S nástupem chladnějších dní v létě chladné radiátory nyní příjemně zteplaly. Teplárny v Moravskoslezském kraji zahájily topnou sezonu.

Například do bytů, které jsou zásobovány centrálním rozvodem, proudí teplo z elektrárny v Dětmarovicích a z teplárny Veolia, v případě Českého Těšína se vyrábí přímo v Českém Těšíně.

Poté, co v neděli začala dodávat teplo do domácností a firem v Orlové a v pondělí také do Bohumíně společnost ČEZ Teplárenská, otevřela ventily s teplem také společnost Veolia Energie ČR, která teplem zásobuje Kavinou a velkou část Havířova, včetně bytů společnosti Heimstaden. Její nájemníci dostali během pondělka sms s informací o zahájení dodávek tepla.

Topení na maximum

Zároveň dostali lidé několik pokynů. „Při spuštění dodávky tepelné energie je nutno zapnout topení v bytě na maximum (stupeň 5 na termoregulační hlavici) minimálně po dobu tří dnů. V bytech, které mají na radiátorech odvzdušňovací ventily (ve většině případů se jedná o byty v nejvyšším patře), je zapotřebí tyto radiátory odvzdušnit,“ píše se na webových stránkách společnosti Heimstaden.

Dodávky tepla do bytů zahájila v pondělí 9. října také Havířovská teplárenská společnost.

Podle vyhlášky se začíná topit v bytech v okamžiku, kdy průměrná venkovní denní teplota v příslušném místě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. V porovnání s minulým rokem se tak letos o skoro tři týdny později.

Společnost Veolia ČR má pro případné dotazy k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce bezplatnou zákaznickou linka 800 800 860, kde operátoři lidem pomohou vyřešit v co nejkratší době technické problémy, fakturační dotazy nebo jiné požadavky.

Situace na Bruntálsku

"Vzhledem k vývoji klimatických podmínek byla v souladu s platnými předpisy zahájena dodávka tepla," informoval odběratele Luboš Trnavský, ředitel společnosti Teplo Bruntál a.s. o zahájení topné sezony 2023/2024.

Bruntálské teplárny vyrábí tepelnou energii ze zemního plynu a spalováním hnědého uhlí. Navzdory turbulentním cenám plynu se po celý rok 2022 dařilo bruntálským teplárnám nezdražovat, ale v roce 2023 si už odběratelé připlatí.

"Od 1. 1. 2023 se zdražují téměř všechny rozhodující položky, ze kterých se tvoří cena tepla. Od ledna 2023 jsme nuceni zdražit teplo v Bruntále o 50 %. Hlavní příčina této situace je zdražení zemního plynu. Dále téměř o čtvrtinu narostla cena hnědého uhlí. Velký cenový nárůst i přes zastropování zaznamenala cena elektrické energie. Zde se nás to dotklo naštěstí jen v omezené míře (především u maloodběru), protože velkou část elektřiny si vyrábíme sami za velmi výhodnou cenu a vyrobené přebytky elektrické energie prodáváme. Tržby za prodej elektřiny v roce 2023 již dosáhnou 15 % našich celkových tržeb. I přes výrazné navýšení ceny tepla od 1. 1. 2023 v Bruntále budou mít obyvatelé města a ostatní odběratelé, v porovnání s okolními městy v regionu jednu z nejnižších cen za teplo a to 831,- Kč/GJ," informoval Luboš Trnavský o příčinách zdražení tepla v Bruntálu v roce 2023.