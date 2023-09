Velkou vlnu emocí vyvolala na sociálních sítích tragická nehoda, která se stala ve čtvrtek kolem druhé hodiny odpoledne na tramvajové zastávce u výstaviště Flora v Olomouci. Hlavně mezi místními, ale i mezi cestujícími z Ostravy. Sedmaosmdesátileté cestující měla při vystupování uvíznout noha ve dveřích, ty se zavřely a vůz se rozjel. Seniorka pod koly tramvaje přišla o život. Lidé teď na sociálních sítích řeší okolnosti nehody i to, jaká je vina řidiče, zda bylo možné tragédii zabránit a jak se v podobné situaci zachovat. Vyjádření pro Deník poskytl i ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO).

Reakce ředitele DPO Daniela Moryse na bezpečnostní systémy, které tramvaje vlastní, 15. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Olomoucké sociální sítě se od čtvrtečního odpoledne plní příspěvky lidí, kteří reagují emotivně na čtvrteční neštěstí na zastávce u Flory, někteří zmiňují i vlastní zkušenosti. Mnozí se podivují, jak se taková tragédie vůbec mohla stát, když jsou vozy vybaveny různými bezpečnostními prvky pro podobné situace.

V internetových diskuzích se objevují i hlasy těch, kteří měli cestovat spolu se seniorkou ve stejné soupravě tramvají staršího typu T3.

Tragická nehoda ve Wolkerově ulici v Olomouci, 14.9.2023:

Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Jedna z žen popsala, že se tramvaj rozjela a pokračovala v jízdě až na zastávku Wolkerova. „Tou cestující, která řidiče zastavila, jsem byla já. V další jízdě jsem mu bránila stáním ve dveřním prostoru. Chtěl prostě jet dál. Jediné, co mi opakoval asi třikrát, bylo, že nikoho neviděl,“ popsala v diskuzi svědkyně.

Podobně okolnosti nehody vylíčil také další cestující. „V té tramvaji jsem bohužel jel. Řidič nereagoval na nouzovou signalizaci od cestujících. Dojel až na další zastávku, kde jsme mu ´slušně´ řekli, co provedl,“ citují někteří přispěvatelé jiné svědectví ze sociálních sítí.

Tramvajové neštěstí v Olomouci. Také v Ostravě před lety muže zachytily dveře

Další cestující poukazovala na to, že seniorka začala vystupovat až ve chvíli, kdy už bylo slyšet signál, že se dveře zavírají. „Do poslední chvíle seděla na sedačce. A dveře byly volně průchozí, žádná tlačenice. Je hrozné, co se stalo, ale na druhou stranu, kdyby paní vystupovala, jak měla, nic by se nestalo,“ je přesvědčená jedna z diskutujících.

Policie a DPMO: Nekomentujeme

Všemi okolnostmi tragické dopravní nehody se od čtvrtečního odpoledne zabývají olomoučtí policisté. Ti nyní svědectví ze sociálních sítí nijak nekomentovali.

„Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Bližší informace s ohledem na začátek prověřování nebudeme v tuto chvíli poskytovat,“ sdělila v pátek policejní mluvčí Petra Vaňharová.

S čím počítá nová verze Ostravského metra? DPO upravil kritizovaný projekt

O mimořádné události byla ihned informována Drážní inspekce, která po zhruba dvou hodinách od nehody povolila obnovení provozu na trati. „Srážka tramvaje s osobou nám byla nahlášena, na místě jsme šetření neprováděli a zatím nehodu nevyšetřujeme,“ informoval v pátek dopoledne mluvčí inspekce Martin Drápal.

Dopravní podnik města Olomouce vyjádřil hlubokou lítost nad úmrtím cestující. K okolnostem nehody se zatím vedení dopravního podniku odmítlo blíže vyjadřovat.

„Jednalo se o tramvaj T3 vybavenou bezpečnostním systémem, který by měl zabránit tomu, aby se rozjela v případě, že je někdo přivřený ve dveřích. Zda mohl systém v tu chvíli selhat nebo se tam mohl zachytit například jen tenký kousek oděvu, by v tuto chvíli byly jen spekulace. Čekáme na výsledky policejního vyšetřování. Dokud nebudou jasné okolnosti nehody, nemůžeme se k tomu blíže vyjadřovat,“ uvedla Anna Sýkorová, mluvčí DPMO.

Kamery jen u novějších modelů

Zmíněným bezpečnostním systémem jsou podle ní vybaveny všechny olomoucké tramvaje. Novější vozy navíc mají kamerový systém, v těch starších se řidiči musejí spoléhat na zpětná zrcátka.

V každém voze jsou také záchranné brzdy umístěné pod plexisklem.

Střet autobusu s osobním autem v Ostravě si vyžádal osm zraněných

„Jsou vybaveny kladívkem, které je možné použít v případě, že se tlačítko nedaří dostatečně zmáčknout. U každých dveří všech vozů jsou také tlačítka, která stačí několikrát zmáčknout a dát tak řidiči najevo, že se ´něco´ děje. V mimořádné situaci, která nastala ve čtvrtek na zastávce u výstaviště by bylo nejvhodnějším řešením použít záchrannou brzdu,“ vysvětlila mluvčí DPMO.

Řidiči podle ní procházejí pravidelným školením, které vždy reaguje na aktuální situace z běžného provozu.

„Až budeme mít vyhodnocení od policie k této události, bude to určitě do školení řidičů také zařazeno,“ ujistila Anna Sýkorová.

Dítě vlečené tramvají 100 metrů

Podobná nehoda, kdy tramvaj sevřela ve dveřích cestujícího a strhla jej s sebou, se stala před patnácti lety. V červnu 2008, také na Wolkerově ulici, ale u mrazíren, o zastávku dále než nyní, dveře tramvaje sevřely nohu tříletého chlapce.

Následně jej rozjíždějící se vůz vláčel zhruba sto metrů po zemi. Hoch naštěstí přežil, skončil v nemocnici s tržnými ranami a odřeninami.

Řidič tramvaje o rok později odešel od soudu s podmínečným trestem. Dopravní podnik dostal pokutu 30 tisíc korun. Hned po nehodě nechal namontovat do vozů jednotné záchranné brzdy, které doplnil cizojazyčným označením, stejně tak tlačítka pro komunikaci s řidičem.

V Ostravě zůstal ve dveřích uvězněný muž

Také v Ostravě se 9. září 2014 stala podobná nehoda, a to u zastávky poblíž radnice městského obvodu Ostrava-Jih. Soud tenkrát jako viníka jednoznačně označil řidičku tramvaje. I tehdy, stejně jako u olomoucké nehody, zůstal ve dveřích uvězněný vystupující muž. V osudnou chvíli stál venku, vystupoval z druhého vozu soupravy. Uvnitř vozu se však nacházela část batohu, který měl na zádech. S tramvají se snažil chvíli běžet, poté jej ale souprava vtáhla do kolejiště. Utrpěl řadu velmi vážných zranění, mimo jiné amputaci obou nohou. Naštěstí přežil.

„Našim cílem je, aby ve všech vozech Dopravního podniku Ostrava (DPO) byl kamerový systém. V tuto chvíli máme pokryto asi 60% vozového parku kamerovým systémech. V nejbližších dnech dojde snad k uzavření smlouvy na instalaci kamer ve zbývajících vozech. Každý prvek navíc tak přispěje k lepší bezpečnosti,“ uvedl mimo jiné k případu a na adresu bezpečnostních systémů v ostravské MHD ředitel DPO Dalibor Morys.