„Jsme registrovaná sociální služba pod Moravskoslezským krajem. Poskytujeme tlumočnickou službu v rámci zákona o sociálních službách,“ vysvětluje ředitelka Pavlína Zarubová.

Posláním centra je poskytovat bezplatnou tlumočnickou službu, základní sociální poradenství a obecně prospěšné aktivity nejen pro občany se sluchovým postižením v MS kraji. „Pokud se na nás někdo obrátí třeba s tím, že maminka špatně slyší, tak my poradíme a nasměrujeme tam, kam je potřeba.“

Co se týče sociální služby, ta je pro klienty celá zdarma. Centrum ale nabízí také doplňkové činnosti, a to např. během Colours of Ostrava, kdy festival chce mít své workshopy v rámci Meltingpotu tlumočené. V takových případech už jsou služby zpoplatněny.

Centrum bylo založeno v roce 2014. Jeho ředitelka Pavlína Zarubová má oba rodiče neslyšící, tudíž v tomto prostředí vyrůstala.

„Byla jsem dítě, které profesi tlumočníka vykonávalo od útlého věku. Přirozeně jsem k tomu byla vedena,“ vzpomíná. V té době nebyly tlumočnické služby tak dostupné, jako dnes. Za posledních 7 let se centrum rozrostlo a momentálně zaměstnává 30 lidí. Tým sestává např. z pracovníků v sociálních službách, tlumočníků, nebo přepisovatelů.

„Dnes máme 186 klientů na smlouvu a uděláme asi 5 tis. intervencí za rok. Jsme opravdu šťastní, že se na nás obracejí i mladé rodiny. Byli už jsme také u několika porodů, kde jsme zprostředkovávali komunikaci mezi personálem, který musel mít roušky, a maminkou, která je neslyšící. Díky tlumočníkovi maminky rodily ve větší psychické pohodě a byly plně informované,“ usmívá se a dodává, že spolupráce se zdravotníky byla také skvělá.

Běžný člověk si nejspíš pod frází „služba pro neslyšící“ představí pouze tlumočníka znakového jazyka, ale pro sluchově postižené je důležitý také psaný text. Proto centrum nabízí i službu simultánního přepisovatele.

„Tento přepis většinou využívají osoby ohluchlé nebo těžce nedoslýchavé, když jdou např. na jednání, kde nemluví jen s jednotlivcem. Zachytí tam pro ně do psaného textu vše, co slyší,“ říká ředitelka CSNN. Přepisovatel je podstatný hlavně pro ty, kteří o sluch přišli během života a preferují psaný text před znakovým jazykem, který třeba neovládají.

Dalším pomocníkem v životě neslyšících jsou titulky, ať už u filmů, zpráv, dokumentů či sportu. V ostravském studiu České televize toto zařizuje Lucie Nápravníková, koordinátorka výroby skrytých titulků, a její tým editorek a rychlopísařek.

„Ze zákona musíme titulkovat cca 75 % všech pořadů, reálně jich je ale mnohem více. Kromě koncertních záznamů bez jakékoliv mluvy či českého zpěvu tvoříme titulky asi pro všechno. Osobně bych řekla, že naši výrobu titulkujeme z 95 až 99 %,“ vysvětluje.

CSNN celoročně pořádá nespočet akcí. Tou hlavní je každoroční Galavečer Neslyšících, jehož 7. ročník se uskutečnil letos na konci září v rámci Mezinárodní týdne neslyšících.

„Je to zaběhnutý kulturní program, na který se těší neslyšící napříč republikou,“ popisuje Pavlína Zarubová s tím, že zúčastnit se ho mohli i slyšící. Moderátoři sice jsou neslyšící, vše se přepisuje, takže nikdo o nic nepřijde. „Je to i výborná forma osvěty, protože slyšící lidé vidí i tu druhou stránku.“

„Děkuji kraji, protože naše spolupráce funguje skvěle. Stejně tak se statutárním městem Ostrava. Jsem šťastná, že jsme schopni tuto službu udržet ve vysoké kvalitě a že nás, ani neslyšící, covid nepostihnul,“ uzavírá Pavlína Zarubová.