A paradoxně právě stížnost ekologů jeho dodělání brzdí. „Nedostatečné odůvodnění Krajské hygienické stanice v Ostravě – konkrétně, proč nezapracovala do stanoviska připomínku sdružení Dětí Země ke způsobu měření hlučnosti po zahájení provozu,“ tak zaznělo vysvětlení Nejvyššího správního soudu v Brně k situaci na D48 ve Frýdku-Místku.

Obchvatu Frýdku-Místku hrozí zpoždění, ŘSD chce zastavit část stavby

Dopravní omezení kvůli stavbě obchvatu jsou každopádně znát na výpadovkách z okresního města na Ostravu, Příbor, Český Těšín i Frýdlant nad Ostravicí.

Přímo ve Frýdku-Místku však musí motoristé (ale i pěší) počítat v tomto roce s potížemi v dopravě, vyvolanými rekonstrukcemi ulic v režii radnice. „Připravujeme seznam míst, kde budeme opravovat po zimě povrch silnic. Bude mezi nimi pravděpodobně ulice Collo-louky za Tescem, dále Malý Koloredov, pak ulice Topolová a Habrová…“ vyjmenovává Musálková Jeckelová.

A v rámci frýdecko-místeckého okresu ŘSD rozjíždí tyto investiční akce: Oprava komunikace D56 na 50. kilometru ve Staříči, duben až červen. Zřízení protihlukové stěny na 56 kilometru silnice I/56 v Hodoňovicích, duben až srpen. Stavba zárubní zdi na stejné cestě ve Starých Hamrech, duben až červen. Úplná rekonstrukce mostu 56-109 taktéž na I/56 na Bílé (počítá se s částečnou uzavírkou) od dubna do října.

Stále je potřeba počítat se zúžením a omezením provozu na silnici D48 v Třanovicích – Neborech, a to do listopadu. V režii ŘSD ČR se v „nezbytném rozsahu“ renovuje hydroizolace u mostů 11-191, 11-194 a 11-195 na I/11 v Jablunkově, dubna až červenec. A dělá se rovněž na mostech 11-187, 11-189 a 11-192, duben až červen.

Kvůli Dětem Země trpí děti v centru Frýdku. Nejrušnější křižovatka dělá problémy

D48 v Chlebovicích čeká budování protihlukových opatření (termín je srpen až prosinec) a za Dobrou oprava telemetrických systémů (květen až prosinec). Sanace sesuvu proběhne v Horním Žukově na 66. kilometru stejné silnice (červenec/srpen).

Nezahálejí ani krajští silničáři, kteří jsou od března na Hukvaldech, v části Dolní Sklenov. „Rekonstruujeme mosty z období okolo roku 1940, které jsou ve velmi špatném stavebně technickém stravu. V průběhu dvou let tu postavíme nové – menší s rámovou konstrukcí a větší o třech polích s monolitickým předpjatým rámem a šikmými stojkami,,“ prozrazuje Tomáš Böhm, ředitel Správy silnic MS kraje. Letos to bude znamenat vyloučení vozidel nad tři a půl tuny, budou muset po objížďkách.

Obchvat Frýdku-Místku: První etapa D48 bude otevřená do června

Tento podnik avizuje i práce hrazené Moravskoslezským krajem či Státním fondem dopravní infrastruktury na cestách III/4775 (oblast průmyslové zóny) v Nošovicích a III/48414 Pržno – Lubno – Bystré (ve II. etapě).Hned sedm rekonstrukcí se chystá v okrese v „Mostním programu 2022“, konkrétně v Pražmě (4774-10), Morávce (4774-23), Dolní Lomné (01151-1), Horní Lomné (01151-12), Návsí u Jablunkova (01148-6) a Janovicích (propust III/48413-9P) a Krmelíně (opěrná zeď na silnici II/486). Znamenat to má omezení provozu, jízdu po polovinách cesty či provizorních komunikacích.

Potíže čekají i při cestování do Frýdku-Místku směrem ze Šenova a Václavovic. Krajští cestáři se tady pouštějí do první etapy řešení „neuspokojivého stavebně technického stavu vozovky a zvyšování bezpečnosti silničního provozu“ na silnici II/473 ve Frýdecké ulici. Ve třech etapách (s výjimkou příští zimy) mají naplánovány práce do dubna 2023 a v každé z nich bude platit zákaz vjezdu tranzitní dopravy. Pro individuální dopravu vytvoří objížďky.