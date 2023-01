2. Rekonstrukce Ostravice-Textilie

Takto by měla do dvou let vypadat zchátralá chlouba města Ostravica-Textilia. Vizualizace: Master Design.Zdroj: se svolením Master Design

Loni v dubnu začala tolik očekávaná záchrana cenného komplexu někdejšího módního domu a letos v červnu má být dokončena. Nová Ostravica, která by se měla otevřít zhruba dvacet let po svém nuceném uzavření po zřícení stropů, počítá s vybudováním centra kreativního průmyslu, restaurací, kavárnou, hudebním klubem či třeba divadelním a konferenčním sálem.

Náklady na rekonstrukci přesahují 250 milionů korun. „Budova se zevnitř musela v podstatě celá postavit znovu. Zcela se jednotlivé objekty vyčistily do té míry, aby v nich vůbec mohly být prováděny povrchové úpravy, podlahy, vnitřní příčky apod.,“ popsal zachování de facto jen nosné konstrukce stavby majitel zhotovitelské společnosti Bystroň Group Michal Bystroň.

