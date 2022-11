„Hele ty Jaryne, řekni mi co je. Něco jsme zažili a víme svoje,“ začíná Pokáč novou píseň, kterou složil spolu s Jarkem Nohavicou. Dva oblíbení písničkáři tak spojili síly a ve svižné a jednoduché písni se Nohavica s Pokáčem odkazují na Johna Lennona a ono slavné All You Need Is Love. Nenásilně tak kritizují českou hudební scénu a svět internetu.