Ve čtvrtek bylo rozneseno přibližně 500 obálek, které vedle roušky obsahují i leták s nabídkou pomoci a návod, jak se správně o roušku starat.

„Celou dobu se snažíme velkou část pomoci směřovat k seniorům. Naši zaměstnanci hlavně z odboru sociálního ušili stovky roušek, které využívají především obyvatelé domovů s pečovatelskou službou a další dříve narození Porubané. K nim, a k lidem, kteří se o ně starají, mířila i většina darů, které jsme dostali od jednotlivců i institucí,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

„Teď jsme se ale rozhodli, že všem seniorům v Porubě adresně pošleme ještě jednu látkovou roušku a především potřebné informace, na koho se mají obrátit, když potřebují pomoc,“ doplnila.

Zaměstnanci úřadu připravili více než šestnáct tisíc balíčků, které budou lidem starším pětašedesáti let v následujících dnech doručeny do schránek. Roznos by měl skončit 19. dubna.

„Možná důležitější než rouška jsou informace, které balíček obsahuje. Mnoho starších lidí nevyužívá internet a sociální sítě. Máme pro seniory připravené nejrůznější programy pomoci. Od doručení nákupu, přes dezinfekci až třeba po psychologickou pomoc. Pokud chceme, aby se o této pomoci dozvěděli všichni bez rozdílu, adresné doručení je asi jedinou možností,“ řekla starostka.

Balíčky s letáky jsou připravené, teď už zbývá doplnit do nich jen roušky, které postupně doručují nejrůznější subjekty. „Jsem velmi ráda, že se mezi zaměstnanci našla spousta dobrovolníků, kteří budou roušky balíčkovat i v průběhu Velikonoc ve svém osobním volnu. Chceme udělat vše proto, aby senioři roušky i informace měli k dispozici co nejdříve,“ dodala starostka.