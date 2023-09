/FOTO, VIDEO, VIZUALIZACE/ Investice v Ostravě nespí. Stejně jako každý rok započala v moravskoslezské metropoli řada nových investic, některé projekty jsou naopak před dokončením a jiné teprve získávají první kontury na papíru. Deník vybral pět investic napříč těmito hledisky, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Aktuálnímu výběru Deníku, který v různé podobě sestavil přehled klíčových staveb v Ostravě za poslední dva roky už potřetí, konkurovala řada dalších velkých projektů.

Zmínit lze například dalece pokročilou stavbu bytového komplexu Nové Lauby či parkovacího domu u městské nemocnice Ostrava či třeba připravované projekty, u kterých se s pracemi ještě nezačalo: parkovací dům u hejtmanství, rekonstrukci věžáku v Ostrčilově ulici, bytový dům ve Vojanově ulici, polyfunkční dům Křižovatka v Českobratrské ulici či MUSEum+ v Dolních Vítkovicích.

Přinášíme TOP 5 stavebních projektů v Ostravě podle Deníku. Jak to s nimi aktuálně vypadá?

1. Koncertní sál

Nová koncertní síň pro Ostravu. Nejdiskutovanější ze všech připravovaných projektů na území města se v uplynulých měsících dal do pohybu. Dům kultury města Ostravy už je oplocený a na staveništi se pohybuje těžká technika společnosti Sdružení pro Koncertní halu, kterou tvoří firmy IMOS Brno a IPS Třinec. Vzájemnou spolupráci si firmy vyzkoušely už při stavbě univerzitního kampusu na Černé louce.

Prozatím se však ještě nestaví samotná futuristická přístavba ve tvaru houslového pouzdra, ale probíhají přípravné stavební a výkopové práce v podobě přeložek sítí či třeba geotermálních vrtů. Stavba nového zázemí pro Janáčkovu filharmonii Ostrava spolu s rekonstrukcí domu kultury a okolních úprav má stát přes 4,1 miliardy korun, což je o 28 procent víc než před rokem.

Ostrava má vytvořený fond s 811 miliony korun, Moravskoslezský kraj přispěje 300 miliony, stát prostřednictvím ministerstva kultury (MK) 600 miliony, Ostrava z MK získala také dotaci 120 milionů z Národního plánu obnovy a 125 milionů ze Státního fondu životního prostředí.

Většinovou část zdrojů má pokrýt kombinace dlouhodobého investičního úvěru od Evropské investiční banky a nenávratného grantu ze zdrojů Evropské komise. Hlavní sál koncertní haly pojme až 1300 diváků, počítá se také s řadou dalších prostor.

KONCERTNÍ SÁL (a rekonstrukce DKMO)



Kde bude stát: 28. října 2556/124, Moravská Ostrava

Kdy bude hotová: 2026

Kdo za stavbou stojí: Investorem je město Ostrava, zhotovitelem Sdružení pro koncertní halu (IMOS Brno a IPS Třinec)

Kolik stavba stojí peněz: 4,1 miliardy korun

Co najdete uvnitř? Velký sál pro 1300 posluchačů, komorní sál, moderní technické i administrativní zázemí, nahrávací studio či třeba edukační centrum a kavárnu

2. Černá kostka

Původně se mělo jednat čistě o nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny, už nějaký čas je však projekt zpátky ve hře v modernějším hávu – aktuální záměr je vytvořit Černou kostku jako větší centrum digitalizace, vědy a inovací. Letitý projekt Moravskoslezského kraje se po dlouhé době vrátil zpět do hry a nyní se u něj počítá s využitím evropských dotací.

Odhadovaný rozpočet na stavbu Černé kostky se pohybuje kolem 2,5 miliardy korun, přičemž většinu nákladů má pokrýt evropská dotace ve výši 1,65 miliardy korun z fondu pro spravedlivou transformaci, od plánované spoluúčasti tak upustil stát.

„Budova vědecké knihovny Černá kostka bude řešena prostřednictvím Fondu pro spravedlivou transformaci, tedy bez nutnosti finančního přispění ministerstva,“ potvrdila Deníku Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury. Moravskoslezský kraj si svou klíčovou stavbu dofinancuje 800 miliony korun z fondu strategických projektů, podle dřívějšího memoranda kraji přispěje 150 miliony také Ostrava.

Černá kostka má stát na půdorysu 36 metrů a mít celkovou užitnou plochu 16 tisíc metrů čtverečních. Vejít se do ní má až 1,2 milionu knih a otevřít by se měla v roce 2027. Stavební práce mají začít příští rok na jaře, s přeložkami sítí už se začalo.

ČERNÁ KOSTKA



Kde bude stát: 28. října v místě velkokapacitního parkoviště u DKMO, Moravská Ostrava

Kdy bude hotová: 2027

Kdo za stavbou stojí: Investorem je Moravskoslezský kraj, zhotovitel prozatím není vybrán

Kolik stavba stojí peněz: 2,5 miliardy korun

Co najdete uvnitř? Moderní vědeckou knihovnu, prostor pro studium, vybavené studovny a studijní místa, moderní vzdělávací nástroje a technologie včetně robotiky, programování, 3D tisku a virtuální reality

3. Ostravica-Textilia

Správně bychom spíše měli hovořit o projektu Boutique Business Inkubátor Ostravica (BBIO), jak se někdejší slavný módní dům v křižovatce ulic Nádražní a 28. října bude brzy jmenovat.

Původně se měl kompletně zmodernizovaný nárožní dům otevřít pro nové účely už v červnu, soukromý investor však byl letos nucen na základě připomínek památkářů a řádění dřevomorky v krovu změnit původní návrh a rozhodl se vrátit Ostravici podobu fasády z jejích neslavnějších časů – z 30. let minulého století. Oproti původní podobě však bude mít střešní nástavbu a také nové využití. Inkubátor poskytne prostor tvůrcům, kreativcům a startupům.

Vzniknou v něm kanceláře a zázemí pro jednotlivce i velké firmy, akustické laboratoře či třeba nahrávací či podcastové studio. V přízemí bude kavárna, v suterénu pak klub pro kulturní a společenské akce. „Novou Ostravici“ veřejnost uvidí v nejbližších měsících.

„V polovině října se v objektu, a to ještě takt trochu na stavbě, uskuteční konference Brownfield s rozvojovou regionální agenturou MSID, 17. listopadu pak plánujeme budovu ukázat veřejnosti na jakémsi dni otevřených dveří – vpustíme zájemce do foyer, k ikonickému schodišti a také podívat se na nový střešní světlík,“ řekl Deníku mediální zástupce investora Jindřich Vaněk s tím, že nájemní smlouvy do Ostravice se uzavírají k 1. lednu příštího roku, kavárna pak bude otevřena až začátkem jara.

BOUTIQUE BUSINESS INKUBÁTOR OSTRAVICA (zkráceně Boutique Ostravica)



Kde bude stát: 28. října 284/58, Moravská Ostrava

Kdy bude hotová: podzim 2023

Kdo za stavbou stojí: Investorem je společnost Ivančice property, zhotovitelem společnost Bystroň Group

Kolik stavba stojí peněz: přes 300 milionů korun

Co najdete uvnitř? Kanceláře, ateliéry i zasedačky. Také střešní zahradu pro skvělou party, konferenční místnost, hudební klub i divadlo. A kavárnu.

4. Organica

Funkčně i designově nadčasová stavba na náměstí Biskupa Bruna mezi Trojhalím a Forem Nová Karolina se už za pár týdnů otevře veřejnosti.

Ve velkolepé kancelářské budově, kterou staví společnost Contera za víc než miliardu korun, už je prakticky vše stavebně dokončeno a dokončuje se úprava okolních ploch a myjí se velkoplošná okna, dokončena je také proměna okolního parčíku.

Slavnostní otevření se plánuje 11. října. V objektu už se zařizuje klíčový nájemce, IT společnost TietoEvry, který se přestěhoval z nedaleké budovy TietoTowers, spolu s ním bude v Organice působit také řada dalších nájemců, které Contera představí při otevření.

Všichni se nastěhují ještě letos, chybět nebude ani kavárna Cokafe či velké „fitko“ společnosti Individual Fitness. „Prvním klientům už jsme předali prostory k užívání,“ řekl projektový ředitel Contery Martin Budina.

V podzemí se počítá s velkými dvoupatrovými garážemi s kapacitou 300 míst, které si budou podle potřeb vypomáhat s Forem Nová Karolina – přes týden uvolní kapacity Karolina pracujícím, o víkendu Organica nakupujícím.

ORGANICA



Kde bude stát: náměstí Biskupa Bruna 3399/5, Moravská Ostrava

Kdy bude hotová: 11. října 2023

Kdo za stavbou stojí: Investorem i zhotovitelem je společnost Contera

Kolik stavba stojí peněz: přes 1 miliardu korun

Co najdete uvnitř? Kancelářské, retailové a ostatní prostory, kavárnu Cokafe a fitness centrum Individual Fitness. Klíčovým nájemcem bude IT společnost TietoEvry,

5. Polyfunkční dům Václav

Jedna z proluk, která bude v nejbližších letech v centru Ostravy zastavěna, se nachází na Kostelním náměstí vedle nejstaršího ostravského kostela svatého Václava. Naproti němu vznikne stejnojmenný polyfunkční dům. Na ploše téměř 4,5 tisíce metrů čtverečních nabídne 16 bytových jednotek, kancelářské prostory a 76 parkovacích míst.

Na konci minulého roku začaly přípravné práce na přeložkách a záchranný archeologický průzkum, který má letos skončit.

„Výstavba samotného objektu by měla začít v roce 2024, a to v závislosti na vydání příslušných povolení. Předpokládaný termín dokončení projektu je na přelomu let 2026 a 2027 a předpokládaný hodnota investice je asi 400 milionů korun,“ řekla Deníku manažerka developerských projektů developerské skupiny Antracit Zuzana Bajgarová.

S ohledem na blízkou okolní zástavbu bude Václav členěný do menších a výškově odstupňovaných částí, aby vzhledově odpovídal různorodé okolní zástavbě.

Mezi další proluky, které mají být v nejbližších letech v centru města zastavěny, patří ta za Katedrálou Božského Spasitele, kde vznikne parkovací dům, či už zmíněné projekty Křižovatka v nároží Nádražní a Českobratrské ulice, bytový dům ve Vojanově ulici či finišující stavba Nových Laubů u Ostravského muzea, vedle kterých se ještě počítá se stavbou takzvaných Malých Laubů.

POLYFUNKČNÍ DŮM VÁCLAV



Kde bude stát: Kostelní náměstí naproti kostelu sv. Václava, Moravská Ostrava

Kdy bude hotová: 2027

Kdo za stavbou stojí: Investorem je developerská skupina Antracit, zhotovitelem společnost HSF System patřící do skupiny Antracit

Kolik stavba stojí peněz: 400 milionů korun

Co najdete uvnitř? 16 bytových jednotek, kancelářské prostory a 76 parkovacích míst