se pojede od 17 hodin, Vše ale začne už v 16.30 hodin slavnostním nástupem.

Letní večer na koupališti

KDY: sobota 12 srpna, od 17 hodin

KDE: areál koupaliště Libotín, Štramberk

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letní večer na kterém zahrají štramberské kapely. Od 17 hodin vystoupí skupina K.I.S. kterou v 19.30 hodin vystřídá skupina Ostopět.

Rozhledna otevře mimořádně pro sledování perseid

KDY: sobota 12. srpna, od 20 hodin

KDE: rozhledna Bílá hora, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma od 20 do 24 hodin

PROČ PŘIJÍT: Mimořádné otevření rozhledny pro sledování perseid. Pořadatel akce Kabelová televize Kopřivnice upozorňuje, že na cestu na rozhlednu je nutná vlastní baterka. Vstup na rozhlednu je na vlastní nebezpečí. Děti mohou pouze v doprovodu rodičů. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

OPAVSKO

Hozený širák znovu dosedne

KDY: sobota 12. srpna od 13 hodin

KDE: Sokolovna Opava - Vávrovice

PROČ PŘIJÍT: Spolek Kafrazyl dává nejenom milovníkům country hudby letos už po třetí příležitost k zábavě. Mohou si vychutnat jednodenní festival Opavský country širák. V jeho programu uslyší opavskou folk-country-trampskou skupinu 5 pod nulou, folkovou skupinu Kopyto, P.E.T.R a s kapelou, oderskou skupinu Zajatci, českobudějovického písničkáře Reného Součka, folk-rock-popovou formaci Tony Joch a přátelé a především stálici českého bluegrassového nebe. Budou jí čerství držitelé ceny Anděl v kategorii Folk a country Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva.

Ptačák ve druhé části letního programu

KDY: sobota 12. srpna od 13 hodin

KDE: Ptačí vrch, Opava

PROČ PŘIJÍT: Opavské zábavné léto léto se vrací na Ptačí vrch a začíná hrami i aktivitami pro děti. Od 16.30 hodin představí ostravské Divadlo Stará Aréna divákům italskou komedii o nešťastné lásce Isabelly a Leandra. V 18 hodin zahraje kapela Adám Sánches Band a od 20 do 24 hodin bude zábava plně v režii DJ Romana Jayera.

Obec bude mít pestrou oslavu svých dnů

KDY: sobota 12. a neděle 13. srpna

KDE: areál Lipjo, Chlebičov

PROČ PŘIJÍT: Dny obce vyplní obyvatelům jejich víkend, na který si stěžovat nebudou. Sobotní část programu zahájí v 17 hodin soutěž Chlebičov má talent, která prověří schopnosti a umění odvážných přihlášených. Nejlepší z nich dostane hodnotnou cenu. Po napínavém soutěžním klání přijde od 19 hodin čas na hudební vystoupení skupiny Holki a zpěváka Petra Koláře, od 22.30 hodin bude přítomným vyhrávat DJ Baluu. V neděli zazpívá návštěvníkům od 14 hodin duo Eva a Vašek a po jejich písničkách se k programu připojí kapela Dolbend.

Město čekají pohodové dny

KDY: pátek 11. a sobota 12. srpna

KDE: Geopark a knihovna Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Na obyvatele bude v pátek od 14 hodin čekat v Geoparku Letní pohoda ve městě. Pohodové odpoledne nabídne přítomným ukázky řezbářských prací, řadu sportovních atrakcí i zajímavé soutěže jak pro jejích účastníky, tak i pro diváky. Návštěvníci si užijí též kreativní floristiku, pletení copánků Lady Style i čokoládové fonduie. Vstupné je 50 korun a pro děti do šesti let v doprovodu dospělých je vstup zdarma. Sobota ožije od 17 hodin v knihovně veselou náladou, o kterou se přičiní spolek Quo Vadis svou komedií Zkrocení zlého muže. Vstupné je 80 korun.

Kdo uvaří nejlepší guláš?

KDY: sobota 12.srpna od 8 hodin

KDE: hřiště FC Dolní Benešov

ZA KOLIK: 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Dolnobenešovský Gulášmajster je ve městě velmi oblíbenou soutěží, prověřující znalosti o zhotovení toho nejlepšího guláše. Vlastní klání zdatných amatérských kuchařů o tento čestný titul skončí ve 13 hodin, kdy začne košt hotových soutěžních gulášů. Hodnotit je budou samotnými návštěvníci této voňavé kulinářské akce. Soutěžící si na výsledek musejí počkat až do 15 hodin, kdy bude vyhlášení vítězů a doprovodný program zajistí kapela Unico i různé atrakce.

Zahradní slavnost se vrací

KDY: sobota 12. srpna od 16 hodin

KDE: Moštárna Ludgeřovicce

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Zahradní slavnost ani letos nezklame své příznivce, kteří si zasoutěží, využijí nabídku her a odvážnější si nechají pomalovat těla. Soutěž To nej z naší zahrady se dočká vítězů a děti se zabaví při večerním filmovém promítání. V programu nebudou chybět ukázky i prodej rukodělných výrobků místních zahrádkářek.

Jen tak si brnknout

KDY: sobota 12. srpna od 17 hodin

KDE: U Janošů, Píšť

PROČ PŘIJÍT: První ročník hudebního večera pod názvem Brnkni si bude mít v obci svou premiéru. Připravili ho „mladí“ hudebníci z Prajzské. V programu vystoupí hudba Josefa Baďury se svými hosty a DJ Oldies.

Odpust pobaví návštěvníky

KDY: pátek 11. až neděle 13. srpna

KDE: areál Baumšula, Šilheřovice

PROČ PŘIJÍT: Úvodní část zajistí v pátek od 21.30 hodin letní kino promítnutím snímku Indiana Jones a nástroj osudu za vstupné 50 korun. V sobotu bude mít děj odpustová zábava pod širým nebem s kapelou Maras Band a vstup je volný. Po celý víkend budou pro zájemce v provozu kolotoče a další atrakce.