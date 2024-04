Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku se můžete vypravit na baseball, rockové koncerty, uctít památku písničkáře Karla Kryla nebo zavítat na Bleší či Fauna trhy. Bohatý program proběhne i na dalších místech regionu. Více v tipech Deníku.

Bleší trhy v Ostravě. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

OSTRAVSKO

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno

KDY: pátek 19. 4. (19 h.)f

KDE: SKSB Arrows Ostrava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní duel mezi nejlepšími mužskými baseballovými týmy!

Krylování - koncert k výročí Karla Kryla

KDY: pátek 19. dubna (19 h.)

KDE: Klub Parník, Mor. Ostrava a Přívoz

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letos si připomínáme dvě výročí spojená s básníkem a písničkářem Karlem Krylem - dubnové (80. let od narození) a březnové (30. let, od doby, kdy nás nečekaně opustil). Písně Karla Kryla ožijí v podání hudebníka Jana Kynčla, který v průběhu večera zahraje průřez celou tvorbou a podělí se i o osobní vzpomínky na tohoto barda. Večer bude dále zpestřen besedou s režisérem Dušanem Rapošem, osobním Krylovým přítelem, jenž o něm natočil dokument s názvem "Karel Kryl: Kdo jsem…?". V druhé polovině koncertu bude Janu Kynčlovi sekundovat houslista Libor Kotas. Přijďte si společně připomenout "básníka s kytarou", jehož osud byl bytostně spjat s Ostravou, kde natočil své první album Bratříčku, zavírej vrátka.

Citron / Metalinda / Loretta

Koncert rockových legend proběhne v ostravském Garage clubu.Zdroj: repro Deník

KDY: pátek 19. 4. (19 h.)

KDE: Rock and Roll Club Garage, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 690 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapely CITRON i s bývalými členy Jardou Bartoněm a Vaškem Vlasákem, slovenská METALINDA a dámská metalová legenda LORETTA vyrazily na jaře 2024 na společné turné, nazvané trefně Síla návratu.

Open Studios Ostrava v Plato Bauhausu | festival

KDY: sobota 20. dubna (15.30 h.)

KDE: Plato Bauhaus, Mor. Ostrava a Přívoz

ZA KOLIK: 1 Kč – 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Víkend otevřených ateliéru umělců a umělkyň. V Bauhausu komentovaná prohlídka a workshop.

Bleší trhy

KDY: sobota 20. dubna (7-12 h.)

KDE: Výstaviště Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 30 Kč (děti do 12 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Celostátní hobby setkání sběratelů všech sběratelských oborů – starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, vláčky, autíčka, sklo, porcelán, kuriozity a jiné. Je možné jak nakoupit, tak prodat jakékoli osobní věci.

Koncert DESMOD

KDY: sobota 20. dubna (20 h.)

KDE: Rock and Roll Club Garage, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 590 Kč / 790 Kč (VIP, balkon)

PROČ PŘIJÍT: Po roce se do Garage clubu vrací populární slovenská kapela DESMOD. Po koncertě bude následovat after party WOODMANOTÉKA až do ranních hodin.

Fauna trhy, chovatelská burza

KDY: neděle 21. dubna (6-12 h.)

KDE: Výstaviště Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 60 Kč (40 Kč děti od 3 let, senioři, studenti, ZTP)

PROČ PŘIJÍT: Na své si přijdou milovníci zvířat – psy, kočky, okrasné ptactvo, akvaristika, teraristika a mnohé další. Prezentace novinek ze světa krmiv pro všemožné druhy zvířat.

Štístko a Poupěnka - Pojď si hrát

KDY: neděle 21. dubna (10 h.)

KDE: Aula VŠB-TUO, Ostrava

ZA KOLIK: 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nové představení u dětí oblíbené dvojice Štístka a Poupěnky nazvané Pojď si hrát! Opět se setkáte s panem Doremi, Honzíkem a samozřejmě se Štístkem a Poupěnkou. Na začátek si pořádně zaskáčeme s písničkou Skáčeme a také zalétáme s Letí, letí. Konečně splníme přání broučkům, kteří se tak dlouho těšili na Jojojo, nenene. Naučíme vás naši verzi táborového hitu: Když jsi šťastný.

OPAVSKO

Křest s koncertem

KDY: pátek 19. dubna od 16.30 hodin

KDE: sál Minoritského kláštera, Opava

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní akcí k výročí Mendelova gymnázia bude křest Almanachu, doplněný charitativním koncertem, nazvaným Motýlek v dlani. Vystoupí na něm studenti gymnázia, absolventi i pozvané hosté. Výtěžek je určený na podporu spolku G.H.O.ST z. s., který pomáhá potřebným studentům.

Bratři Orffové v kostele

KDY: pátek 19. dubna od 19 hodin

KDE: kostel sv. Jánů, Opava

ZA KOLIK: 290 korun

PROČ PŘIJÍT: Na podzimní vydání reedic alba Šero a Bingriwingri Bratří Orffů u labelu Minority Records navazuje v dubnu turné. Během něm bude mít kapela zastávku v Opavě. Pro své fanoušky připravili Bratři Orffové navíc i malé překvapení - vydání Písně pro Stefanii Sauer na streamovacích platformách. „Vrátili jsme se skoro o třicet let zpátky, kdy tato píseň vznikla a znovu jsme ji natočili v jednoduchém aranžmá hlasu jen s doprovodem mladého šikovného krnovského klavíristy Matěje Černého,“ říká zpěvák a kytarista Ivan Gajdoš. Rozjímavou Píseň pro Stefanii Sauer doprovází videoklip, za kterým stojí členové kapely i tatérka a kreslířka Nella Vilímková.

Alternativní rock v Šatlavě

KDY: pátek 19.dubna od 20 hodin

KDE: klub Šatlava, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Kapela HC3 byla založena v roce 1996 a s nejlepšími ohlasy projela už nespočtem českých klubů a festivalů. V roce 2001 vydala singl Space Avenues, který vyšel v Austrálii a na Novém Zélandu, v roce 2003 desku …and what about your life, klip k písni Story, hrála v Chicagu na festivalu pořádaném pro českou komunitu v USA, na kontě má opus We´re not like the others a od roku 2004 koncertuje v USA. Jako jedna z jedna mála českých kapel projela celý americký klubový jih. V roce 2007 se vrátila na česká pódia a pokračuje na alternativní rockové vlně.

Tomáš Kočko s kapelou

KDY: pátek 19. dubna od 19.30 hodin

KDE: obecní dům Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Kočko je moravský písničkář, skladatel a aranžér. Se svým orchestrem je držitelem dvou cen Anděl za album roku. Jejich hudba zní přímočaře, má výrazné melodické linky a rytmické figury s prvky rocku, folku a jazzu. Tomáš Kočko je absolventem Divadelní fakulty muzikálového herectví JAMU a a její Hudební fakulty v oboru Operní režie.

Petrův zdar u rybníka

KDY: sobota 20. dubna od 7 hodin

KDE: rybník Kamenec

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Pořádající rybářský klub Kamenec vysadil do rybníka několik metráků kaprů a hájil je až do začátku závodů. Účastníci je budou během Rybářských závodů lovit a na nejúspěšnější čekají finanční i věcné výhry. Připravená je též tombola, kolo štěstí, jídlo i pití.

Otevírání jara a turistické sezony

KDY: sobota 20. dubna od 9 hodin

KDE: U Babince, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Pro účastníky je připraveno pět turistických tras různé délky i doprovodný program, čítající jaro i turistickou sezonu. Kulturní program nabídne přítomným koncert dechového orchestru , prohlídky zámku, vystoupení kapely Kamarádi, komentovanou prohlídku Weisshuhnova kanálu i ukázky práce s opeřenými dravci.

Rock Nářez Revival

KDY: sobota 20. dubna od 20 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Sálem se ponese hudba, kterou návštěvníkům představí kapely Europe Tribune Czech a Metallica Revival Litovel. Kromě muziky budou mít zájemci na baru připravenou Hospůdku Dohráno.

NOVOJIČÍNSKO

Keramika nejen v kuchyních našich babiček

KDY: pátek 19. 4. do 16 hodin

KDE: Muzeum Novojičínska ve Frenštátě

PROČ PŘIJÍT: Výstava užitné a dekorativní keramiky, doplněná o dobový nábytek, textilie a předměty v Muzeu Novojičínska ve Frenštátě pod Radhoštěm představí výrobky místních a regionálních keramických dílen a továren.

Janův labyrint

KDY: sobota 20. 4. do 16 hodin

KDE: Svět Komenského, Fulnek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava Janův Labyrint pokouší prezentovat mladého muže z Fulneku, jak se vykreslil ve svém díle. Staňte se na chvíli poutníkem jeho životem a možná samy najdete ráj v labyrintu světa.

Pilotem ultralehkého letadla

KDY: sobota 20. 4. od 9 do 18 hodin

KDE: letiště Mošnov

ZA KOLIK: 7900 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce pro milovníky létání a ultralightů. Povídání s instruktory o této tématice a seznamovací let ultralightem v době trvání 20 minut.

Těškovické jaro – Ryba ve vodě

KDY: sobota 20. dubna (19 až 22 hodin)

KDE: Kulturní dům Těškovice

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Divadelní přehlídka Těškovické jaro se v obci Těškovice (10 km od Bílovce) koná každoročně již od roku 1956. Divadelní soubory nejen z Moravskoslezského kraje hrají v Těškovicích převážně komedie.

Burianův svět ve Štramberku

KDY: sobota 20. dubna 9 až 16 hodin

KDE: Muzeum Zdeňka Buriana

ZA KOLIK: 50 Kč (rodinné vstupné 150 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Kdo by ho neznal? Zdeněk Burian a jeho svět, takový název má výstava, kterou můžete navštívit v Muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Country bál

KDY: pátek 19. dubna

KDE: Třinec, U Buriana

ZA KOLIK: 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bál pro milovníky country kultury, hrají Smolaři.

Akuma

KDY: sobota 20. dubna, 19.30 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stolárna

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legendární frýdecká skupina pod taktovkou Míši Michny k poslechu i tanci.

KARVINSKO

Monkey Business

KDY: pátek 19. dubna, 21 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: 490 Kč předprodej/550 Kč na místě, 220 Kč ZTP

PROČ PŘIJÍT: Monkey Business je léty prověřený pojem na tuzemské hudební scéně. Chytlavé funky hity osloví snad každého posluchače.

HCB Karviná - Lovci Lovosice

KDY: sobota 20. dubna, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Série semifinále play off házenkářské extraligy pokračuje. Dosavadní stav série je 1 : 1 a domácí Baník bude potřebovat podporu všech fanoušků kvalitní házené.

Štístko a Poupěnka - Pojď si hrát!

KDY: sobota 20. dubna, 15 hodin

KDE: Karviná, MěDK

ZA KOLIK: 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Show pro děti s oblíbenými postavičkami.

BRUNTÁLSKO

Společná setká(vá)ní v Rýmařově

KDY: sobota 20. dubna od 17 hod.

KDE: Galerie Octopus, Rýmařov

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Do 28. dubna stihnete v Galerii Octopus navštívit mimořádnou výstavu kreseb, grafik a fotografií Společná Setká(vá)ní dvou význačných osobností: jedné z nejvýznamnějších českých umělkyň Adrieny Šimotové a světově uznávaného sovineckého fotografa Jindřicha Štreita. Vystavené fotografie a díla jsou na veřejnosti prezentována vůbec poprvé. K této výstavě se v sobotu 20. dubna v 17 hodin uskuteční doprovodný program, jenž bude věnovaný literární tvorbě Adrieny Šimotové publikované v knihách Uvnitř – vně a Hlava k listování. Texty Adrieny Šimotové přednese Ivana Plíhalová, herečka Moravského divadla v Olomouci. V hudebním doprovodu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Mortona Feldmana a Sergia Cervettiho v podání houslisty Víta Mužíka a violistky Dominiky Mužíkové.

Chovatelská přehlídka trofejí z Bruntálska

KDY: sobota 20. dubna od 8 do 17 hod. a v neděli 21. dubna od 8 do 12 hod.

KDE: Společenský dům, Liptaň

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč, do 18 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Okresní myslivecký spolek Bruntál pořádá ve dnech 20. dubna až 21. dubna v Kulturním domě v Liptani Chovatelskou přehlídku trofejí jelení zvěře oblasti Jeseníky východ a daňčí zvěře oblasti Osoblažsko. Součástí výstavy je výstava trofejí srnčí, černé a dravé zvěře ulovené v okrese Bruntál v lovecké sezoně 2023/24. Výstava je pořádána ve spolupráci a s podporou Moravskoslezského kraje a podporou měst Bruntál, Krnov a Rýmařov.

V krnovském Kofola Music Clubu přivítají Annu K.

KDY: pátek 19. dubna od 20 hod.

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 490 / 520 Kč

PROČ PŘIJÍT: Anna K. vyslyšela přání svých fanoušků. Před výjimečné večery, které připravuje do pražského Fora Karlín a brněnského Sona, přidává tři klubové koncerty v Písku, Krnově a Chrudimi. „Budou to večírky pro nedočkavé,” směje se Anna K, která nedávno oslavila 30 let na hudební scéně. Během dubnových koncertů zpěvačka představí živě své nejnovější album Údolí včel, na kterém spolupracovala se svým partnerem, kytaristou Tomášem Varteckým. Album, které sklízí nadšené ohlasy jak fanoušků, tak i hudebních publicistů, obsahuje devět písní plných citů. Fanoušci se mohou těšit i na unikátní divadelní scénu, kterou připravuje jeden z nejvyhledávanějších českých scénografů Marek Cpin. Ten je dlouholetým spolupracovníkem Národního divadla i Divadla Na zábradlí